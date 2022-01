Test Samsung Galaxy S21 FE : un bon smartphone mais qui arrive beaucoup trop tard

Samsung décline son Galaxy S21 dans une nouvelle version, nommée FE. Un smartphone qui reprend ce qui a fait le succès du premier modèle tout en faisant quelques ajustements afin de se différencier. Le constructeur sud-coréen nous livre-t-il un produit intéressant pour le consommateur ou avons-nous un modèle sans intérêt ? Réponse tout de suite.

Le Galaxy S21 FE (pour Fan Edition), est une nouvelle déclinaison du Galaxy S21. Le but est de proposer une expérience similaire au haut de gamme classique, tout en modifiant quelques éléments pour séduire un nouveau public.

Samsung avait déjà tenté l’expérience en 2020 avec le Galaxy S20 FE, qui était moins cher que son modèle dans sa version 4G. Pour cette nouvelle itération, le constructeur sud-coréen a fait un choix étonnant de ne pas miser sur un prix moindre, puisque ce S21 FE est plus cher que le S21 classique.

L’idée est ici de proposer une nouvelle approche pour le smartphone. Samsung tente de combiner ce qui fait la force du S21 et du S21+ pour nous offrir le compromis idéal. Mais Samsung arrive-t-il à convaincre avec un produit à la différence si peu marquée ? Qu’est ce qui pourrait conduire l’utilisateur à préférer cette version FE plutôt que la classique, voire d’attendre l’arrivée prochaine du S22 ? Une question à laquelle nous allons tenter de répondre dans ce test.

Prix et disponibilité

Le Galaxy S21 FE est sorti le 11 janvier 2022 en France. Il est disponible sur le site officiel de Samsung ainsi que chez les revendeurs partenaires. Il est vendu en deux versions. La première (que nous avons en test) est affichée à 759 euros et dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Une deuxième version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est commercialisée à 829 euros.

A titre de comparaison, le Galaxy S21 (qui sert de modèle au FE) était vendu à partir de 859 euros à sa sortie. Aujourd’hui, il est affiché à 649 euros sur le site de Samsung. Nous devons avouer que nous ne comprenons pas vraiment la logique de vendre le FE plus cher que le S21, mais soit.

Le Galaxy S21+ était situé bien au-dessus en termes de prix, puisqu’il était commercialisé à partir de 1059 euros. Pour le S21 Ultra, le fleuron de la gamme, il fallait compter 1259 euros minimum.

Un smartphone au placement tarifaire un peu étrange, donc. Reste à comprendre quelles seraient les raisons qui pousseraient le consommateur à se diriger vers un FE plutôt qu’un modèle classique…

Caractéristiques

On aurait pu croire que Samsung proposerait un smartphone « light » pour cette déclinaison FE, afin de séduire un public qui n’a pas forcément envie de casser sa tirelire pour un smartphone. Que nenni ! La fiche technique de ce S21 FE est celle d’un pur haut de gamme et se montre très proche de celle du S21 classique. Il faut même jouer aux jeux des sept différences pour voir les changements apportés.

Galaxy S21 FE Ecran 6.4"

FHD+

120hz

2400 x 1080 pixels

Gorilla Glass 7 Chipset Snapdragon 888 OS Android 12 + One UI 4 RAM 6/8 Go Stockage 128/256 Go microSD Non Capteur principal 12 MP grand angle f / 1,8

12 MP ultra grand angle f / 2.2

8 MP téléobjectif f / 2.4 Capteur selfie 32 MP (f / 2,2) Batterie 4500 mAh

Recharge 25W 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP68

Le Galaxy S21 FE dispose d’un écran AMOLED plat de 6,4 pouces. Niveau taille, il se place ainsi légèrement au-dessus de son ainé (6,2 pouces). La dalle adopte une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement (non dynamique) de 120 Hz. A l’intérieur, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 888. Une donnée intéressante, puisque les autres Galaxy S21 sont équipés de processeurs Exynos 2100 en Europe. Sa batterie est de 4500 mAh (contre 4000 mAh pour le S21) avec une charge rapide de 25 Watts.

Enfin, le smartphone est doté d’un module photo composé de trois capteurs : un principal de 12 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels ainsi qu’un telephoto de 8 mégapixels. Le S21 classique disposait lui d’un telephoto de 64 mégapixels. Enfin, la caméra frontale est de 32 mégapixels (contre 10 sur le S21).

Bref, une fiche technique de haut de gamme pour ce S21 FE. S’il n’y a pas eu de concessions à proprement parler par rapport au modèle de base, on note un module photo tout de même moins performant. On apprécie toutefois la plus grosse batterie ainsi que l’écran légèrement plus grand. Ces changements sont mineurs et ne semblent pas justifier l’existence de ce nouveau modèle dans une gamme déjà complète.

Certes, il a tout ce qu’un smartphone premium peut proposer, mais justifie-t-il vraiment de dépenser plus alors que le S21 est moins cher ? Il est maintenant temps de voir ce que vaut ce terminal dans la vie de tous les jours.

Un design hérité du Galaxy S21

Un Samsung Galaxy S, c’est un téléphone performant, mais c’est avant tout un objet statutaire. Il se doit donc d’avoir un design impeccable, immédiatement reconnaissable. La série des Galaxy S21 avait frappé un grand coup dans ce domaine avec un module photo parfaitement intégré à la coque. Cela donnait aux produits des lignes aériennes et beaucoup de personnalité. Le S21 FE suit cette logique, tout en apportant quelques changements pour se différencier.

Nous retrouvons donc le même visuel. Le module photo, qui semble ressortir de la tranche, est bien présent et arbore trois capteurs alignés verticalement, avec le flash placé sur le côté. On remarque toutefois qu’il ressort moins de la coque principale par rapport au S21 et n’adopte pas une couleur différente pour se démarquer. Il se fond parfaitement dans le paysage, ce qui donne au smartphone un look plus « passe partout ». On aime ou on n’aime pas, c’est une question de goût.

La coque arrière du FE remplace le verre du S21 par du polycarbonate matte. Cela a le mérite de renforcer sa solidité, mais le rend moins chic. Cette matière évite aussi d’attirer les traces de doigts. De quoi séduire les plus maniaques des utilisateurs. Le terminal est disponible en quatre coloris : olive, lavande, blanc et graphite (noir). C’est ce dernier que nous testons.

Sur les tranches légèrement bombées, nous retrouvons que du classique. Pas de port Jack 3.5 mm, ni de slot microSD (comme sur le S21). Sur la tranche inférieure, nous remarquons le classique port USB Type-C, le capot pour la carte SIM ainsi que le haut-parleur.

Sur la tranche droite, il y a le bouton de volume et d’allumage/Bixby. Tout est à sa place.

La dalle du S21 FE ne surprend pas non plus. Nous avons un écran 20 :9 qui s’étire sur toute la façade du terminal (ratio écran façade à 86%). Les bords sont bien présents, mais discrets, ce qui apporte un confort visuel certain. On remarque toujours le poinçon en haut au centre.

Comme sur les autres smartphones de la gamme, le capteur d’empreintes est intégré à l’écran. Même si nous le trouvons un peu bas à notre goût (il faut vraiment aller le chercher avec le doigt) il se montre efficace. Nous n’avons connu aucun raté en une semaine de test. Il se couple avec la reconnaissance faciale (désactivable) qui fonctionne parfaitement. Très plaisant à utiliser.

En main, le S21 FE est agréable. La matière plastique imitation métal est très douce sous les doigts. Le smartphone est assez lourd (177 grammes), mais son poids est parfaitement réparti dans le châssis, ce qui ne gêne pas à l’utilisation. S’il fait la même épaisseur que le S21 classique (7,9 mm, mesure effectuée au niveau du capteur), son châssis principal est légèrement plus épais. Cela a permis à Samsung d’intégrer une batterie d’une plus grosse capacité (nous allons y revenir plus bas). Notons aussi qu’il est certifié IP68, dont résistant à l’eau et à la poussière.

Bref, nous avons un smartphone encore une fois extrêmement bien fini. S’il n’a pas le chic du S21 classique, il arrive tout de même à arborer un design digne d’un haut de gamme. En main et à l’utilisation, il se montre très agréable. Du très beau travail de la part de Samsung.

Un écran AMOLED bien calibré

Le Samsung Galaxy S21 FE dispose d’une dalle AMOLED de 6,4 pouces. Il est donc plus grand que le S21 classique, qui lui a une dalle de 6,2 pouces. En taille, il se place tout de même en dessous du S21+, qui lui arbore un écran de 6,7 pouces.

L’écran du S21 FE adopte une définition en Full HD+ (2400 x 1080 pixels) ainsi qu’un format en 20 :9, habituel sur la gamme. Comme les autres modèles, la dalle est équipée d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela apporte plus de confort que le 60 Hz classique, même dans les menus, puisque le nombre d’images affichées par seconde est plus élevé. Cependant, il faut noter qu’il ne s’agit pas ici d’un taux dynamique. L’écran est 120 Hz et le restera dans tous les cas, même lorsque vous regardez une série à 24 images par seconde.

Dans les paramètres, il est évidemment possible de choisir un taux de rafraichissement à 60 Hz afin d’économiser un peu de batterie. Comme d’habitude, l’utilisateur peut aussi choisir un profil de couleurs selon deux déterminés : Vif (par défaut) et Naturel. S’il veut aller plus loin, il peut aussi ajuster manuellement la température.

Nous avons, comme à chaque fois, analysé l’écran à l’aide de notre sonde. Sans surprise, les résultat sont bons, très proches de ce que nous avions avec les autres terminaux de la gamme. AMOLED oblige, le contraste est infini. Les noirs sont synonymes de pixel éteint et les blancs sont éclatants. Cela apporte une visibilité parfaite dans les scènes sombres lorsque vous regardez une série, par exemple. Cela permet aussi au terminal de se doter d’un mode Always-On-Display.

La température des couleurs est également maîtrisée dans tous les modes, très proche la norme vidéo de 6500K. Au niveau des couleurs, le mode Vif a tendance à les rendre plus fluos. Il s’agit d’une technique utilisée par les constructeurs pour rendre leurs écrans plus flatteurs aux yeux de l’utilisateur. Ici, nous avons un Delta E moyen de 4,4 (3 et en dessous étant excellent). Quand on y regarde de plus près, ce sont les couleurs primaires qui sont accentuées pour donner un effet « whaou » à l’ensemble. En calant l’écran sur le mode Naturel, nous avons un Delta E moyen à 3 (seuls les verts clairs sont un peu défaillants). C’est bien celui-ci qu’il faudra choisir pour regarder vos photos.

Enfin, la luminosité de l’écran dépasse les 500 nits au maximum. Une donnée correcte renforcée par un gros travail effectué sur les reflets. La conséquence, c’est que la visibilité est bonne, même dehors par jour de grand soleil. Bref, nous avons un excellent écran. Samsung nous a toujours habitué à nous offrir les meilleures dalles du marché et ce S21 FE ne fait pas exception à la règle.

En ce qui concerne la partie audio, nous avons un son puissant et correct, malgré une certaine distorsion à haut volume et un petit manque au niveau des basses. Deux haut-parleurs sont présents : un sur la tranche inférieure et un caché sous l’écran. Les deux apportent un confort au niveau de la stéréo et sont bien placés. Une amélioration par rapport au S21 classique, chez qui le deuxième haut-parleur faisait de la figuration. Une bonne copie, compte tenu du format.

Un processeur puissant pour un smartphone performant

Le Galaxy S21 FE est doté d’un SoC Qualcomm Snapdragon 888. Il s’agit d’un choix intéressant, étant donné que les autres S21 sont équipés du SoC Exynos 2100 de Samsung en Europe. Notre modèle de test dispose également de 6 Go de RAM et de 128 Go de mémoire. Pour rappel, le Snapdragon 888 était le processeur le plus puissant de Qualcomm pour l’année 2021, avant d’être remplacé par le Snapdragon 8 Gen 1. Il a équipé la plupart des haut de gamme du marché. Nous sommes donc face un smartphone qui en a sous le capot.

La chose se confirme lors de nos benchmarks. En termes de puissance pure, nous sommes dans le haut du panier. Le Galaxy S21 FE fait tout simplement partie des terminaux les plus performants que nous ayons testé, aux côtés du Xiaomi 11 Ultra ou encore du OnePlus 9 (équipés du même processeur). Il est aussi au coude à coude avec le Galaxy S21 classique, mais le distance largement sur la partie graphique, donc dans les jeux vidéo.

Cela s’en ressent à l’utilisation. Tout est fluide, rapide, sans saccade. Nous n’avons constaté aucun ralentissement ni plantage lors de notre semaine de test. Cette puissance se confirme dans les jeux. Des titres comme Wild Rift ou encore Genshin Impact tournent à la perfection. Pour ce dernier, nous sommes stables à 60 images par seconde avec les graphismes réglés au maximum. La chaleur est aussi bien diffusée à travers le châssis. Si elle se ressent évidemment sous les doigts, elle n’est pas gênante, ni inquiétante pour autant.

Une utilisation plaisante sous Android 12

Le Galaxy S21 FE est équipé d’Android 12 avec la surcouche One UI en version 4. Pour rappel, Android 12 est la nouvelle version de l’OS de Google et a été introduite avec les Pixel 6. Elle ne bouscule pas vraiment les usages, mais apporte quelques petits choses appréciables, ici adaptées avec la surcouche de Samsung.

Android 12 introduit un nouveau design nommé « Material You ». Il reprend les grandes lignes de l’ancien mais cherche à le rendre plus clair, plus simple. De même, un thème de couleur est désormais intégré nativement pour personnaliser votre interface. On apprécie aussi diverses nouveautés, comme un petit point vert qui vous signale que votre caméra ou votre micro est en fonctionnement. Toutes les nouveautés d’Android 12 sont listées dans notre dossier.

Samsung a fait du beau travail avec sa surcouche pour cette nouvelle version. Le constructeur a gardé ses codes de design tout en les modernisant. On regrette toujours un menu paramètres encore fouillis ou un Bixby toujours présent (associé par défaut à la touche d’allumage), mais tout ne peut pas être parfait. A l’utilisation, One UI 4 est toujours plaisant et les adeptes de la marque retrouveront vite leurs réflexes. Mais une surcouche, c'est avant tout une question de goût, on aime ou on n’aime pas.

Enfin, il faut signaler que les autres smartphones de la gamme bénéficient également d’Android 12. Les S21, S21+ et S21 Ultra ont reçu la mise à jour il y a quelques temps et proposent exactement la même chose que le S21 FE sur ce point.

Un appareil photo performant

Pour cette partie photo, Samsung a repris le module du S21 classique en le modifiant légèrement. Nous avons donc un capteur principal de 12 mégapixels (f/1.8), un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels (f/2.2) ainsi qu’un telephoto de 8 mégapixels (f/2.4). C’est ce dernier qui a été changé, puisqu’il était de 64 mégapixels sur le premier modèle.

Dans les faits, nous avons donc une partie photo très similaire à celle du S21, qui était déjà grandement reprise de celle du Galaxy S20. Les clichés capturés sont équilibrés aussi bien au niveau de la lumière que des couleurs. De jour, nous avons des résultats très satisfaisants.

L’ultra grand angle est lui correct, mais nous notons une faiblesse au niveau du Telephoto, logiquement moins bon que celui du S21. Le FE dispose d’un zoom optique X3 et d’un zoom numérique X30 (avec l’option smart lock qui verrouille l’endroit que vous prenez en photo).

Les gros plans sont très convaincants. On apprécie l’autofocus très réactif qui permet de s’amuser sur des petits objets. C'est aussi idéal pour prendre des sujets constamment en mouvement comme des enfants ou des animaux.

Le mode nuit du S21 FE n’est pas le meilleur du marché (le Pixel 6 le surpasse largement) mais offre tout de même des clichés agréables et précis lorsque la lumière vient à manquer. Ici, c’est évidemment l’IA qui vient en renfort. D’ailleurs, le mode nuit est automatiquement proposé par le logiciel embarqué lorsque les conditions le nécessitent.

Pour ce qui est de la vidéo, le Galaxy S21 FE peut filmer en 4K et 60 images par seconde. Il embarque aussi toutes les fonctionnalités du S21, comme le double enregistrement qui permet de filmer avec la caméra frontale et la caméra classique en même temps.

En définitive, nous avons là un excellent smartphone au niveau de la photo. Même s’il n’est pas le meilleur du marché, il saura convaincre les plus exigeants.

Une autonomie satisfaisante

Le Galaxy S21 FE embarque une batterie de 4500 mAh, soit plus que le Galaxy S21 avec sa batterie de 4000 mAh. A cela s’ajoute un processeur Snapdragon 888, censé être moins énergivore que l’Exynos 2100 du modèle de base. Le FE a donc toutes les cartes en main pour être meilleur.

En utilisation normale avec l’écran calé à 120 Hz (un peu de GPS, de jeu, de réseaux sociaux et de navigation Internet), le smartphone arrive sans problème à tenir une journée entière. Au moment du coucher, nous avons constaté une batterie oscillant entre 25 et 30 %, ce qui est bien et représente une petite amélioration par rapport au modèle précédent. En calant l’écran à 60 Hz, nous gagnons entre 10 et 15% de batterie, ce qui est énorme.

Le Galaxy S21 FE est compatible avec la recharge rapide de 25 Watts. Une charge pas si rapide, puisque nous avons réalimenté le smartphone de 1 à 100% en un peu moins d’une heure et demie, ce qui est beaucoup. A noter que le chargeur compatible n’est pas livré dans la boîte. Il faudra donc l’acheter à part, seul un fil USB Type-C étant vendu avec le smartphone. Le S21 FE est bien entendu compatible avec les chargeurs classiques, mais la réalimentation sera plus longue.