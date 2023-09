Loki saison 2 : tout ce qu’il faut savoir du MCU et de la saison 1 avant le premier épisode

La saison 2 de Loki arrive à grands pas. Avant de vous lancer dans le premier épisode le 6 octobre, voici de que devez avoir en tête pour bien comprendre tout ce qui se trame. Attention, spoilers.

La saison 2 de la série Loki débarque sur Disney+ le 6 octobre. Histoire de vous rafraîchir la mémoire, faisons un résumé du personnage et de ce qu'il a vécu aussi bien dans les films du MCU (Marvel Cinematic Universe) que dans la saison 1 de son show éponyme. Cela semble évident, mais la suite est pleine de spoilers, vous êtes prévenus. Loki est un dieu d'Asgard et frère du héros Thor. C'est l'antagoniste principal du film Avengers en 2012. Il fini capturé après son attaque de la Terre et renvoyé sur Asgard.

Dans Thor : Le Monde des ténèbres et Thor : Ragnarok, Loki évolue dans sa manière de penser et se rapproche de son frère. Il n'est plus aussi mauvais qu'autrefois. Un élan brisé par l'arrivée de Thanos dans Avengers : Infinity War, qui le tue à mains nues dès les premières minutes du film. Loki “revient” dans Avengers : Endgame, alors que le groupe de héros voyage dans le passé, en 2012. Au lieu de se dérouler comme à l'époque, les événements font que le dieu asgardien s'échappe avec le Tesseract, qui contient une des pierres d'infinité.

Voici ce qu'il faut retenir de la saison 1 de Loki

Loki est rapidement arrêté par le Tribunal des Variations Anachroniques (TVA) qui l'accuse de voyager dans le temps sans autorisation. Le TVA a pour mission de protéger la “chronologie sacrée” en éliminant les individus responsables des perturbations. L'un des agent du TVA veut qu'il l'aide à trouver l'une de ses “variantes”, un Loki d'une autre époque. C'est une femme nommée Sylvie. Les deux comparses décident alors de dénicher les Gardiens du Temps, être anciens censés diriger le TVA, afin de les convaincre de ne pas les supprimer.

Après plusieurs combats, les personnages apprennent que le Tribunal capture et lave le cerveau des gens pour en faire leurs agents. Ils finissent par éliminer les Gardiens du Temps et constatent que ce sont des androïdes. “Effacé” de l'existence par l'agent Renslayer, Loki atterrit ensuite dans une zone hors du temps et de l'espace, gardée par un monstre du nom d'Alioth. Il croise d'autres versions de Loki avant de retrouver Sylvie. Les deux parviennent à atteindre la Citadelle de la Fin des Temps pour affronter celui qui est derrière tout ça.

Comment se termine la saison 1 de Loki ?

L'être devant Loki et Sylvie se fait appeler Celui qui Demeure. Il explique qu'une guerre entre plusieurs univers l'a opposée à ses variantes. Il y a mis fin en détruisant des chronologies alternatives et en isolant la sienne pour en faire la “chronologie sacrée”. Il créé ensuite le TVA pour la protéger. Celui qui Demeure offre un choix : le tuer, ce qui déclencherait de nouveau une guerre entre les univers, ou le remplacer à la tête du TVA. Loki ne souhaite pas l'assassiner, mais Sylvie renvoie le dieu au Tribunal avant de tuer Celui qui demeure.

À son retour, Loki constate que bien des choses ont changées. Il tente de prévenir les agents du TVA de la menace que représente Celui qui Demeure et ses variantes, mais personne ne reconnaît Loki ni ne comprend de quoi il parle. C'est là que le dieu voit qu'à la place des statues des Gardiens du Temps qui décoraient le lieu, il y a des représentations de Celui qui Demeure, ou du moins d'une de ses versions.

Qui est Celui qui Demeure ?

Il s'agit de Kang, antagoniste lié aux 4 Fantastiques. Des dizaines d'années avant les événements décrits plus haut, une version de Kang est bannie dans le Royaume Quantique par ses variantes. Il s'y lie d'amitié avec Janet Van Dyne. Quand elle apprend ses intentions, une guerre éclate et Kang transforme une partie du royaume pour en faire Chronopolis, sa ville. Janet est secourue par sa famille dans le film Ant-Man et la Guêpe, mais tout le monde est renvoyé dans le Royaume Quantique lors de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.

Kang apprend cela et oblige Ant-Man à récupérer une technologie pour lui, sous peine de s'en prendre à sa famille. Le super-vilain révèle aussi son plan pour détruire le multivers. Une bataille s'en suit et Kang est finalement tué par la machine qu'il comptait utiliser pour rentrer chez lui. Lors de la scène post-générique, on voit cependant des milliers de versions de Kang réunies lors d'un conseil. Une scène se déroulant au 19e siècle montre ensuite Loki pendant la démonstration d'une machine à voyager dans le temps par Victor Timely, qui n'est autre qu'une variante de Kang.