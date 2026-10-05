VisionQuest : date de sortie, casting, intrigue, tout ce que l’on sait sur le grand retour de Vision dans la nouvelle série Marvel de Disney+

C’est l’un des rendez-vous les Marvel les plus attendus de l’automne. Cinq ans après WandaVision, Vision revient sur le devant de la scène avec VisionQuest, une série qui vient fermer la trilogie lancée en 2021 et prolongée par Agatha All Along en 2024. Porté par Paul Bettany, ce nouveau chapitre suit un androïde en quête de mémoire et d’humanité, et nous réserve au passage le retour de l’ennemi Ultron.

Dans ce dossier, on vous partage tout ce qu’il faut savoir avant l’arrivée de VisionQuest sur Disney+. Date de sortie, nombre d’épisodes, casting, intrigue, lien avec les séries précédentes, VisionQuest n’aura plus de secret pour vous. Que vous ayez suivi cette trilogie depuis le début ou que vous ayez décroché en route, on vous explique à quoi vous attendre.

Quand sera diffusée la série VisionQuest ?

La série sera disponible le mercredi 14 octobre 2026 sur Disney+. La date avait été dévoilée en mai dernier au cours des Upfronts de Disney, avant d’être confirmée en août au D23, l’évènement dédié aux fans du studio. Il ne reste donc plus qu’une dizaine de jours à patienter avant de retrouver Vision.

En attendant, n’hésitez pas à jeter un œil à la bande-annonce pour découvrir l’ambiance de la série, qui promet de beaux face-à-face entre Vision et Ultron :

Sur quelle plateforme sera disponible VisionQuest ?

VisionQuest sera diffusée en exclusivité sur Disney+. Produite par Marvel Television, la série vient s’ajouter à un catalogue Marvel déjà bien fourni sur la plateforme, aux côtés de WandaVision et d’Agatha All Along. Il faudra donc être abonné à Disney+ pour suivre les aventures de Vision.

Combien d’épisodes pour cette saison ?

La saison compte huit épisodes. Disney a choisi de faire plaisir aux fans en lançant deux épisodes le 14 octobre. Par la suite, il faudra patienter une semaine pour découvrir chaque nouvel épisode. Le final est attendu le 25 novembre, ce qui laisse six semaines pour suivre le parcours de Vision.

Peut-on espérer une suite ou d’autres saisons ?

Pour l’instant, VisionQuest est présentée comme une mini-série de huit épisodes, et Disney la qualifie de chapitre final de la trilogie lancée avec WandaVision. L’histoire de Vision devrait donc se terminer avec cette saison. Cela étant dit, cela n’empêche pas de recroiser le personnage ailleurs dans le MCU un jour, mais aucune suite n’a été annoncée à ce stade.

Qui réalise la série VisionQuest ?

VisionQuest est créée par Terry Matalas, qui en est aussi le showrunner. On lui doit également Star Trek : Picard et 12 Monkeys. Il supervise la série et en réalise lui-même une partie. Trois autres réalisateurs l’accompagnent à savoir Christopher J.Byrne (Foundation), Gandga Monteiro (Agatha All Along) et Vincenzo Natali (Hannibal).

Côté production, on retrouve Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios, ainsi que Jac Schaeffer, la créatrice de WandaVision et d’Agatha All Along, qui assurent le lien avec les séries précédentes.

Qui est au casting de VisionQuest ?

Paul Bettany est évidemment de retour dans le rôle de Vision. Face à lui, James Spader reprend celui d’Ultron, qu’il n’avait plus joué depuis Avengers : L’Ère d’Ultron en 2015.

Autour du duo central, on retrouve Ruaridh Mollica dans la peau de Tommy Maximoff, l’un des fils de Wanda et Vision, et Todd Stashwick, qui incarne Paladin, un mercenaire lancé aux trousses de Vision. T’Nia Miller joue Jocasta, et les intelligences artificielles de Tony Stark ont droit à leur visage : James d’Arcy pour J.A.R.V.I.S, Orla Brady pour F.R.I.D.A.Y et Emily Hampshire pour E.D.I.T.H. Faran Tahir revient aussi en Raza, le cherf des Ten Rings vu dans le premier Iron Man.

De quoi va parler la série ?

L’histoire se déroule après WandaVision. Vision a été reconstruit et a retrouvé ses souvenirs, mais il a du mal à ressentir ce qui va avec. Après avoir échappé à ceux qui voulaient faire de lui une arme, il vit caché sous une apparence humaine et travaille dans un pub. Pour tenter de se retrouver, il consulte les intelligences artificielles intégrées à sa programmation J.A.R.V.I.S, F.R.I.D.A.Y, E.D.I.T.H et même Ultron.

Sa tranquillité prend fin quand une prime est placée sur sa tête. Vision doit alors prendre la fuite avec Thomas, un mystérieux garçon qui pourrait être la réincarnation de son fils. Au fil de leur cavale, il devra affronter sa propre nature, résister à l’influence d’Ultron et percer le secret de son jeune compagnon de route. Paul Bettany parle d’un « récit sur le traumatisme transmis de génération en génération, sur les liens entre pères et fils, et sur l’acceptation de soi ».

On pensait Ultron définitivement détruit à la fin d’Avengers : L’Ère d’Ultron, pourtant il revient vien dans VisionQuest. L’explication est plus simple qu’on pourrait le croire, Vision a bien détruit son dernier corps, mais il a aussi chargé Ultron dans son propre esprit. Depuis, Ultron y vit enfermé, comme les autres intelligences artificielles que Vision garde en lui. Il apparaît à la fois sous sa forme de robot et sous une forme humaine, mais sa seule quête est de retrouver le monde extérieur.

Quelle est l’ambiance de la série ?

Pour commencer, VisionQuest ne ressemble pas à un Marvel classique. Une grande partie de l’histoire se déroule dans la tête de Vision, représentée par un étrange manoir où les intelligences artificielles qu’il a gardées en lui prennent une forme humaine. Ça donne un résultat qui mélange action, mystère et émotion, avec un côté psychologique très marqué, que l’on doit notamment au face-à-face entre Vision et Ultron.

Alors que WandaVision s’amusait à imiter des sitcoms et qu’Agatha All Along était plus tournée vers la sorcellerie, VisionQuest mise sur quelque chose de plus intime. Terry Matalas promet aussi que chaque épisode aura sa propre identité.

Qu’est-ce qui a changé depuis WandaVision ?

Le plus gros changement, c’est l’absence de Wanda. Selon Terry Matalas, la Sorcière rouge n’apparaîtra pas dans la série. Vision sait ce qu’il lui est arrivé mais il va devoir avancer sans elle.

Concernant Vision, ce n’est pas tout à fait le même. Dans la série VisionQuest, on retrouve le Vision blanc, reconstruit avec les pièces de l’original et ses souvenirs, mais sans la pierre de l’Esprit. Il se rappelle de sa vie d’avant mais il ne parvient pas à la ressentir.

Côté casting, Tommy, l’un des fils de Wanda et Vision, ayant grandi, il est désormais joué par Ruaridh Mollica et non plus par Jett Klyne.

Que faut-il avoir vu avant de se lancer dans VisionQuest ?

Il n’y a rien d’obligatoire, même si on vous recommande quand même de regarder WandaVision. VisionQuest est sa suite directe et on y retrouve le Vision Blanc, avec les souvenirs de sa vie d’avant et le deuil qui va avec. Sans cette série, certaines émotions et références risquent de vous échapper.

Agatha All Along est moins indispensable, mais elle fait le lien avec Tommy. Dans cette série, le jeune Billy cherche son frère jumeau, qui apparaît justement dans VisionQuest. Un petit retour sur Avengers : l’Ère d’Ultron peut aussi aider, car c’est là que Vision et Ultron se rencontrent, et leur relation est au cœur de la nouvelle série.

Où se place la série dans le MCU ?

VisionQuest s’inscrit dans la phase 6 du MCU, la dernière saga du Multivers. Pour situer, WandaVision ouvrait la phase 4 en 2021, et cinq ans plus tard, VisionQuesgt est présentée comme la 18e série télé de l’univers Marvel. Dans l’histoire, elle se passe plusieurs années après les événements de WandaVision. Si vous êtes perdu et que vous vous demandez dans quel ordre regarder les films de la franchise, n’hésitez pas à jeter un œil à notre dossier Marvel sur Disney+.