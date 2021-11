Star Wars : dans quel ordre regarder les films et les séries sur Disney+ ?

La saga Star Wars se compose de plus de dix films, auxquels il faut ajouter des séries live et animées. Pour le profane, cela peut paraître compliqué de se lancer dans un univers aussi vaste. Même ceux qui suivent seulement de loin peuvent se perdre facilement. Pas de panique, nous allons vous guider en vous donnant des ordres conseillés de visionnage.

Star Wars est un univers vaste. Films, séries, séries animées… sans compter les comics, les jeux vidéo ou les romans, il y a des centaines et des centaines d'œuvres se déroulant dans le même univers. En plus de quarante ans, la saga a eu le temps de s’étendre.

Star Wars raconte une épopée qui s’étend sur des dizaines et des dizaines d'années (si on ne prend en compte que les films). Elle narre le destin d’une multitude de personnages et les histoires ne cessent de faire des allers-retours dans le temps. Si vous n’avez jamais vu un seul film de la saga (oui ça peut arriver) et que vous souhaitez vous y mettre, nous allons vous guider dans votre visionnage.

Il faut savoir que tous les films Star Wars sont disponibles sur Disney + (sauf le tout dernier, sorti en 2019). Nous allons vous livrer plusieurs manières d'aborder cette licence. Il n’y en a pas une meilleure que l’autre, c’est à vous de voir comment vous souhaitez vivre l’histoire.

À noter que dans ces classements, les films les plus importants sont ceux qui sont numérotés (nous les surlignons en gras). Ils racontent en effet l’histoire principale : celle de la famille Skywalker, dont le destin est lié à celui de la galaxie. Les films spin-off (qui se concentrent sur un événement ou un personnage en particulier) ne sont pas fondamentaux, mais apportent un bonus appréciable. Même chose pour les séries. Nous les incluons dans la première liste afin d'être tout à fait complets, mais vous pouvez les ignorer.

Ordre chronologique

C’est la manière la plus logique de regarder Star Wars. L’histoire commence au début se conclut à la fin. Simple. Nous avons ici une épopée qui dure sur plus de soixante ans et qui suit certains personnages de leur naissance à leur mort. Comme nous l’avons dit plus haut, vous pouvez vous contenter des films surlignés en gras. Pas besoin de tout voir. Cette liste exclut aussi tous les contenus qui ne sont pas ou plus canons, mais trouvables sur Disney+ (c'est le cas de la série Star Wars Visions ou des vieux films sur les Ewoks)

[Film] Star Wars Episode I : La Menace Fantôme (1999)

[Film] Star Wars Episode II : L’attaque des Clones (2002)

[Série animée] Star Wars, The Clone Wars, les 7 saisons (2008-2020)

[Film] Star Wars Episode III : La Revanche des Sith (2005)

[Série animée] Star Wars, The Bad Batch, une saison (2021)

[Film] Solo, a Star Wars Story (2018)

[Série animée] Star Wars Rebels, les 4 saisons (2014-2018)

[Film] Rogue One, a Star Wars Story (2016)

[Film] Star Wars Episode IV : Un Nouvel Espoir (1977)

[Film] Star Wars Episode V : L’Empire Contre-Attaque (1980)

[Film] Star Wars Episode VI : Le Retour du Jedi (1983)

[Série] The Mandalorian, les 2 saisons (2019-2020)

[Série] The Book of Boba Fett, une saison (2021, sortie prochaine)

[Série animée] Star Wars Resistance, 2 saisons (2018-2020)

[Film] Star Wars Episode VII : Le réveil de la Force (2015)

[Film] Star Wars Episode VIII : Les Derniers Jedi (2017)

[Film] Star Wars Episode IX : L’Ascension de Skywalker (2019)

Ordre selon la date de sortie

Cet ordre reprend chronologiquement la date de sortie des films (nous n’allons pas mettre les séries ici). Elle permet de voir comment la saga s’est construite au fil des ans, d’apprécier l’évolution technologique, mais aussi de constater les impacts créatif qu’a eu le rachat par Disney en 2012.

Star Wars Episode IV : Un Nouvel Espoir (1977)

Star Wars Episode V : L’Empire Contre-Attaque (1980)

Star Wars Episode VI : Le Retour du Jedi (1983)

Star Wars Episode I : La Menace Fantôme (1999)

Star Wars Episode II : L’attaque des Clones (2002)

Star Wars Episode III : La Revanche des Sith (2005)

Star Wars Episode VII : Le Réveil de la Force (2015)

Rogue One, a Star Wars Story (2016)

Star Wars Episode VIII : Les Derniers Jedi (2017)

Solo, a Star Wars Story (2018)

Star Wars Episode IX : L’Ascension de Skywalker (2019)

Ordre dramaturgique

Aussi étonnant que cela puisse paraître, il existe d’autres manières de regarder la saga. Un ordre de visionnage est particulièrement apprécié. Il permet de découvrir l’histoire principale dans un ordre qui peut paraître complètement anarchique, mais qui est en réalité très logique. Cette façon de faire permet de ne pas se gâcher le plot twist principal de la série. Le retour à l’épisode I, II et III après le visionnage de l’épisode V peut être vu comme un flash-back qui nous en apprend plus sur la jeunesse de Dark Vador.

Star Wars Episode IV : Un Nouvel Espoir (1977)

Star Wars Episode V : L’Empire Contre-Attaque (1980)

Star Wars Episode I : La Menace Fantôme (1999)

Star Wars Episode II : L’attaque des Clones (2002)

Star Wars Episode III : La Revanche des Sith (2005)

Star Wars Episode VI : Le Retour du Jedi (1983)

Star Wars Episode VII : Le réveil de la Force (2015)

Star Wars Episode VIII : Les Derniers Jedi (2017)

Star Wars Episode IX : L’Ascension de Skywalker (2019)

Vous avez maintenant toutes les clefs en main pour découvrir ou redécouvrir cette saga mythique. Signalons que nous n’avons parlé ici que des films et des séries. Toutefois, de nombreux jeux vidéo, comics ou encore romans viennent s’intercaler dans cet univers. Il y a de quoi faire !

Bien évidemment nous mettrons ce dossier à jour au fur et à mesure que les séries viendront s’ajouter sur Disney +, et il y en a beaucoup de prévues ! La prochaine sera The Book of Boba Fett le 29 décembre 2021.