Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra pas cher : où les précommander au meilleur prix ?

Les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra sont d’ores et déjà disponibles à la précommande. Cette nouvelle génération permet de profiter d’un écran 120 Hz, d’imposantes batteries et d’un appareil photo ultra perfectionné. On vous explique où acheter l’un des trois smartphones de la gamme au meilleur prix du marché.

Ce 11 février 2020, Samsung a levé le voile sur les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra ainsi que sur le Galaxy Z Flip pliable à clapet, dans le cadre d’une conférence Unpacked à San Francisco. Dans la foulée de la présentation, la marque sud-coréenne a ouvert les précommandes pour ses quatre nouveaux smartphones haut de gamme. Dans cet article, nous ferons exclusivement le point sur les modèles de la gamme des S20.

OĂą acheter le Galaxy S20 ?

L’entrée de gamme de cette nouvelle génération n’est autre que le Galaxy S20. Le smartphone est recouvert d’un écran troué AMOLED de 6,2 pouces. Cette année, Samsung a misé sur une dalle au taux de rafraichissement de 120 Hz, comme les ROG Phone par exemple. Cette fréquence élevée permet de profiter d’un affichage fluide. C’est parfait pour les utilisateurs qui sont mordus de jeux vidéo sur smartphone.

Côté performances, le smartphone promet évidemment des merveilles grâce à son SoC Exynos 990 gravé en 7nm. La puce conçue par Samsung est épaulée par 8 ou 12 Go de mémoire vive. Par contre, Samsung ne propose que 128 Go stockage interne sur cette variante. Samsung a aussi intégré une batterie de 4000 mAh compatible avec la recharge rapide de 25W.

Le flagship se distingue aussi dans le domaine de la photographie. Le S20 est doté d’un triple capteur photo de 64 mégapixels. Le Galaxy S20 est proposé à un prix de départ de 909 euros pour la variante 4G équipée de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour la version 5G avec 12 Go de RAM et 128 Go de stockage, vous devrez débourser jusqu’à 1009 euros. Les premières commandes seront livrées le 13 mars prochain, le jour de la sortie en magasin des trois smartphones.

OĂą acheter le Galaxy S20+ ?

Le Galaxy S20+ se distingue surtout de son petit frère par son grand écran de 6,7 pouces et son appareil photo amélioré. Le smartphone grand format est en effet doté d’un quadruple capteur photo composé d’un capteur photo ToF pour capturer la profondeur de champs. Le variante ravira aussi les usagers les plus gourmands grâce à sa grosse batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide 45 W.

Comme son petit frère, le S20+ est proposé avec 8 ou Go de mémoire vive et seulement 128 Go stockage interne. La variante 4G avec 8Go/128 Go est vendue au prix de départ de 1009 euros. L’édition 5G avec 12 Go de RAM et 128 Go de stockage grimpe quant à elle à 1109 euros. Samsung offre une paire de Galaxy Buds+ d’une valeur de 169 euros pour toutes les précommandes.

OĂą acheter le Galaxy S20 Ultra ?

Cette année, Samsung conclut son offre par une édition très haut de gamme : le Galaxy S20 Ultra. Uniquement disponible en 5G, le smartphone est recouvert d’un gigantesque écran AMOLED 120 Hz de 6,9 pouces et alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 45W. Cette édition promet des performances supérieures grâce à la présence de 16 Go de mémoire vive : une première sur le marché.

Coté stockage interne, Samsung propose 128 ou 512 Go, extensible avec une carte MicroSD. Le S20 Ultra s’adresse aussi aux amateurs de photographie. Le smartphone est le seul modèle de la gamme à être équipé d’un appareil photo composé d’un module de 108 mégapixels et de trois autres capteurs. Le Galaxy S20 Ultra 5G 12 Go/128 Go est vendu au prix de départ de 1359 euros en France. Pour profiter de 16 Go de RAM et de 512 go de stockage, vous devrez débourser 1559 euros. Là encore, Samsung offre une paire de Galaxy Buds+ dans le cadre des précommandes.

