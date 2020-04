OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro au meilleur prix : où les précommander ?

Sitôt dévoilé et sitôt mis en précommande ! Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro présentés le mardi 14 avril 2020, sont déjà proposés par certains marchands en France. Ensemble ci-dessous, découvrons quelles boutiques en ligne et à quels prix, il est possible d’acheter ces 2 nouveaux smartphones.

💰Où précommander les OnePlus 8 et 8 Pro au meilleur prix ?

Le OnePlus 8 est vendu à un prix de départ de 699 € pour l’édition dotée de 8 Go de RAM + 128 Go de stockage interne. Pour la variante avec 12 Go de RAM + 256 Go de stockage interne, comptez 799 €. De son côté, le OnePlus 8 Pro est affiché à 899 € (pour 8 Go de RAM + 128 Go de ROM) et 999 € (12 Go de RAM + 256 Go de ROM). Les livraisons des smartphones se feront à partir du vendredi 17 avril 2020.

🤔Quelles différences entre le OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro ?

Comme prévu, OnePlus a lancé les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sur le marché lors d’une conférence en ligne. La variante standard est recouverte d’un écran 90 Hz de 6,55 pouces et dispose d’un triple capteur photo arrière de 48 mégapixels. Sans surprise, il est alimenté par le puissant SoC Snapdragon 865 couplé à 8 ou 12 Go de RAM. Enfin, l’autonomie est confiée à une batterie de 4300 mAh compatible avec la recharge rapide Warp Charge 30T.

Plus haut de gamme, le OnePlus 8 Pro est sublimé d’un écran 120 Hz de 6,78 pouces bord à bord et incurvé. Il se distingue de la variante standard par son quadruple capteur photo arrière composé de deux modules de 48 mégapixels et sa batterie de 4510 mAh compatible avec la Warp Charge 30T et la recharge sans fil. C’est le premier téléphone de OnePlus à profiter de la recharge par induction.

La firme y a intégré sa propre technologie : la Warp Charge Wireless 30. Grâce à cette solution maison, OnePlus promet de recharger la moitié de la batterie en 30 minutes ! Enfin, on notera la présence de la recharge sans fil inversée.

Allez-vous craquer pour un des deux smartphones de la gamme des OnePlus 8 ? Au contraire, allez-vous plutôt vous tourner vers la concurrence cette année ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.