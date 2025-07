Les 4 Fantastiques : Premiers Pas introduit le personnage le plus puissant du MCU, ça promet pour la suite !

En plus de nous présenter une toute nouvelle équipe, les 4 Fantastiques : Premiers pas introduit au passage un personnage extrêmement important pour la suite du MCU. Pour cause, il s'agira probablement du héros le plus puissant jamais vu dans l'univers cinématographique de Marvel.

Comme vous le savez, les 4 Fantastiques : Premiers pas cartonne actuellement au cinéma. De quoi rassurer Marvel pour l'avenir du MCU, alors que les Avengers doivent justement reprendre du service en 2026 dans DoomsDay.

Forcément, le film nous livre d'ailleurs quelques indices sur ce qui nous attend lors de ce grand rendez-vous. Parmi eux, il y a évidemment ce personnage clé : Franklin Richards. Le nouveau-né, issu de l'union entre Reed Richards (Mr. Fantastic) et Sue Storm (la Femme invisible), est au centre de l'intrigue des 4 Fantastiques : Premiers pas.

Très rapidement, l'enfant va manifester des pouvoirs hors-normes. Un potentiel extraordinaire rapidement détecté d'ailleurs par le principal protagoniste du film, Galactus. Le grand méchant va même jusqu'à marchander le salut de la Terre en échange de Franklin. Mais ce n'est réellement qu'à la fin que les spectateurs ont pu constater l'ampleur des capacités du jeune garçon. Mais afin de ne pas vous divulgâcher le plaisir, attardons-nous plutôt sur la version de Franklin Richards dans les comics. De cette manière, vous pourrez comprendre rapidement en quoi l'enfant deviendra à n'en pas douter le super-héros le plus puissant de l'histoire du MCU.

Franklin Richards, l'un des mutants le plus puissant de l'univers Marvel

Dans les BD, Franklin Richards est donc l'aîné de Reeds Richards et Jane Storm. Peu de temps avant de sa naissance, son père détecte chez lui une énergie inconnue. Alors que Jane se dirige vers un accouchement à l'issu fatale, Ben, Reeds et Johnny parviennent à la sauver elle et son enfant grâce au bâton de contrôle cosmique d'Annihilus. Très rapidement, Franklin développe des pouvoirs hors du commun. En réalité, le garçon est un mutant de classe Oméga, voire même au-delà. Soit l'un des êtres les plus puissants de l'univers. Ses capacités défient d'ailleurs l'entendement :

résistance à toute épreuve

manipulation de la réalité à l'échelle universelle (création d'univers et de planète, de doubles, capacité de ressusciter les morts à la vie)

contrôle des forces fondamentales de l'univers

Peut utiliser son énergie cosmique pour créer tout ce qu'il imagine dans son esprit

manipulation de la matière au niveau moléculaire

téléportation

voyage temporel

télépathie

projection astrale, comme Dr. Strange

télékinésie

vol

Vous en conviendrez, les possibilités de Franklin Richards sont effrayantes. Dans les 4 Fantastiques : Premiers Pas, l'enfant utilise d'ailleurs l'une de ses capacités. Ce qui laisse donc entendre que le personnage devrait être assez proche de celui des comics. Par conséquent, on imagine qu'il jouera un rôle central dans les prochains Avengers et la suite du MCU. On est d'ailleurs très curieux de voir comment Marvel va se dépatouiller avec un personnage aux pouvoirs si faramineux. Réponse en 2026 très probablement !

Source : Screen Rant