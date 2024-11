Les abonnés Canal+ peuvent dire au revoir à Disney+ et à un paquet de chaînes de TV

Les abonnés Canal+ peuvent dire au revoir à Disney+. En effet, la chaîne cryptée a confirmé l'arrêt de la distribution du service de streaming dans ses offres. Mais ce n'est pas tout, toutes les chaînes de TV Disney passent également à la trappe.

On s'en doutait depuis plusieurs mois maintenant. Depuis juin 2024, Canal+ se montrait assez discret concernant l'intégration de Disney+ dans ses différents bouquets. Dans la boutique Canal+, le service de streaming n'était même plus affiché dans les chaînes et services fournis avec votre offre. On devait se contenter d'un seul bandeau, dans lequel on pouvait lire “Profitez de Disney+ Standard avec pub, inclus jusqu'en fin 2024″.

Forcément, cette nouvelle date butoir a attiré l'attention des utilisateurs. Pour de nombreux abonnés, cela indiquait que Disney+ allait finir par disparaître des bouquets Canal+ d'ici le début d'année 2025. D'autant plus que dans la foulée, Max a remplacé rapidement la plateforme de Mickey dans les services proposés par Canal+.

Disney et Canal+, le divorce est prononcé !

Malheureusement, la chaîne cryptée vient de confirmer la mauvaise nouvelle à ses clients sur son blog officiel. A compter du 31 décembre 2024, Disney+ ne sera plus distribuée dans les offres Canal+. Et comme il fallait s'y attendre, les abonnés ne vont pas seulement perdre l'accès à la plateforme de streaming. En effet, Canal+ met aussi fin à la distribution de toutes les chaînes de TV gérées par la firme aux grandes oreilles, à savoir :

Disney Channel

Disney Channel +1

Disney Junior

National Geographic

National Geographic Wild

Cerise sur le gâteau, Canal+ ne pourra plus proposer en avance les dernières sorties ciné de Disney sur ses canaux. En effet, l'accord entre les deux entreprises permettait à la chaîne cryptée de diffuser les films de la firme seulement 4 mois après leur sortie dans les salles obscures.

Pour Canal+, il s'agit évidemment d'une coup dur, la chaîne cryptée étant partenaire de Disney+ depuis 2020. Malgré tout, le groupe se veut confiant et explique ses abonnés souscrivent à ses offres avant tout pour ses contenus exclusifs, Disney+ étant un simple bonus : “C'est une consommation assez marginale de nos abonnés. On n'est pas à l'abri de se retrouver un jour”, a déclaré Gérald-Brice Viret, directeur général des antennes et programmes du groupe au micro de France Info il y a quelques semaines.

Si les détails de ce divorce restent inconnus, on imagine que Canal+ et la firme aux grandes oreilles ne sont pas parvenus à trouver un accord : “Nous n'avons pas trouvé avec eux des termes acceptables pour nos abonnés qui permettent de renouveler ce partenariat. Nous souhaitons rester accessibles d'un point de vue tarifaire”, reconnaît Christophe Pinard-Legry, directeur général en charge du budget de Canal+.