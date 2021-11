Galaxy S21 Ultra : Samsung ajoute un mode Pro avec une nouvelle application photo Expert RAW

Près d’un an après la sortie du Galaxy S21 Ultra, Samsung va enfin corriger un de ses défauts : l’absence de mode Pro pour toutes les caméras du smartphone. Pour cela, elle a lancé une nouvelle application nommée Expert RAW

Depuis la sortie du Galaxy S21 Ultra, il n’est possible d’utiliser le mode Pro dans l’application photo qu’avec la caméra principale et le capteur ultra grand-angle. Pourtant, le Galaxy S21 Ultra dispose de deux autres capteurs, un téléobjectif offrant un zoom 3X et un périscope offrant un zoom 10X, mais ceux-ci n’étaient jusqu’à présent pas pris en charge par le mode Pro.

Pour corriger cela, Samsung vient de lancer une application nommée « Expert RAW ». Celle-ci est différente de l’application photo par défaut, et permet d’utiliser toutes les caméras du smartphone en mode Pro. Vous pourrez donc enfin régler l’exposition (EV), la mise au point, les ISO, la vitesse d'obturation ou encore la balance des blancs tout en prenant des photos et des vidéos avec le téléobjectif et le périscope.

Expert RAW est destinée aux utilisateurs exigeants

Comme toutes les applications du même type, Expert RAW est destinée aux utilisateurs qui ont besoin d’un mode Pro. En effet, elle vous permettra par exemple d’accéder à un histogramme, offrira une prise en charge d’un mode HDR et pourra enregistrer les images aux formats Lossless JPG et Linear DNG RAW 16 bits.

Vous pouvez ensuite ouvrir directement les fichiers DNG RAW dans l'application Adobe Lightroom grâce à un bouton dédié sur l'écran de visualisation des images pour les modifier à votre guise. Il sera alors possible de modifier les zones lumineuses, les ombres, la saturation et la teinte des photos comme vous pourriez le faire sur l’application par défaut de votre smartphone.

Samsung a indiqué que l'application Expert RAW ne peut pour l’instant être utilisée que sur le Galaxy S21 Ultra fonctionnant sous Android 12 et One UI 4.0. Samsung a lancé sa nouvelle mise à jour basée sur Android 12 il y a quelques jours, elle devrait donc déjà être disponible sur votre smartphone. De plus, Expert RAW est pour l’instant en version bêta, mais elle devrait bientôt arriver en version stable pour tous. Elle devrait également, à terme, être compatible avec le Galaxy S21+ ainsi que la tablette Samsung Galaxy Tab S5e. Cependant, on ne sait pas si le futur Galaxy S22 Ultra, dont nous connaissons déjà le design, prendra ou non en charge le mode Pro directement sur l’application de base.

