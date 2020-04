Disney+ inclut dans les offres Canal+ : les meilleurs packs en promo

Disney+ d√©barque sur Canal+ √† partir du 7 avril 2020 en France ! A l‚Äôoccasion du lancement de la plateforme, la cha√ģne crypt√©e met en avant plusieurs formules int√©ressantes, on fait le point sur les diff√©rentes offres propos√©es.



A la demande du gouvernement français, Disney a accepté de reporter le lancement de Disney+ au 7 avril 2020. Malgré ce contretemps, Canal+ le distributeur exclusif de Disney+ en France, a dévoilé le prix de ses abonnements incluant le service de Mickey, ci-dessous découvrons ensemble, les formules mises en place.

Les offres sans engagement

Dans un premier temps, il est possible de profiter de packs disponibles sans engagement. Vous restez ainsi libre et pouvez r√©silier √† tout moment sans frais. Vous profitez de l’abonnement seulement via une exp√©rience 100% digitale. Comprenez par l√† que vous pourrez profiter des contenus uniquement sur smartphone, tablette et ordinateur (p√īssbilit√© de regarder les programmes avec Airplay / Chromecast).

CANAL+ et le pack + de CANAL+ √† 24,90 ‚ā¨ / mois au lieu de 26,90 ‚ā¨ / mois

CANAL+ et le pack CINE SERIES+ √† 34,90‚ā¨ / mois au lieu de 49,90 ‚ā¨ / mois

Les offres avec engagement de 2 ans

Afin que vous puissiez accéder à vos programmes CANAL+ depuis la box TV de votre opérateur Internet ou un décodeur CANAL+, vous devez obligatoirement choisir une offre avec un engagement de 2 ans. A l’issue de la période d’engagement et à défaut de résiliation, votre abonnement est renouvelé par périodes successives d’un an, au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre contrat. Voici les offres :

Canal+ S√©rie limit√©e Disney+ √† 19,90 ‚ā¨ / mois (au lieu de 26,90 ‚ā¨ / mois) pendant 2 ans

CANAL+ et le pack + de CANAL+ √† 24,90 ‚ā¨ / mois (au lieu de 34,90 ‚ā¨ / mois) pendant 2 ans

CANAL+ et le pack CINE SERIES+ √† 34,90‚ā¨ / mois (au lieu de 49,90 ‚ā¨ / mois)

En vous engageant, vous b√©n√©ficiez de plusieurs avantages tels que : la certitude d’un prix qui ne bouge pas durant toute la dur√©e de votre engagement, mais aussi l’assurance de profiter de tous vos √©crans (TV, Airplay Chromecast, ordinateur, tablette, smartphone) et la possibilit√© de visionner vos programmes sur 2 √©crans simultan√©s (sauf pour le pack Cin√© S√©ries+ qui ne comprend pas myCanal multi-√©crans).

Le détail des packs Canal+ incluant Disney+

Le pack Canal+ Série limitée Disney+

Le pack Canal+ s√©rie limit√©e permet de proÔ¨Āter de Canal+, de MyCanal et du catalogue Disney+. Simple et basique, le pack permet de regarder ¬ę plus de 300 Ô¨Ālms in√©dits par an ¬Ľ, des s√©ries et le meilleur du sport. Tous les contenus sont accessibles sur votre tablette, smartphone, ordinateur et t√©l√©viseur. Le pack comprend √©galement Cafeyn (anciennement LeKiosk) donnant acc√®s √† plus de 1600 titres de presse en illimit√©.

Le pack CANAL+ et le pack + de CANAL+

Ce pack comprend toutes les cha√ģnes CANAL+, √† savoir Canal+, Canal+ D√©cal√©, Canal+Cinema, Canal+Sport, Canal+Series, Canal+Family, MyCanal et Disney+. L‚Äôoffre se distingue aussi du premier pack en incluant CANAL √† la demande et myCANAL en multi-√©crans (plusieurs √©crans en simultan√©). En plus de Cafeyn, l’offre inclus √©galement Lizzie, un service permettant d’acc√©der √† un catalogue de livres audio.

Le pack CANAL+ et le pack CINE SERIES+

Ce pack s‚Äôimpose comme l’offre de VOD la plus compl√®te du march√© car il comprend tous les meilleurs services de streaming (Netflix, Disney+ et OCS). Pour les grand consommateurs de Ô¨Ālms et de s√©ries, ce pack permet de faire d‚Äôimportantes √©conomies sur l‚Äôabonnement de services de streaming et voici son contenu :

Disney+

Les cha√ģnes Canal+ et ses cha√ģnes th√©matiques (Canal+ Cin√©ma, Canal+ S√©ries, Cin√©+ Premier, Cin√©+ Frisson, Cin√©+ √Čmotion, Cin√©+ Famiz, Cin√©+ Classic, Cin√©+ Club‚Ķ)

Le bouquet de cha√ģnes OCS (MAX, City, CHOC et G√©ant).

Des cha√ģnes am√©ricaines comme la FOX, Paramount Channel et Warner Bros TV

D’autres chaines telles que POLAR+ Serieclub, TCM Cin√©ma et Action

Un abonnement Netflix standard permettant de regarder des contenus en full HD sur 2 écrans en simultané

Cafeyn

Telerama

myCanal

Les bonus : les frais d’acc√®s, un remboursement de 50 ‚ā¨ et Multisports 3 mois sont offerts

Pour chacune des offres avec un engagement de 2 ans, un remboursement d’une valeur de 50 ‚ā¨ est offert et √† valoir sur votre abonnement (le remboursement se fera sous forme d’avoir sur mensualit√© d’abonnement sous r√©serve de la r√©ception de votre contrat sign√© (signature √©lectronique ou retour du contrat papier), dans un d√©lai de 1 mois √† compter de la date de souscription du contrat. Aussi, les frais d‚Äôacc√®s sont offerts. Offre valable en France m√©tropolitaine jusqu‚Äôau 3 juin 2020.

Enfin sachez que l’option Multisports donnant acc√®s aux cha√ģnes FOOT+, RUGBY+ et GOLF+ est activ√©e par d√©faut. A l’issue des 3 mois offerts, si vous ne souhaitez pas maintenir l’option, alors vous pourrez r√©silier ce service √† tout moment sans frais par le biais de l‚ÄôEspace Client CANAL+ ou en contactant le Service Clients Canal+. Votre demande sera prise en compte au plus tard, le mois suivant votre demande.