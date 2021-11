Test Samsung Galaxy Tab S7 FE : trop de compromis pour convaincre

La Galaxy Tab S7 FE est la dernière tablette en date de Samsung. Pensée comme une version « light » de la Tab S7+ sortie en 2020, elle cherche à offrir la même expérience pour un tarif moindre. Véritable affaire ou produit bancal ? Nous allons le voir tout de suite.

Il y a déjà quelques années que le monde des tablettes Android ne fait plus recette, malgré un léger sursaut d'intérêt de la part des utilisateurs. Pourtant, certains constructeurs continuent d’innover, en proposant un nouveau format inspiré des PC portables. Un concept initié par l’iPad Pro en 2018 et repris par la concurrence, Samsung en tête. La marque coréenne nous livre aujourd’hui son dernier bébé en date : la Galaxy Tab S7 FE.

La Tab S7 FE, pour Fan Edition (appellation aussi utilisée pour les smartphones), est une version allégée de la Galaxy Tab S7+ sortie l’année dernière. Elle adopte exactement le même format de 12,4 pouces et le même design, mais elle est pourtant moins chère afin de séduire un plus large public. Pour y arriver, Samsung a réalisé des compromis. La Tab S7 FE dispose d’un processeur moins puissant que son aînée, mais aussi d’un écran LCD en lieu et place d’une dalle AMOLED.

À l’époque de sa sortie, la Galaxy Tab S7+ était passée dans nos colonnes et elle s’avérait être la meilleure tablette Android du marché. Mais que donne cette version FE ? Avons-nous là un bon rapport qualité/prix ou les sacrifices consentis sont-ils beaucoup trop grands pour convaincre ? Nous allons le voir tout de suite.

Prix et disponibilité

La Galaxy Tab S7 FE est d’ores et déjà disponible sur le site officiel de Samsung et chez les revendeurs partenaires. La version Wi-Fi est vendue 549 euros (64 Go) ou 599 euros (128 Go), tandis que la version 5G est affichée à 619 euros (64 Go) ou 669 euros (128 Go). Pour ce prix, Samsung vous offre soit le clavier, soit des écouteurs Galaxy Buds Live (nous conseillons fortement de choisir le clavier, mais il est actuellement en rupture de stock sur le site).

À noter que la Galaxy Tab S7+ est-elle vendue à partir de 949 euros (en Wi-fi et 128 Go), mais sans le clavier qu’il faut acheter à part. La Galaxy Tab S7 dite « classique », qui dispose d’un écran moins grand de 11 pouces, est pour sa part vendue à partir de 719 euros, elle aussi sans clavier.

Une fiche technique qui fait des concessions

Visuellement, la Tab S7 FE est exactement la même tablette que la Tab S7+. Mais il ne faut pas s’y tromper : nous avons là un produit beaucoup plus modeste au niveau des caractéristiques techniques. Premièrement, Samsung a dû faire des sacrifices sur le processeur. Ainsi, la S7 FE est dotée d’un SoC Qualcomm Snapdragon 750G pour sa version 5G et d’un Snapdragon 778G pour la version Wi-Fi (celle que nous testons aujourd’hui). La S7+ a un SoC Snapdragon 865+, beaucoup plus puissant, à titre de comparaison.

Galaxy Tab S7 FE Dimensions 285 mm x 185 mm x 5,7 mm Ecran 12,4"

TFT LCD

2560x 1600pixels, 60 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 778G (Wi-Fi) RAM 8 Go Capteur avant 5 MP Capteurs arrières 8 MP Stockage 128 Go Batterie 10090 mAh Recharge 45W filaire OS Android 11 + One UI 3.5

L’autre gros sacrifice s’est fait au niveau de l’écran. On dit adieu à la dalle AMOLED de la Tab S7+ pour une dalle LCD moins onéreuse, mais toujours de 12,4 pouces. Ici, l’utilisateur y perd forcément en qualité visuelle, mais cela ne signifie pas que le produit n’offre pas une bonne expérience pour autant.

À lire aussi – Test Galaxy Tab S7+ : la meilleure tablette Android du marché, tout simplement

Pour le reste, nous sommes dans du grand classique avec un appareil photo modeste de 8 mégapixels et une grosse batterie de 10 090 mAh compatible avec la recharge rapide de 45 Watts (mais il n’y a qu’un chargeur de 15 Watts fourni). À noter que le stylet est aussi dans la boîte.

Un design de produit haut de gamme

Nous l’avons dit, la Galaxy Tab S7 FE reprend le même châssis que la version S7+, même s’il y a quelques changements mineurs. Par exemple, la surface lisse et brillante dédiée au stylet disparaît (il est toujours possible d’accrocher le S-Pen au même endroit) et l’appareil photo perd un capteur.

Nous avons donc un châssis de produit haut de gamme. D’un seul tenant, il est entièrement en aluminium brossé très doux au toucher, mais qui attire les traces de doigt. La tablette est disponible en plusieurs couleurs (Argenté, rose, vert et noir. C’est cette dernière que nous testons) et se montre très agréable à manipuler. Elle ne fait que 608 grammes, ce qui est léger pour ce format, et 5,7 mm d’épaisseur. Sans la coque, elle donne presque l’impression d’être qu’une plaque de métal sur lequel on a posé un écran.

Les bords anguleux et plats renforcent cette impression de finesse (les coins sont tout de même arrondis). On apprécie la finition, toujours très bonne avec Samsung. D’ailleurs, le nom de la marque est gravé discrètement dans le métal. Très chic. On regrette simplement la disparition de la signalétique visuelle pour le stylet. S’il est toujours de le coller magnétiquement sur la coque, on ne sait pas exactement où et il faudra tâter à chaque utilisation.

Pour ce qui est des tranches, nous sommes dans le domaine du grand classique avec les boutons de volume et d’allumage sur la partie supérieure. Ils sont toujours réactifs et agréables. Nous avons également un capot pour une carte microSD supplémentaire. Sur les côtés, nous trouvons les haut-parleurs (au nombre de deux) ainsi qu’un port USB Type-C pour la recharge. Enfin, sur la partie inférieure, nous avons les encoches et la connectique pour le clavier (vendu séparément, on le rappelle).

La partie écran propose elle des bords relativement fins de 8 millimètres qui offrent un ratio écran/façade de quasiment 90%, ce qui est très bien. Contrairement à la S7+, cette Tab S7 FE n'embarque pas de capteur d’empreintes sous la dalle. Elle n’en a pas tout court, d’ailleurs. Le déverrouillage se fait donc avec la reconnaissance faciale (pas toujours au point) ou via un traditionnel système de schéma ou de code PIN.

Quelques mots sur la cover. Cette housse est vendue séparément et se compose de deux parties distinctes : la coque pour protéger l’arrière et ranger le stylet, ainsi que la partie clavier. La cover, en similicuir, s’attache de manière magnétique à la tablette et apporte plusieurs choses sympathiques, comme un pied rétractable qui pivote à 170 degrés.

C’est pratique pour la tenir debout lorsqu’on regarde un film ou la mettre presque couchée pour écrire dessus ou dessiner.

Elle offre également un capot qui protège le stylet pour éviter qu’il tombe de manière malencontreuse. Bien pratique quand on doit transporter sa Tab S7 FE avec soi.

La partie clavier est à part, ce qu’on apprécie. Nous pouvons ainsi utiliser la tab S7 FE comme une tablette (ce qu’elle est) sans avoir à nous encombrer de cet appendice si nous n’en avons pas besoin. Si la nécessité s’en fait sentir, vous pouvez alors brancher le clavier en un clic sur la partie inférieure de l’écran.

Cette partie clavier est recouverte d’une texture douce, agréable sous les doigts. Concernant les touches, la frappe est correcte, mais loin d’être parfaite. Nous y reviendrons plus en détail à la suite de ce test. À noter qu’il s’agit du même clavier que la Tab S7+, les deux produits partageant exactement les mêmes dimensions. Avec tout cet attirail, la Galaxy Tab S7 FE dépasse largement le kilo sur la balance. Un poids assumé par Samsung, qui ne commercialise pas seulement une tablette, mais aussi un PC portable sur Android. Dans un sac, la FE ne sera pas plus encombrante qu’un ultra-portable Windows.

Un écran LCD décevant

La Galaxy Tab S7 FE est équipée d’un écran TFT LCD de 12,4 pouces. Il dispose d’une définition de 2560 x 1600 pixels, qui apporte plus de confort que le 1080p. Dernier point important, cette dalle adopte un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui peut paraître un peu juste en 2021 où le monde de la mobilité est pleinement entré dans le 120 Hz. À titre de comparaison, la S7+ avait un écran OLED 120 Hz.

Nous avons évidemment analysé la dalle avec notre sonde et les résultats obtenus sont déroutants. Elle dispose d’un très bon contraste à 1700 :1. Nous ne sommes pas au niveau d’un écran AMOLED (avec un contraste infini), mais les noirs sont profonds et les blancs éclatants. On apprécie également une température des couleurs parfaite, à 6540K dans tous les modes, soit proche des 6500K de la norme vidéo. Sur un affichage blanc, l’écran ne tire ni vers le rouge ni vers le bleu.

En revanche, nous déplorons une luminosité un peu faiblarde, à 370 cd/m² au maximum. C’est juste, très juste pour travailler sereinement en extérieur. Mais ce sont bien les couleurs qui posent souci sur cet écran. En mode vif (celui sélectionné par défaut), nous avons un Delta E moyen de 6, ce qui est très élevé. Le plus étonnant, c’est que les couleurs problématiques (mauves, verts, marrons, bleu ciel…) ne sont pas fluo, comme c’est souvent le cas (ça flatte la rétine de l’utilisateur), mais au contraire très ternes. Cela donne un côté triste à l’image. La tablette propose aussi un mode couleurs naturelles. Là encore, nous sommes face au même problème, même si c’est globalement un peu meilleur (Delta E de 4,8). Nous sommes toutefois encore très loin des couleurs originales. Dommage.

En définitive la dalle de la Tab S7 FE aurait pu être bonne s’il n’y avait pas de problème de respect des couleurs. Un souci de calibrage que seul Samsung peut régler, malheureusement, mais qui pourra s’ajuster via une éventuelle mise à jour. Dommage, car en dehors de ça, nous avons un écran LCD plus que correct.

Côté audio, nous avons un haut-parleur de chaque côté de l’écran (contre quatre au total pour la Tab S7+). Le son est bien dirigé vers l’utilisateur et la stéréo est bonne. Si la Tab S7+ nous délivrait une partie audio correcte, ce n’est pas vraiment le cas de cette FE. La sortie est puissante, certes, mais la distorsion se fait beaucoup trop entendre à haut volume, ce qui ne rend pas l’écoute agréable. De même, la quasi-absence de bas médium donne des voix nasillardes et peu reconnaissables. Bref, Samsung a aussi sacrifié la partie audio sur cette FE et cela s’en ressent à l’utilisation.

Des performances correctes, mais pas folles

La Galaxy Tab S7 FE est déclinée en deux versions. La version 5G embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 750G (gravé en 8 nm) tandis que la version Wi-Fi dispose d’un Snapdragon 778G (gravé en 6 nm), sensiblement équivalent. C’est la deuxième que nous testons aujourd’hui. Elle est épaulée par 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire. Nous avons bien entendu fait tourner quelques benchmarks afin de nous rendre compte de la puissance de cette Tab S7 FE. Dans les faits, les résultats sont conformes à la promesse initiale et si l’on devait comparer, nous sommes juste en dessous d’un Galaxy S20 (2020) équipé d’un Exynos 990. En revanche, nous sommes bien en dessous de la Tab S7+ (Snapdragon 865+).

Avec cette puissance moyenne, l’utilisateur n’aura aucun souci à se servir de sa tablette dans la vie de tous les jours. Le multitâche est bien géré et en une semaine, nous n’avons constaté que quelques rares ralentissements en utilisation bureautique, mais aucun plantage.

En termes de jeu, nous avons lancé Genshin Impact, le titre le plus gourmand du PlayStore, sur la Tab S7 FE. Il tourne correctement en High et à 60 images par seconde, malgré quelques petites baisses de framerate. En revanche, la tablette commence à tirer la langue lorsqu’on passe les graphismes au maximum. Quant à la chauffe du processeur, elle n’est pas particulièrement élevée, mais présente et très localisée. Cependant, on ne la sent pas sous les doigts si la cover est attachée au dos de la tablette .Nous avons donc un produit relativement puissant qui remplira son contrat, mais qui risque d’être complètement dépassé d’ici deux ou trois ans.

En ce qui concerne la partie logicielle, nous avons Android 11 d’installé ainsi que la surcouche de Samsung, One UI 3.5. Cette dernière est la même que sur les smartphones Galaxy, mais Samsung apporte ici quelques modifications supplémentaires pour s’adapter au format.

On retrouve ainsi les gimmicks du constructeur, comme le volet latéral, toujours bien pratique, ou encore la gestion du multitâche, qui permet d’afficher deux application en même temps (pratique pour le travail). Plus encore, nous remarquons toutes les applications Samsung préinstallées (horloge, calendrier, calculatrice) qui font souvent doublon avec celles d’Android. Samsung Notes est l’application phare de cette tablette. Elle permet de prendre des notes rapidement et de les classer simplement. Elle se couple idéalement avec le stylet (nous allons y revenir).

Bref, nous avons là une surcouche sans surprise, mais qui s’adapte parfaitement au format et qui se montre efficace pour travailler et se divertir.

Une utilisation qui puise sa force dans le stylet et le clavier

La Galaxy Tab S7 FE peut s’utiliser en tablette classique, bien sûr, mais elle puise sa force dans la présence du stylet et du clavier. Le stylet S Pen, tout d’abord, est livré dans la boîte et apporte un vrai plus au produit. Agréable en main et réactif, il donne presque l’impression d’être un véritable stylo à encre.

On prend plaisir à prendre des notes, surtout que la partie logicielle sert complètement l’expérience. En effet, dès que vous le prenez en main, il est possible d’écrire rapidement, même si la tablette est encore verrouillée (les notes sont ensuite enregistrées).

De même, un onglet dédié apparait sur le bureau. Il donne la possibilité d’ouvrir plusieurs applications, comme la prise de notes, une app qui permet de prendre une photo et d’écrire dessus ou encore un outil de capture d’écran modifiable. Il y a même une application de coloriage ! Idéal pour les enfants ou les adultes qui veulent juste s’occuper les mains.

En ce qui concerne le clavier, il s’inspire de celui du Surface Pro de Microsoft. Il est ainsi confortable à utiliser (j’écris d’ailleurs ce texte avec), malgré une certainement mollesse au niveau des touches. Le trackpad est lui réactif, même s’il est vrai que sur Android, nous avons plus tendance à nous servir de l’écran tactile.

L’autre point fort du clavier, c’est de pouvoir se replier sur l’écran lorsque vous n’utilisez plus la tablette. Elle est ainsi protégée. Dans les faits, le clavier est un ajout très intéressant, mais cela reste un ajout (littéralement, puisqu'il est vendu à part). Il est certes possible de travailler sur format Android, mais cet OS se montre tout de même moins souple qu’un Windows 11 dans la vie de tous les jours.

Plus que jamais, la tablette tente de se transformer en PC, mais il y a encore du chemin à accomplir pour proposer une alternative réelle. Reste un format idéal pour le divertissement et pour un peu de travail, comme du traitement de texte ou du tableau Excel. Pour notre part, nous avons essayé de nous passer d’un ordinateur pendant cette semaine de test, mais la tâche s’est vite avérée compliquée.

Une partie photo anecdotique, une bonne autonomie

Sur une tablette, la partie photo n’est pas la plus importante et Samsung l’a compris avec sa Tab S7 FE. Elle est équipée d’un unique APN arrière de 8 mégapixels. Pour rappel, la Tab S7+ était dotée d’un module avec un capteur de 13 mégapixels et un capteur de 5 mégapixels. Sans surprise, l’appareil photo arrière donne des résultats très moyens, voire médiocres. Cela suffira à peine pour des clichés en pleine lumière. Peut-on vraiment lui reprocher ? Après tout, qui se sert de sa tablette pour prendre des photos en 2021 ? La caméra frontale de 5 mégapixels a elle le mérite de prendre des vidéos en 1080p 30 FPS, ce qui est suffisant pour des visios, plus utile sur ce format.

Notons que Samsung livre son traditionnel logiciel photo dans sa Tab S7 FE. Il est toujours efficace et plaisant à utiliser. Rien de plus à signaler.

Concernant l’autonomie, la Tab S7 FE remplit son contrat sans faire d’étincelles. Elle est équipée d’une batterie de 10 090 mAh. En utilisation intensive, c’est-à-dire en station de travail principale en remplacement d’un ordinateur, elle affiche une batterie restante située entre 45 et 50% le soir (avec un chargement complet le matin), ce qui est bien. En utilisation plus occasionnelle, c’est-à-dire un peu de jeu, un peu de divertissement et de la consultation de mail une fois par jour, nous pouvons tenir une semaine, à l’aise.

En ce qui concerne la recharge, la Tab S7 FE est compatible avec la charge rapide de 45 W. Cependant, Samsung juge bon de ne fournir qu’un chargeur de 15 Watts dans la boîte, ce qui est dommage, surtout à ce prix. Avec ce chargeur, la tablette met plus de cinq heures à aller de 1 à 100%. C’est long. Trop long. Nous avons essayé avec un chargeur compatible 45 Watts et la Tab S7 FE s'est réalimentée en trois heures. C'est déjà mieux.