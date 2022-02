Galaxy S22 : Samsung vous permet d’ajouter jusqu’à 8 Go de RAM virtuelle sur One UI 4.1

Samsung a récemment lancé de nouveaux smartphones haut de gamme avec sa surcouche maison One UI 4.1, et cette nouvelle mise à jour a doublé la quantité de mémoire vive virtuelle dont vous pouvez bénéficier.

Après un déploiement assez problématique de la mise à jour One UI 4.0, Samsung vient de dévoiler une nouvelle version 4.1 qui sera disponible dès le lancement de ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Cette dernière apporte de nombreuses nouveautés, dont notamment une option qui permet de personnaliser l’option « RAM Plus ».

Pour ceux qui ne le savent pas, Samsung avait lancé l’année dernière une nouvelle fonctionnalité nommée RAM Plus. Cette dernière convertie de l’espace de stockage interne en mémoire vive virtuelle, mais était jusqu’à présent limitée à 4 Go de RAM. De plus, comme sur la plupart de ses concurrents chez Xiaomi ou OPPO, elle ne permettait pas de choisir précisément la quantité de RAM virtuelle que vous souhaitiez ajouter.

One UI 4.1 améliore la fonctionnalité RAM Plus de Samsung

Désormais, sur One UI 4.1, les utilisateurs peuvent choisir précisément la quantité de RAM virtuelle qu’ils veulent ajouter à leur smartphone. En effet, vous aurez désormais le choix entre 2, 4, 6, et 8 Go de RAM supplémentaire. Samsung a donc doublé la quantité maximale de mémoire vive virtuelle, tout en apportant plus de personnalisation pour ses utilisateurs.

Pour rappel, ces giga-octets de RAM virtuelle supplémentaires ne sont en rien équivalents à une RAM physique. En effet, ils ne servent essentiellement qu’à stocker temporairement des informations qui ne sont pas immédiatement utiles, tout en donnant la priorité à celles qui sont en cours d’utilisation.

Néanmoins, ces 8 Go de RAM virtuelle supplémentaires permettront tout de même de faire de rendre les smartphones avec peu de RAM un peu plus rapides, tandis que les Galaxy S22 Ultra pourront désormais profiter de jusqu’à 20 Go de RAM sur les versions les plus onéreuses. En comparaison, les Xiaomi 12 et 12 Pro n’offrent que jusqu’à 15 Go de RAM, MIUI ne permettant d’ajouter que 3 Go de RAM au maximum.

Source : SamMobile