OnePlus 8 Pro vs Huawei P40 Pro vs S20 Ultra : lequel choisir ?

Ce comparatif va vous permettre de peser le pour et le contre entre le OnePlus 8 Pro, le Huawei P40 Pro et le Samsung Galaxy S20 Ultra si vous êtes sur le point de changer de smartphone. On vous aide à vous y retrouver avec le nec plus ultra disponible sur le marché !

Nos tests

Comparatif des fiches techniques

OnePlus 8 Pro Huawei P40 Pro Samsung Galaxy S20 Ultra Dimensions 165,3 x 74,4 x 8,5 mm 181 x 96 x 64 mm 166.9 x 76 x 8.8 mm Poids 199 grammes 203 g 222 g Ecran 6,78''

3168 x 1440 pixels

Fluid AMOLED

120Hz

HDR10+

Corning Gorilla 6 6,58"

2640 x 1200p pixels

OLED

90 Hz

HDR10

Verre renforcé 6,9"

1440 x 3200 pixels

Dynamic AMOLED 2X

120 Hz

HDR10+

Corning Gorilla Glass 6

Always-on Display Chipset Qualcomm Snapdragon 865 5G (7nm) HiSilicon Kirin 990 5G Samsung Exynos 990 (UE) OS Android 10 + Oxygen OS 10 Android 10 + EMUI 10.1 Android 10.0 + One UI 2 RAM 8 / 12 Go (LPDDR5) 8 Go (n.c.) 12 / 16 Go (LPDDR5) Stockage 128 / 256 Go UFS 3.0 256Go UFS 3.0 128 Go UFS 3.0 microSD Non Partiel, via NM Card propriétaire jusqu'à 256 GB Oui Capteur principal 48 MP f/1.78

48 MP f/2.2

8 MP f/2.44

5 MP f/2.4 (Color Filter) 50 MP f/1.9

40 MP f/1.8

12 MP f/3.4

ToF 108 MP f/1.8

48 MP f/3.5

12 MP f/2.2

0.3 MP f/1.0 (ToF) Capteur secondaire 16 MP f/2.45 32 MP f/2.0 40 MP f/2.2 Batterie 4510 mAh

Recharge rapide 30 watts (Warp Charge 30T)

Recharge rapide sans fil rapide 30 W

Recharge inversée 5 W 4200 mAh

Charge rapide 40W

(SuperCharge 40W)

Recharge sans fil rapide 27W

Recharge inversée 27W 5000 mAh

Charge Rapide 45W

(Fast charging 45W avec USB-PD 3.0)

Recharge rapide sans fil 15W

Recharge inversée 9W 5G Oui Oui Oui Réseau sans fil WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran et reconnaissance faciale infrarouge Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau IP 68 IP 68 IP 68

Du point de vue des performances, on est sur des produits similaires, mais construits autour de SoC différents. A côté du Snapdragon 865 dont on sait qu’il brille dans les benchmarks, on a un chipset Kirin 990 lui aussi très performant, mais aussi plus fermé – débloquer le bootloader de ces smartphones pour les passer en root n’est plus chose aussi aisée qu’il y a quelques années, par exemple.

Les performances du Samsung Galaxy S20 Ultra sous Exynos sont normalement du même ordre que celles du Snapdragon 865 – même si les premiers benchmarks montrent que les variantes sous Exynos ont un peu moins de muscle. Le S20 Ultra propose néanmoins des options RAM plus généreuses jusqu’à 16 Go. Ce qui peut être utile pour fluidifier l’exécution de certains programmes lourds, comme les jeux.

Un mot également sur la mémoire : les trois constructeurs proposent du stockage UFS 3.0 particulièrement rapide, ce qui renforce les performances de ces appareils. Tous ne permettent néanmoins pas de facilement ajouter de la mémoire. Le OnePlus 8 Pro par exemple, ne propose pas de port microSD – il faudra donc bien choisir à l’achat si 128 Go suffisent ou si mieux vaut prévoir 256 Go de stockage pour plus de confort.

Le Huawei P40 Pro ne propose pas de port microSD, mais un système de cartes propriétaires NM Card, que l’on ne peut pour l’instant acheter que chez Huawei, et qui restent assez chères. Seul Samsung permet d’augmenter les 128 Go de base au moyen de cartes microSDXC plus faciles à trouver dans le commerce à des prix raisonnables.

Ecran

Parmi les autres différences notables, il y a l’écran – en 120 Hz chez OnePlus et Samsung et en 90 Hz chez Huawei. Ce taux de rafraichissement rend le défilement et les animations nettement plus fluides. C’est là encore un atout dans les jeux. Notez que sur le S20 Ultra, activer ce mode peut faire perdre jusqu’a deux heures d’autonomie – on comprend dès lors qu’il soit désactivé par défaut.

Outre le taux de rafraichissement, les dalles des trois smartphones ne proposent pas exactement les mêmes fonctionnalités. Le OnePlus 8 Pro et le S20 Ultra sont tous deux compatibles, par exemple, avec le standard HDR HDR10+, alors que le P40 Pro n’est compatible qu’avec la révision antérieure HDR10. Il faudrait également pouvoir comparer la colorimétrie et les contrastes de ces dalles OLED.

Les efforts de Samsung Display à chaque nouvelle génération suscitent presque toujours des commentaires élogieux. Mais cette année, le OnePlus 8 Pro a également été remarqué pour la qualité de son écran. La proposition de OnePlus comme celle de Samsung ont ainsi écopé de la note maximale A+ chez DisplayMate. Le Huawei P40 Pro n’a pas encore été testé.

Samsung et OnePlus protègent leur écran avec du verre Corning Gorilla Glass 6 alors que Huawei se contente d’indiquer du « verre renforcé ». Il est néanmoins difficile sans test dédié de conclure sur la solidité de ces solutions.

Photo

C’est sans doute dans ce rayon qu’on va tomber sur les plus grosses différences. Nous préparons d’ailleurs un comparatif photo pour apprécier les différences de résultat. Mais déjà on note des configurations très variées. OnePlus est la marque qui monte petit à petit en photo. Un aspect pourtant négligé dans les premières générations de smartphones OnePlus.

Cette année, le constructeur lance un quadruple capteur photo composé de deux capteurs 48 MPx dont un capteur Sony IMX 586 pour l’ultra-grand angle. Ce capteur 1/2″ est réputé pour son mode nuit particulièrement bon. Il s’accompagne d’un capteur principal 48 Mpx Sony IMX689 (1/1.4″) avec OIS, un téléobjectif hybride 8 Mpx capable de zoom 30x numérique.

L’ensemble est complété par un capteur 5 Mpx dont le seul but est d’ajuster la colorimétrie au plus près de la réalité. Huawei utilise des capteurs encore meilleurs et plus gros. Le quadruple capteur photo du P40 Pro embarque un capteur principal 50 Mpx (1/28″) avec la fameuse technologie RYYB qui augmente la quantité de lumière détectée par le capteur.

Le téléobjectif est monté sur un capteur 12 Mpx capable d’un zoom optique 5x d’un zoom hybride 10x pour un maximum de 50x. Il y a également un capteur ultra grand angle 40 Mpx (1/1.54″). Et un capteur de profondeur ToF. De son côté Samsung propose un ensemble de quatre capteurs dont un grand angle 108 Mpx, un Zoom 48 Mpx, un ultra grand angle 12 Mpx, et un capteur de profondeur ToF.

Encore une fois, nous aurions tendance à dire que sur le papier Huawei a un certain avantage. Mais il faudra comparer les photos des trois smartphones dans les mêmes conditions pour se faire un avis définitif.

Autonomie

On a déjà l’impression que les 5000 mAh des S20 Ultra vous amèneront plus loin en termes d’autonomie que 4200 mAh du Huawei P40 Pro.

Mais d’autres considérations entrent en jeu. Tous, par exemple, proposent la recharge rapide – mais c’est le Huawei P40 Pro, compte-tenu de ses 4200 mAh et de son système de charge SuperCharge 40W qui devrait se charger le plus vite dès que vous en avez besoin.

Même si OnePlus annonce 50% en 23 minutes en filaire, et 50% en 30 minutes sans fil. Car, oui, pour la première fois, OnePlus comme ses concurrents ont décidé d’inclure un dispositif de recharge rapide sans fil. Tous ne sont pas logés à la même enseigne. On a ainsi 30W chez OnePlus, 27 W chez Huawei et seulement 15 W chez Samsung.

Enfin, un mot sur la recharge sans fil inversée. Un dispositif qui était resté plutôt gadget dans ses premières itérations en raison de sa faible puissance. OnePlus propose 5W, ce qui reste peu, surtout si vous souhaitez dépanner un autre smartphone tombé en rade.

Samsung fait un peu mieux avec 9W qui permettront de confortablement recharger vos accessoires compatibles. Mais dans ce rayon c’est Huawei qui, avec 27 W, donne ses lettres de noblesse à la recharge inversée. Vous pourrez a priori l’utiliser sans problème pour recharger le smartphone d’un ami. A condition qu’il vous reste vous-même suffisamment d’autonomie. On trouve dommage que cette année Huawei n’ait pas intégré une batterie un peu plus grosse…

Design

Côté design, les trois smartphones se ressemblent beaucoup sur la face avant avec leur écran presque borderless. Avec ses bords incurvés en façade, le OnePlus 8 Pro rappelle beaucoup le S20 et le P40 Pro. Dans les trois cas on a un écran à poinçon, simple sur le S20 Ultra et le OnePlus 8 Pro, double sur le Huawei P40 Pro.

Samsung a choisi de placer le poinçon en haut au centre de l’écran, alors que OnePlus l’a placé à gauche, comme Huawei. On vous laisse juge de ce qui représente la solution la moins gênante. C’est en fait surtout à l’arrière que le gros des différences s’expriment.

L’arrangement des capteurs du OnePlus 8 Pro rappelle celui des P30 et Mate 30 Pro, à ceci près que le module est centré. Huawei et Samsung eux, ont préféré mettre tous les capteurs dans un rectangle en haut à gauche. De l’avis de ceux qui les ont eu en main, les appareils de Samsung et Huawei semblent moins stables le dos posé sur une table que le OnePlus 8 Pro.

Services Google

Sanctions anti-Huawei obligent, le constructeur du P40 Pro n’a pas le droit de vous vendre le smartphone avec le Google Play Store et tous les services Google auxquels vous êtes habitué. Réinstaller le Play Store est loin d’être trivial. D’autant que Huawei ne vous permettra pas facilement d’installer une ROM alternative, vu que la marque ne propose plus de déverrouiller le bootloader de ses appareils sous chipset Kirin.

Pour beaucoup, ce seul fait dissuadera d’acheter le smartphone. Néanmoins, on souligne que la vie sans Play Store et Google Media Services est tout à fait possible. Sans parler de AppGallery, l’alternative au Play Store que Huawei est en train de mettre au point, il existe quantité de magasins d’application alternatifs comme Aptoïde. En plus de la possibilité d’installer directement des APK via des sites tiers. Il faut juste se méfier, ces applications n’étant pas aussi vérifiées que celles du Play Store, des malwares peuvent finir par se glisser dans votre smartphone…

Néanmoins, ni OnePlus ni Samsung n’ont ce handicap.

Prix

Voici le prix des trois smartphones :

Samsung Galaxy S20 Ultra : dès 1359,00 €

Huawei P40 Pro : 1099,99 €

OnePlus 8 Pro : 999,00 €

Notez qu’en ce moment, Huawei propose 100 € de réduction ce qui porte le prix du P40 Pro au même niveau que celui du OnePlus 8 Pro.

Conclusion

On le voit, le OnePlus 8 Pro tient sa promesse de connectivité 5G à moins de 1000 €. Et il le fait avec des performances qui se comparent favorablement à celles du S20 Ultra pourtant près de 400 € plus cher. Avec un écran qui, selon DisplayMate, est tout aussi bon. Et sans être en retrait sur la recharge sans fil par exemple.

Pour autant, si Huawei n’était pas visé par les sanctions américaines, et pouvait proposer une expérience utilisateur avec les applications et services de Google, son P40 présenterait une alternative séduisante. D’autant que l’on d'emblée moins de doutes sur les performances de sa partie photo que celle du OnePlus 8 Pro.

De son côté, et malgré son prix nettement plus élevé, le S20 Ultra permet aux utilisateurs les plus exigeants d’aller plus loin que les autres. Avec des options RAM plus généreuses, ou encore l'emplacement microSDXC qui permet d’ajouter de la mémoire interne à moindre coût. Le tout avec une partie photo reconnue parmi les meilleures du marché.

