Galaxy S20 Ultra : activer le 120 Hz réduit l’autonomie de plus deux heures selon ce test !

Le Galaxy S20 Ultra voit son autonomie considérablement réduite lorsque le mode 120 Hz de l’écran est activé. C’es la conclusion d’un test du blog PhoneArena – ce taux de rafraichissement réduit ainsi l’autonomie de 20%. Malgré une énorme batterie 5000 mAh, l’autonomie du smartphone reste inférieure à celle de l’iPhone 11 Pro Max, même en 60 Hz.

Le blog PhoneArena a décidé de tester l’autonomie du Galaxy S20 Ultra – le site compare au passage le résultat lorsque le mode 60 Hz ou le mode 120 Hz sont sélectionnés. Les Galaxy S20 sont en effet tous dotés d’un écran 120 Hz, un taux de rafraichissement qui rend les animations comme le défilement et les transitions plus nettes et réactives. Le mode 120 Hz est particulièrement visible dans les jeux qui le prennent en charge comme Fortnite.

Il ne change en revanche rien lorsque vous visionnez des vidéos : celles-ci sont en général tournées en 24 images par seconde. Sur Youtube, certains contenus sont disponibles en 60 images par seconde mais guère davantage. En outre, on le voit avec les télévisions qui upscalent les contenus avec des taux de rafraichissement plus élevés que la source, trop d’images par secondes ne rend dans tous les cas pas forcément les contenus vidéo plus agréables à regarder.

20% de différence en 120 Hz

Le Galaxy 20 Ultra est la déclinaison la plus musclée et le facteur de forme le plus imposant des S20. Il embarque un écran Always On 6,9″ (1440 x 3200 pixels, 20:9 et 511 ppi de densité de pixels), un Exynos 990 gravé en 7 nm+, de 128 Go à 512 Go de stockage interne UFS 3.0, de 12 à 16 Go de RAM, et un ensemble de capteurs photo dont le module principal peut prendre des clichés 108 Mpx.

Tout cela avec la 5G, et surtout, pour ce qui nous intéresse, une capacité de batterie particulièrement imposante de 5000 mAh. Alors à quel point l’ensemble tient-il la charge ? Pour répondre à cette question, PhoneArena a mené deux tests standardisés de navigation sur internet, comme le site l’a fait avec de nombreux modèles de smartphones. Un premier avec le mode 60 Hz actif et le second en 120 Hz.

Notez que lorsque le mode 120 Hz est actif, la définition est réduite à 1080p, au lieu du 1440p du 60Hz. Verdict ? En 60 Hz, le smartphone tient 12 heures 23 minutes contre seulement 10 heures 2 minutes en 120 Hz. On a donc près de deux heures et demie et 20% de différence ! Plus étonnant : même en 60 Hz, le smartphone n’atteint pas l’autonomie de 12 heures 53 minutes de l’iPhone 11 Pro Max. Un comble pour un smartphone doté d’une batterie 5000 mAh quand le second n'embarque « que » 3969 mAh.

Autre point de comparaison, le Galaxy Note 10 tient 11 heures 37 minutes est lue Galaxy S10, 10 heures 33 minutes.

Source : PhoneArena