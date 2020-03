OnePlus a besoin de vos idées pour améliorer OxygenOS

OnePlus demande à ses utilisateurs de lui soumettre des idées via la communauté officielle, pour améliorer son système d’exploitation OxygenOS. Ceux dont l’idée a été adoptée auront droit à un ticket VIP gratuit tout frais payé pour le prochain événement de lancement de la marque.

OnePlus appelle sa communauté à la rescousse pour améliorer OxygenOS. La ROM des smartphones du constructeur est l’une des plus appréciée par les utilisateurs Android, notamment grâce à son aspect et ses fonctionnalités proches de stock Android, et des fonctionnalités additionnelles très pratiques.

Comme à son habitude, le constructeur aime demander à sa communauté d’utilisateurs ce qu’il imagine des futures itérations. A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 30 avril 2020 il devient ainsi possible de proposer sur les forums officiels de la marque vos idées pour améliorer le système d’exploitation des smartphones OnePlus.

Il y a quelques gardes-fous : les propositions doivent se plier aux conditions d’utilisation des formes de OnePlus. Elles doivent être formulées en anglais, et vous pouvez uniquement soumettre une proposition par post, de ne pas publier une proposition déjà en ligne, et de ne pas demander des trucs comme « plus de mises à jour logicielles » comme on peut le lire dans les règles officielles de l’opération.

Il n’est par ailleurs pas possible de voter pour ses propres propositions. Chaque post contenant une idée rapporte 20 crédits de la communauté (dans la limite d’une proposition par jour). Les 5 idées les plus upvotées délivrent à leur auteur 1000 crédits de la communauté, un badge de la communauté personnalisé, et une paire de OnePlus Bullets Wireless 2.

Dans le cas où votre idée serait adoptée, vous obtiendrez un ticket VIP pour le prochain événement OnePlus. Ainsi que le vol aller-retour et une nuitée d’hôtel. Pour participer à ce concours :

Cliquez ici pour proposer votre idée

Laissez des commentaires sur d’autres idées, et likez vos idées préférées

Alors qu’avez-vous proposé à OnePlus de changer ? Partagez votre retour dans les commentaires !

Source : Android Authority