Le scénario supposé d’Avengers Secret Wars fuite et les fans sont furieux

Un leaker généralement correct dévoile l'histoire possible d'Avengers Secret Wars, la suite de Doomsday, attendue pour la mi-décembre 2027. Les internautes qui y croient ne sont pas ravis.

Marvel Avengers Secret Wars

Les fans de Marvel attendent la fin de l'année avec impatience. Et pas seulement parce qu'ils en ont assez des chaleurs de l'été. Le 16 décembre 2026, Avengers : Doomsday sortira dans les cinémas en France. L'occasion de retrouver tous les héros de l'écurie Marvel faisant front commun contre un nouvel antagoniste : le Docteur Fatalis, incarné par Robert Downey Jr. Le film est en réalité la première partie d'un dyptique dont la conclusion sera racontée dans Avengers : Secret Wars un an plus tard.

C'est de ce dernier dont il est question ici, avec une fuite qui, si elle se vérifie, va faire mal aux studios en charge du long-métrage. L'internaute dborn1, généralement pertinent quand il s'agit de “leaks” concernant Marvel, dévoile en effet le synopsis de Secret Wars. Plus précisément un “brouillon” du scénario prévu. Le post publié sur Reddit a depuis été supprimé, mais pas avant qu'il soit consulté par de nombreuses personnes. Qu'il soit vrai ou non, ce qui suit contient potentiellement des spoilers. Vous êtes prévenus.

Voici ce que raconte Avengers : Secret Wars selon le leak d'un internaute

À la fin d'Avengers : Doomsday, le Docteur Fatalis a gagné. Secret Wars démarre un an après sa victoire. En manipulant la réalité et le multivers, il a créé Battleworld, un monde “médiéval et féodal” que ses habitants croient être là depuis toujours. Sauf une bande de héros conscients de la supercherie et bien décidée à remettre de l'ordre dans tout ça. Dans le détail, les rebelles sont : les 3 Spider-men (Tom Holland, Tobey Maguire, et Andrew Garfield donc), Vision, Wolverine, She-Hulk, Deadpool, Mister Fantastic, Namor, Sentinelle, Jean Grey et plusieurs membres des Young Avengers.

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Le groupe va alors se séparer et explorer le multivers afin de trouver comment battre Fatalis. Il sera confronté à d(anciens camarades passés dans le camp de l'ennemi suite au lavage de cerveau du grand méchant : Docteur Strange, plusieurs variantes de Thor, un ordre de sorcières que l'on imagine dirigé par Scarlet Witch, ou encore Yelena Belova des Thunderbolts. Steve Rogers (Captain America) est aussi de la partie. Fatalis n'a pas effacé sa mémoire afin de pouvoir lui rappeler tout ce que l'ancien héros a perdu.

Après de multiples péripéties et rebondissements, Fatalis est vaincu et tout revient à la normale. Les 4 Fantastiques, Deadpool et Wolverine retournent dans leur réalité respective. Au final, le Marvel Cinematic Universe n'est pas différent de l'état dans lequel il était avant les événements d'Avengers : Doomsday, pourtant annoncé comme un “reboot” du MCU. En commentaires de ce scénario supposé, les internautes font part de leur grande déception, et ce pour une raison simple.

Pourquoi les internautes espèrent que le leaker se trompe

À la lecture des paragraphes précédent, vous avez normalement levé un sourcil en vous disant que vous avez déjà vu ça quelque part. Ne cherchez plus : c'est plus ou moins la même histoire que celle d'Avengers : Infinity War (Thanos gagne) puis Endgame (les héros remontent le temps pour retrouver les pierres d'infinité et battre Thanos). En imaginant que la fuite soit vraie, les Studios Marvel envisageraient donc de nous servir la même recette qu'en 2018 et 2019.

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Autre grief : l'absence totale d'explication sur l'apparence du Docteur Fatalis, sosie parfait d'Iron Man puisque joué par le même acteur. Doomsday et Secret Wars font partie du MCU. Les personnages savent donc à quoi ressemble le défunt Tony Stark et devraient s'étonner de le revoir sous les traits de l'antagoniste. Mais apparemment non.

Bien sûr, rien de permet d'affirmer que la fuite est légitime. Elle peut également être une véritable première ébauche, mais sans correspondre à ce que nous verrons à l'écran. Marvel a encore le temps de revoir sa copie. Avengers : Secret Wars sortira en France le 17 décembre 2027.

Source : Reddit


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