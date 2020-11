La Galaxy Tab S7+ est la nouvelle tablette phare de Samsung. Dans un marché où le format est de plus en plus délaissé, le constructeur s’est orienté vers de nouveaux usages pour séduire les consommateurs. En s’engouffrant dans la brèche ouverte par l’iPad Pro d’Apple, cette ardoise tactile veut remplacer votre PC ultraportable, tout en restant sur Android. Mais a-t-elle vraiment besoin de ça pour séduire ?

Les tablettes ne font plus autant rêver qu’avant. Véritables produits phares du début des années 2010, elles sont petit à petit tombées en désuétude, notamment à cause de l’agrandissement des téléphones. Quelques irréductibles continuent pourtant à sortir de nouvelles ardoises tactiles, c’est le cas de Samsung qui a lancé sa Galaxy Tab S7+ 5G, que nous testons aujourd’hui.

Pour séduire les acheteurs, il ne faut plus simplement proposer une expérience Android classique avec un écran plus grand, mais des nouveaux usages. À l’image d’Apple et de son iPad Pro, Samsung lorgne du côté des ultraportables au niveau des de l’utilisation. Cela se traduit par la présence d’un stylet, mais également d’une housse contenant clavier et trackpad (vendue séparément). Nous allons voir si cette nouvelle Galaxy Tab S7+ 5G peut remplacer un ultraportable au quotidien, mais aussi et surtout si c’est un bon produit.

Prix et disponibilité

La Galaxy Tab S7+ est d’ores et déjà disponible sur le site de Samsung et elle est déclinée en plusieurs versions. La moins chère est la version Wi-Fi avec 128 Go de stockage vendue à 949 euros. Ce même modèle avec 256 Go est lui vendu 1029 euros.

La Galaxy Tab S7+ est également disponible en version 5G. Disposant d’une mémoire de 256 Go, elle est vendue à 1199 euros. C’est ce modèle que nous testons aujourd’hui dans nos colonnes. Elle est disponible en trois couleurs : Mystic Bronze, Mystic Black et Mystic Silver.

Si le stylet est fourni avec la machine, il faut noter que le clavier qui fait aussi office de housse de protection est vendu à part, puisqu’il est affiché au tarif de 229 euros sur le site de Samsung. Une cover sans clavier est aussi disponible au prix de 80 euros.

Ainsi, il n’est pas avantageux financièrement parlant de privilégier la Galaxy Tab S7+ à un ultraportable haut de gamme. Nous sommes face à un produit premium qui s’assume complètement.

Une fiche technique impressionnante

La Galaxy Tab S7+ impressionne par sa fiche technique. Samsung a voulu offrir ici ce qui se fait de mieux pour une tablette. Côté écran, nous avons une dalle de 12,4 pouces avec une définition de 2800 x 1752 pixels (11 pouces pour la version S7 normale).

Galaxy Tab S7+ Dimensions 285 mm x 185 mm x 5,7 mm Ecran 12,4"

AMOLED

2800 x 1752 pixels, 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 865+ (7nm) RAM 6 Go Capteur avant 8 MP f / 2.0 Capteurs arrières 13 MP f / 2.0

ultra grand angle 5 MP f / 2.2 Stockage 128 Go Batterie 10090 mAh Recharge 45W filaire Sécurité Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran OS Android 10 + One UI 2.5

À l’intérieur, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 865+, le plus puissant du marché actuellement, épaulé par 8 Go de RAM. La batterie est de 10 090 mAh avec une recharge rapide de 45 watts et l’APN, anecdotique pour une tablette, est de 13 mégapixels.

Un design qui mise sur la finesse

Samsung mise sur un châssis ultra-fin avec cette nouvelle tablette, puisqu’il ne fait que 5,7 mm d’épaisseur. Une finesse impressionnante qui donne presque le sentiment de manipuler un écran posé sur une simple plaque d’aluminium.

Le capot arrière, en aluminium donc, est fait d’un seul tenant avec les tranches. Le matériau est noble et la sensation au toucher très agréable. Cependant, le métal (ici noir) attire énormément les traces de doigts et les plus maniaques devront constamment nettoyer leur tablette si elle n’est pas protégée par la housse.

Les bords sont anguleux, ce qui renforce l’impression de finesse, et sans fioritures. Sur le capot arrière, nous trouvons un « Samsung » directement gravé dans le métal, ainsi qu’une longue bande noire en verre. Magnétique, elle sert à y placer le stylet lorsqu’il n’est pas utilisé. Juste au-dessus, on retrouve le module pour l’appareil photo. Visuellement, c’est une réussite. Chaque élément de design sert l’utilisation et tout a été pensé pour être très simple, voire épuré à l’extrême.

Sur les tranches, nous retrouvons les quatre haut-parleurs, placés par paire de chaque côté de l’écran, mais également un port USB Type-C. Pas de prise Jack ici, il faudra utiliser un casque Bluetooth ou des écouteurs compatibles, comme ceux fournis dans la boîte.

Sur les tranches horizontales, nous trouvons le capot pour la carte SIM avec emplacement pour microSD, le bouton d’allumage ainsi que celui dédié au volume. Sur la tranche inférieur, on remarque également la présence d’un connecteur propriétaire conçu pour y accrocher le clavier avec un système d’aimants. Pas de capteur d'empreintes sur les tranches, puisqu'il est inclus dans la dalle, de la même façon que dans la Galaxy Tab S6. Ce capteur marche à la perfection et est épaulé par la reconnaissance faciale, elle aussi très efficace.

La partie écran est également très sobre, avec des bords certes présents, mais discrets par rapport aux modèles précédents de Galaxy Tab. On apprécie particulièrement les coins arrondis qui viennent quelque peu adoucir un design très anguleux.

La tablette est au final très agréable à utiliser et sa finesse sert l’utilisation. Son poids de 561 grammes est également bien équilibré sur toute la surface de la machine. Une réussite aussi bien visuelle qu’ergonomique. Nous avons désormais l’habitude avec Samsung.

Nous avons pu tester la cover/clavier vendue séparément. Elle est en deux parties, ce qui signifie que vous pouvez utiliser la tablette avec la coque, mais sans la partie clavier encombrante qui se détache si vous n’en avez pas besoin. Pratique quand vous prenez votre terminal juste pour jouer ou regarder une série. La coque s’attache de manière magnétique au capot arrière, laissant une place pour y loger le stylet. Ainsi, il n'a aucune chance de se faire la belle lors des transports.

En simili cuir, elle dispose d’un pied rétractable qui peut pivoter à 170 degrés. Parfait pour caler sa tablette « debout » afin de regarder un film ou la mettre couchée avec une légère inclinaison pour écrire ou dessiner.

La partie clavier est, elle aussi, en simili cuir et protège l’écran quand elle fermée. À l’intérieur, elle arbore une texture en plastique doux très agréable. Nous reviendrons sur le clavier plus longuement au court de ce test.

Avec tout son attirail, la Galaxy Tab S7+ dépasse de peu le kilo sur la balance. Pour une tablette, cela commence à faire lourd, néanmoins, c’est le poids d’un ultraportable classique de 13 pouces. Rien de choquant pour le positionnement assumé du produit, donc.

Un écran Super AMOLED vibrant

La Samsung Galaxy Tab S7+ est dotée d’un écran Super AMOLED de 12,4 pouces (11 pouces pour la S7) d’une définition de 2800 x 1752 pixels. La dalle dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui rend la navigation beaucoup plus agréable à l’œil. Il faut toutefois noter que nous avons ici un taux de rafraîchissement absolu, et non adaptatif comme c’est le cas sur le Galaxy Z Fold 2 ou le Galaxy Note 20 Ultra. Dommage. Les bords sont fins, mais visibles contrairement aux smartphones actuels, ce qui peut se comprendre pour une tablette quand l’utilisateur la tient constamment sur les côtés. Le ratio écran façade reste cependant très élevé puisqu’il est de 85%.

Nous avons passé l’écran sous une sonde et nous avons obtenu des résultats très satisfaisants. Super AMOLED oblige, nous avons un taux de contraste infini. Les noirs sont très profonds et les blancs éclatants. La température moyenne est correcte, de 6900 K, soit un peu au-dessus des 6500K de la norme vidéo. Sur un affichage blanc, l’écran tire donc très légèrement sur bleu, mais cela reste quasi imperceptible.

À lire aussi – Test du Galaxy Note 20 : pour l’innovation, il faudra repasser

La luminosité maximale est bonne, s’élevant à 600 cd/m², l’écran reste donc lisible en plein soleil. Petit bémol en ce qui concerne le respect des couleurs affichées, cependant. Le Delta E moyen s’élève à 4,6, ce qui est un peu élevé. Les couleurs affichées sur la dalle ne sont donc pas fidèles à celles d’origines. Cela se voit à l’œil nu, puisque les couleurs sont « vibrantes », fluos. Un choix de Samsung pour donner un aspect plus séduisant à sa dalle. À noter que ce résultat a été obtenu dans le mode « vif » de l’écran. En mode « naturel », le Delta E moyen passe en dessous de 3 et les couleurs sont donc très fidèles, mais plus ternes en comparaison du mode par défaut. Ce sera à vous de faire un choix. Les options permettent également d’ajuster la température selon vos goûts.

Côté audio, Samsung nous offre une paire de haut-parleurs de chaque côté de l’écran. Le son y est agréable et bien équilibré. De même, la présence de quatre sorties empêche la situation d’étouffement par les paumes lorsque vous tenez votre tablette à l’horizontale pour regarder une vidéo. Bref, un exemple à suivre en la matière, tant le son est bon compte tenu du format réduit du produit.

Des performances au top

La Galaxy Tab S7+ est équipée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865+ épaulé par 8 Go de RAM. Il s’agit ici du processeur le plus puissant du marché pour le moment, et il n’y a donc pas de craintes à avoir quant à ses performances. Notre modèle -nous l’avons dit- dispose de 256 Go de mémoire. Sur le papier, la tablette est donc quasi parfaite sur point.

Lors de nos tests de benchmarks, la tablette n’a pas failli. C’est tout simplement le deuxième produit le plus puissant que nous ayons eu en test, le premier restant le ROG Phone 3, qui semble inatteignable. La Tab S7+ dépasse ainsi le dauphin en place de notre classement, à savoir le Z Fold 2, lui aussi signé Samsung. Bref, nous avons là une tablette ultra-puissante idéale pour travailler et jouer. Cela se traduit évidemment par un confort d’utilisation maximal. Pendant notre test, nous n’avons constaté aucun ralentissement ni aucune saccade. Toutes les applications fonctionnent parfaitement et les jeux, comme Asphalt 9, tournent de manière fluide avec les graphismes à fond.

Ici, nous avons Android 10 d’installé sur la tablette ainsi que la surcouche de Samsung : One Ui 2.5. Cette dernière ne change pas de ce qu’on a l’habitude de voir. On retrouve ainsi les petits gimmicks du constructeur, comme le volet latéral toujours pratique qui permet de stocker des raccourcis d’applications, de contacts ou d’afficher la météo.

Le Samsung Daily, ce volet que l’on retrouve sur l’écran le plus à gauche et qui nous donne des informations sur nos centres d’intérêt, fait aussi son retour. Le multitâche est bien présent, ce qui est pratique pour une utilisation « laptop ».

Samsung préinstalle logiquement ses applications habituelles comme son Galaxy Store. Stylet oblige, on retrouve également les applications dédiées, comme Samsung Notes qui permet de prendre des notes et de les classer avec une grande facilité. Bref, du Samsung classique, mais efficace, qui convainc encore une fois grâce à sa surcouche aussi fluide que complète.

On espère également que la tablette passera prochainement à Android 11, qui commence à se déployer progressivement sur le marché.

Un clavier et un stylet qui transforment presque la tablette en PC

Le S Pen, qui est présent par défaut dans la tablette, ne diffère pas de ce que nous connaissons déjà, notamment dans le Note 20. Disposant d’un temps de réponse de 9 ms, il répond au doigt et à l’œil. En main, il donne presque l'impression d’être un véritable stylo à encre grâce à sa réactivité et sa gestion des niveaux de pression. Habitué à prendre énormément de notes manuscrites, j’ai personnellement complètement délaissé le papier depuis que je teste la Tab S7+. Une vraie réussite.

Lorsque le stylet est accroché à la tablette et que vous le prenez en main, l’écran propose automatiquement des applications dédiées à son usage même s’il est verrouillé, comme c’est déjà le cas sur le Note 20. Pratique pour prendre des notes en coup de vent. Pas besoin de passer par le déverrouillage et l'ouverture d'application qui peut nous faire perdre de précieuses secondes. Le stylet dispose également de commandes sans fil, pour interagir à distance avec le terminal. Il est par exemple possible de naviguer sans toucher l’écran ou de prendre des photos. Une utilisation très gadget qui ne fera pas date.

Le clavier s’inspire de celui de la Surface Pro de Microsoft. S’il apporte un certain confort à l’utilisation, malgré une certaine mollesse au niveau des touches, il n’égale pas un chiclet classique de laptop. Le trackpad est lui très réactif et répond bien aux commandes de l’utilisateur. Ce clavier a également la particularité de protéger l’écran et de se détacher très facilement si vous n’en avez pas besoin.

Une fois ce clavier branché, la tablette se transforme sans transition en PC d’appoint avec utilisation du trackpad en plus de la navigation tactile. Nous avons travaillé quelques jours avec la Tab S7 +, tentant de délaisser notre ordinateur Windows 10. Si elle peut servir pour des tâches d’appoint, comme du traitement de texte, l’envoi de mail, la mise en page ou la navigation Internet, Android est trop limité pour vraiment proposer un remplacement total à un univers Windows. Peut-être un jour, mais pas encore.

Bref, pas un PC de remplacement, mais bien un objet qui peut tout de même être efficace sur des tâches simples et qui peut faire l’affaire en réunion ou lorsque vous partez en week-end.

Une partie photo anecdotique, une autonomie correcte

La Samsung Galaxy Tab S7+ est équipée d’un double capteur photo, un principal de 13 mégapixels et un grand-angle de 5 mégapixels. Difficile de penser prendre des photos avec un produit si grand, mais ce dernier offre tout de même des clichés corrects en pleine lumière, que ce soit en plan d’ensemble ou en gros plan. Notons que la caméra frontale est de 8 mégapixels et permet de se filmer en 1080p, pratique pour les visios.

Samsung nous ressert toujours son logiciel photo efficace qui permet d’ajouter des filtres, d’utiliser la réalité augmentée ou alors un panorama. Rien de neuf sous le soleil.

Concernant l’autonomie, la Galaxy Tab S7+ souffle le chaud et le froid. Elle est équipée d’une batterie de 10 090 mAh. En utilisation similaire à un ordinateur de travail, soit environ 7 à 8 heures par jour en Wifi et avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, nous avons constaté une batterie qui se situait entre 30 et 40 % le soir. Un bon résultat, mais loin d’être excellent. En utilisation plus occasionnelle (un peu de jeu, un épisode Netflix et une heure de consultation Internet), il est possible de tenir entre 3 à 5 jours avec une charge. Une machine dans la moyenne du marché qui ne déçoit pas. Placer l’écran en 60 Hz permet de gagner deux à trois heures d’utilisation sur une charge.

En revanche, ce n’est pas la même tambouille en ce qui concerne la recharge. Samsung fournit un chargeur de 15 watts seulement dans la boîte, alors que la Tab S7+ est compatible avec la charge de 45 watts. Avec le chargeur de base, le terminal prend du temps à se réalimenter. Nous avons calculé une recharge de 0 à 100 % de 2 heures et 59 minutes ! C’est beaucoup trop.

Il est toutefois possible d’utiliser un chargeur de 45 watts acheté à part. Pour nos tests, nous avons utilisé le chargeur du OnePlus 8T, de 65 watts, mais capable de s’adapter à différentes puissances. Dans ces conditions, nous avons noté un temps de recharge de 1 heure et 30 minutes, ce qui est très bien pour ce format. Notons enfin que lorsque la tablette charge, la puissance est indiquée sur l’écran d’accueil afin de bien savoir si vous êtes en charge 15 watts ou 45 watts.