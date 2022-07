She-Hulk Avocate : date de sortie, histoire, casting, tout savoir sur la série Marvel Disney+

Disney+ continue d'être la nouvelle porte d'entrée pour les fans de Marvel. Sa prochaine grande série sera She-Hulk Avocate. Mais où se place-t-elle dans la phase 4, et qu'a-t-elle à raconter ? Voici tout ce que vous devez savoir sur la série.

Pendant de très longues années, nous passions notre temps à nous demander quel serait le prochain héros à apparaître dans les films Marvel. Mais aujourd'hui, tout a changé : depuis l'arrivée de Disney+, nous pouvons avoir toujours plus d'espoir. Et pour cause : la Maison des Idées se permet désormais d'utiliser même les personnages les moins connus ou les moins liés au Marvel Cinematic Universe pour créer de nouvelles séries. C'est le cas ici de She-Hulk, l'héroïne Marvel qui est le penchant féminin de Hulk, mais est bien loin de connaître les mêmes aventures. Penchons-nous sur son avenir.

L'histoire de She-Hulk

She-Hulk fait elle aussi partie des personnages créés par Stan Lee lui-même, en collaboration avec John Buscema. Ce dernier est apparu pour la première fois en 1980, et a eu immédiatement le droit à sa propre série baptisée “The Savage She-Hulk”. Notez qu'en France, le personnage a été rebaptisé Miss Hulk.

Connaissant les origines de l'accident ayant conduit Bruce Banner à devenir Hulk, on pourrait bien se demander comment une version féminine a-t-elle pu voir le jour. La raison est simple : Jennifer Walters est la cousine de Bruce Banner. Lorsque celle-ci subit un grave accident, elle reçoit une transfusion sanguine en provenance du héros colérique qui la fait récupérer les mêmes types de pouvoir.

Cependant, Jennifer Walters n'a pas les mêmes ambitions que son cousin. Elle qui était avocate avant son accident veut continuer de vivre une vie relativement normale. Ses comics sont donc généralement plus légers, ou plus orientés vers la criminologie (dont l'héroïne est une experte). Elle est également la conseillère légale de nombreux super-héros.

Son intégration dans le Marvel Cinematic Universe avec la série She-Hulk : Avocate sera la première fois que le personnage connaît une adaptation live. C'est l'occasion pour Marvel d'ancrer toujours un peu plus son univers dans le réalisme. Le personnage est d'ailleurs destiné à apparaître dans plus de productions à l'avenir, sûrement en tant que soutien à la manière d'un Daredevil dans Spider-Man 3.

A lire aussi : Matt Murdock (Daredevil) pourrait faire un retour dans la série She-Hulk

Combien d'épisodes de She-Hulk seront disponibles ?

Comme beaucoup d'autres séries Disney+, She-Hulk : Avocate sera composée de 9 épisodes. Ces derniers seront d'une durée d'environ 30 minutes.

Kevin Feige a décrit cette série comme “une comédie juridique d'une demi-heure”. Le premier trailer de She-Hulk montre que celle-ci placera également quelques éléments de comédie romantique montrant la jeune femme en rendez-vous.

La série sera diffusée sur Disney+ à partir du 17 août 2022. Comme le veut la tradition de la plateforme, un nouvel épisode de She-Hulk sera rendu disponible chaque semaine tous les mercredis.

Où se place She-Hulk dans le MCU ?

Le Marvel Cinematic Universe adopte une nouvelle héroïne en la personne de She-Hulk, il est donc normal de se demander où celle-ci se placera. Après les événements de Avengers Endgame, nous sommes aujourd'hui dans une toute nouvelle phase qui repart presque à zéro.

Dans cet ordre d'idée, She-Hulk : Avocate fait partie de ce nouveau mouvement : la Phase 4 du MCU. Nous ne savons pas encore tout à fait comment la série se place face à elle, mais nous pouvons déjà voir dans le trailer qu'elle interagit avec Bruce Banner dans sa forme fusionnée avec le Hulk. Ce dernier a même eu le temps de soigner son bras meurtri, c'est dire.

Nous savons également que l'Abomination incarnée par Tim Roth dans le film Hulk (où Edward Norton jouait auparavant Bruce Banner) est de retour. Nous l'avions précédemment vu dans le film Shang-Chi.

A lire aussi : She-Hulk sur Disney+, la série Marvel se montre dans une première bande-annonce alléchante

Qui est la grande ennemie de She-Hulk ?

L'actrice Jameela Jamil, que vous avez probablement découverte dans l'excellente série The Good Place, incarne la grande antagoniste de She-Hulk dans cette nouvelle série. Ce personnage s'appelle Titania, une super-héroïne dotée d'une force surhumaine. Son rôle dans la série reste pour le moment très mystérieux, puisque Marvel n'a pour le moment révélé que les parties les plus “attendues” de la série, comme son côté romcom ou le lien avec Hulk.

L'équipe de She-Hulk

She-Hulk a hélas subi quelques reports faute du COVID-19, mais le tournage a enfin pu démarrer en avril 2021. Il s'est achevé 5 mois après, en août.

La série a été créée et écrite par Jessica Gao, que l'on connaît principalement comme l'une des scénaristes de Rick And Morty. Pour tout vous dire : l'épisode Pickle Rick a été écrit par elle. Elle s'est aussi occupée de la série Silicon Valley. Kevin Feige est évidemment du lot en tant que producteur.

Côté réalisation, on retrouvera Kat Coiro pour 6 épisodes, et Anu Valia pour les trois derniers.

Le casting de la série She-Hulk

Tatiana Maslany : Jennifer Walters / She-Hulk

: Mark Ruffalo : Bruce Banner / Hulk

: Jameela Jamil : Titania

: Tim Roth : Emil Blonsky / Abomination

: Renée Elise Goldsberry : Amelia

: Benedict Wong : Wong

: Ginger Gonzaga : rôle inconnu

: rôle inconnu Josh Segarra : rôle inconnu

: rôle inconnu William Hurt : Thaddeus Ross

L'actrice principale vous a toujours dit quelque chose ? C'est normal : Tatiana Maslany, qui joue Jennifer Walters / She-Hulk, était auparavant l'actrice star de la série Orphan Black. Eh oui : dans cette dernière, elle incarnait tous les rôles ! On peut également compter sur la présence du cousin Mark Ruffalo, et de Tim Roth de retour dans le rôle d'Abomination. Ce dernier a été aperçu dans le film Shang-Chi, et devrait être rapidement relié à la série.

Notez que tristement, il s'agira de la dernière apparition de William Hurt en Thaddeus Ross. L'acteur est décédé le 13 mars 2022 à l'âge de 71 ans, d'un cancer de la prostate. She-Hulk devrait lui rendre hommage au cours de sa diffusion.

Les effets spéciaux de She-Hulk

Lorsque le premier trailer de She-Hulk a été dévoilé, une petite controverse est née autour des effets spéciaux présentés dans le trailer. Pour beaucoup, She-Hulk n'est pas vraiment naturelle et l'effet ne marche pas.

Cependant, il faut voir deux choses. La première est que de nombreuses personnes ont regardé ce trailer sur YouTube, qui a toujours eu un fort taux de compression. Si vous regardez ce trailer directement sur Disney+, vous pourrez voir que la peau du personnage (notamment) n'est pas aussi lisse qu'on pourrait le voir.

Dans un deuxième temps, cette controverse a donné lieu à une libération de la parole autour des conditions de travail de l'écurie Marvel. Le Marvel Cinematic Universe emploie de nombreuses boîtes d'effets spéciaux à travers le monde, et certains de ses travailleurs ont révélé des conditions de travail dures où le producteur change d'avis comme de chemise et ne laisse que quelques jours aux experts pour développer des plans pourtant complexes.

C'est ce qui expliquerait pourquoi les effets spéciaux des derniers Marvel, même au cinéma, ne sont pas parmi les meilleurs de l'industrie, même comparativement à certains de leurs films précédents.

A lire aussi : She-Hulk – Disney+ plie devant la pression des fans et rend l'héroïne plus “féminine”