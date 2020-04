OnePlus 8 vs Galaxy S20 : lequel est le meilleur ?

Le OnePlus 8 affronte le Galaxy S20 dans ce comparatif au sommet. Les deux smartphones Android offre des performances de haut vol, un écran AMOLED de qualité et disposent d’un appareil photo sophistiqué. Dans ce dossier, nous allons tenter de départager les deux fleurons dans ces différents domaines. C’est parti !

OnePlus vient de lever le voile sur le OnePlus 8, une timide amélioration de son OnePlus 7T, pour accompagner son fer de lance, le OnePlus 8 Pro. Parmi les concurrents directs du smartphone, on trouve notamment le Galaxy S20, le modèle le moins cher de la gamme des S20. Avec sa fiche technique en acier trempé, le nouveau né de OnePlus est-il de taille face au représentant de Samsung ? Réponse ci-dessous.

🛠 Quelle est la fiche technique du OnePlus 8 et du Galaxy S20 ?

OnePlus 8 Samsung Galaxy S20 Dimensions 160,2 x 72,9 x 8 mm 151,7 x 69,1 x 7,9 mm Poids 180 g 163 grammes Ecran 6.55 ”

2400x1080 FHD +

Fluid AMOLED

120Hz Display

HDR10

Corning Gorilla 6 6,2"

Infinity-O AMOLED 20:9

3200x1440 pixels (563 ppp)

120 Hz

WQHD+

HDR10+

Corning Gorilla 6 Chipset Qualcomm Snapdragon 865 5G (7nm) Samsung Exynos 990 (UE) OS Android 10 + Oxygen OS 10 Android 10.0 + One UI 2 RAM 8 / 12 Go (LPDDR5) 12 / 16 Go (LPDDR5) Stockage 128 / 256 Go UFS 3.0 128 Go UFS 3.0 microSD Non Oui (jusqu'à 1,5 To) Capteur principal 48 MP f/1.7 PDAF

16 MP f/2.2 grand-angle AF

2 MP f/2.4 macro 12 MP grand angle / 1,8 µm / f/1,8 / OIS

64 MP Telephoto / 0,8 µm / f/2,0, OIS

12 MP Ultra grand angle / 1,4 µm / f/2,2

Zoom "hybride optique" 3x

Zoom numérique "Super Resolution Zoom" 30x Capteur secondaire 16 MP f/2.45 10 MP / 1,22 µm / f/2.2 Batterie 4300 mAh

Charge rapide 30 watts 4000 mAh (Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare) 5G Oui Oui (en option) Réseau sans fil WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau IP 68 IP 68

📱 Quel design pour les deux smartphones ?

Avec le OnePlus 8, la jeune marque chinoise troque l’encoche contre un écran troué. Cette fois, la dalle AMOLED est élégamment incurvée. Au dos, OnePlus abandonne l’appareil photo disposé dans un cercle et opte pour un triple capteur vertical plus classique. La face arrière est couverte d’un verre mat du plus effet. De son côté, le Galaxy S20 se distingue de la concurrence par son bloc photo en rectangle et un dos tout de verre brillant. Comme OnePlus, Samsung cache le capteur selfie dans un trou dans l’écran (au centre plutôt que dans un coin).

On notera que le OnePlus 8 est légèrement plus lourd que son rival et qu’il ne dispose pas de certification IP68, contrairement au S20. OnePlus assure néanmoins que le smartphone est étanche. Enfin, on rappellera que les deux appareils font l’impasse sur la prise jack, une connectique en voie de disparition .

📺 Quel smartphone a le meilleur écran ?

OnePlus intègre un écran AMOLED de 6,55 pouces de 90 Hz avec une définition Full HD+ à son smartphone, comme c’était le cas sur le OnePlus 7T lancé l’an dernier. Face à lui, le Galaxy S20 est recouvert d’une dalle AMOLED 120 Hz de 6,2 pouces. Sur le papier, l’écran de Samsung est supérieur à celui intégré par OnePlus. Le S20 profite en effet d’une fréquence de rafraichissement et d’une définition supérieure. Le flagship sud-coréen offre une définition QHD+, contre Full HD+ pour le téléphone de OnePlus. Sur le terrain de l’affichage, Samsung remporte donc la manche. Néanmoins, on soulignera que les deux constructeurs proposent parmi les écrans les plus réussis du marché actuel.

🌊 Lequel offre les meilleures performances ?

Grâce à son chipset Snapdragon 865 couplé à 8 ou 12 Go de RAM, le OnePlus 8 propose des performances exceptionnelles. Cette vélocité hardware est soulignée par l’interface OxygenOS rapide et légère développée par OnePlus. En comparaison, le Galaxy S20 peine à rivaliser avec son SoC Exynos 990 épaulé par 12 Go de RAM.

Comme le montrent nos benchmarks sur 3D Mark Sling Shot Extreme par exemple, le smartphone de OnePlus offre des performances théoriques plus élevées que le Galaxy S20. Si le S20 atteint les 6900 points, le OnePlus 8 dépasse le seuil de 7200 points. C’est tout simplement l’un des smartphones les plus puissants du marché. Á l’usage, les différences de vélocité s’annoncent cependant infimes. On conseillera néanmoins plutôt le OnePlus 8 aux amateurs de gaming et aux usagers les plus gourmands.

⚡️Quel smartphone choisir pour l’autonomie ?

Comme on vous le disait dans notre test, le Galaxy S20 offre une autonomie allant jusqu’à une journée. Pour tenir une journée complète, il faut désactiver l’écran 120 Hz, une option très énergivore. Au vu des fonctionnalités intégrées, la batterie de 4000 mAh s’avère donc un peu courte. Sur ce point, le OnePlus 8 est largement plus convaincant. Avec sa batterie de 4300 mAh et l’excellente optimisation logicielle de OnePlus, le OnePlus 8 tient un peu plus de deux jours. Cerise sur le gâteau : pas besoin de désactiver l’écran 90 Hz pour ça !

Même son de cloche du côté de la recharge rapide. Sans surprise, OnePlus a intégré à son fleuron la Warp Charge 30T. Cette technologie permet de récupérer 50% de batterie en seulement 22 minutes ! Toujours à la traîne dans le domaine, Samsung accompagne son S20 d’un chargeur 25W. Comptez 30 minutes de charge pour gagner 30% de batterie. Sur le point de l’autonomie, OnePlus distance donc largement Samsung. Par contre, le Galaxy S20 est compatible avec la recharge sans fil et la recharge par induction inversée. Ce n’est pas le cas du OnePlus 8. Le fabricant a choisi de réserver sa Warp Charge 30 Wireless au OnePlus 8 Pro.

📸 Quel smartphone a le meilleur appareil photo ?

Moins complet que ses grands frères, les Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra, le S20 standard offre néanmoins d’excellentes performances dans le domaine de la photographie. Samsung mise sur un triple capteur photo composé d’un capteur principal de 12 mégapixels, d’un second objectif de 64 mégapixels et d’un module 12 mégapixels avec objectif grand-angle. Grâce à cette configuration, l’appareil photo est polyvalent. Il permet de réaliser des clichés de qualité dans la plupart des situations. On a notamment apprécié le zoom optique X3 très réussi.

Avec son set up composé d’un capteur Sony IMX586 de 48 MP, son objectif ultra grand-angle de 16 MP et un module grand angle de 2 mégapixels, le OnePlus 8 ne parvient pas à rivaliser avec le savoir faire de Samsung. On a surtout regretté l’absence de téléobjectif et d’un zoom optique. Dans les faits, l’appareil photo ne tient ses promesses que dans de bonnes conditions de lumière. De plus, contrairement à l’autofocus à détection de phase du S20, la mise au point automatique du OnePlus 8 est lente et capricieuse. De ce point de vue, le OnePlus 8 est largement en dessous de son concurrent.

💸 Quels prix ?

Le Galaxy S20 est disponible en deux versions sur le marché français. La variante 4G (avec 8 RAM et 128 Go de stockage) est vendue au prix de 909 euros. L’édition 5G avec 12 Go de RAM et seulement 128 Go de stockage interne est 100 euros plus chère. Sans surprise, le OnePlus 8 est plusieurs centaines d’euros moins couteux. De plus, tous les modèles sont compatibles avec le réseau 5G, un critère à prendre à considération si vous ne changez pas régulièrement de smartphone. Par contre, on rappellera que le prix des smartphones Samsung a tendance à baisser plus vite que celui des flagships OnePlus. Dans quelques semaines, il est donc fort possible que le S20 soit disponible à un prix avoisinant celui du OnePlus 8.

Galaxy S20 4G 8 + 128 Go : 909 euros

Galaxy S20 5G 12 + 128 Go : 1009 euros

OnePlus 8 5G 8 + 128 Go : 699 euros

OnePlus 8 5G 12 + 256 Go : 799 euros

Conclusion

Les deux smartphones de ce comparatif ont des points forts et faibles radicalement différents. Chaque flagship s’adresse à un type d’utilisateur différent. Si le OnePlus 8 tire son épingle du jeu grâce à ses performances monstrueuses, une autonomie qui grimpe au delà des 2 jours et l’une des recharges rapides les plus efficaces du marché, il déçoit par son appareil photo en deçà de la concurrence. Face à lui, le Galaxy S20 est doté d’un appareil photo polyvalent et d’un écran un peu plus convaincant. Par contre, le S20 est légèrement moins équilibré que son rival. On notera ainsi son autonomie décevante au vu des technologies intégrées. Pour conclure, on conseillera surtout le S20 pour les amoureux de la photographie. On dirigera les autres vers le OnePlus 8, dont le prix est d’ailleurs plus attractif.