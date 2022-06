Nothing Phone 1 : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir sur le smartphone transparent

Nothing s’apprête à présenter au mois de juillet 2022 son premier smartphone, le Phone (1). En plus d’être transparent, l’appareil a la particularité de proposer un système LED au dos. On vous dit tout ce que l’on sait à son sujet.

Après son arrivée remarquée sur le marché des écouteurs sans fil avec ses Ear (1) transparents, Nothing s’attaque désormais aux smartphones avec un appareil lui aussi transparent : le Phone (1).

📅 Quand sort le Nothing Phone (1) ?

Nothing a annoncé que son premier smartphone Phone (1) sera présenté à l’occasion d’une conférence le 12 juillet 2022, à 17 heures, heure française. Ce sera l’occasion pour le fabricant de dévoiler toutes les dernières informations à son sujet.

Il est important de noter que comme le premier OnePlus, le Nothing Phone (1) sera commercialisé via un système d'invitations, car le fabricant n'a pas réussi à produire assez de smartphone pour répondre à une trop forte demande. Ainsi, les membres de la communautés devraient être les premiers à pouvoir commander un exemplaire, et Nothing élargira ensuite les invitations à d'autres consommateurs intéressés une fois qu'il aura produit assez d'unités.

💰 Quel est le prix du Nothing Phone (1) ?

Pour l’instant, nous ne savons pas vraiment combien va coûter le Phone (1). La plupart des rapports indiquent qu’il s’agirait d’un smartphone de milieu de gamme, il pourrait donc être commercialisé entre 400 et 500 euros en France. Comme les Ear 1 avant lui, on s’attend à ce qu’il ne soit disponible que via le site officiel du fabricant.

Avant le lancement officiel, Nothing a tout de même déjà mis aux enchères les 100 premiers exemplaires de son smartphone sur la plateforme en ligne StockX. Chacun était numéroté, et le premier a été à un prix exorbitant de 2857 euros à un acheteur anonyme.

📱 À quoi ressemble le Nothing Phone (1) ?

Nothing a dévoilé le design de son smartphone pour la première fois au milieu du mois de juin dans un rendu. Cela a été l’occasion de découvrir que le smartphone tentait bien de se démarquer de la concurrence en adoptant un design transparent au dos. Deux caméras sont placées dans le coin supérieur gauche, 7 antennes s’occuperont de la connexion au réseau et on retrouve une bobine de recharge sans fil au centre de l’appareil. Les bordures du smartphone sont plates, à l’image de ce que fait Apple sur ses iPhone.

Quelques jours plus tard, le smartphone a finalement été exposé au salon Art Basel 2022 en Suisse. La foire d’art contemporain a été l’occasion pour les fans d’apercevoir le smartphone pour la première fois, mais surtout de découvrir un véritable système LED au dos. Ces bandes lumineuses sont placées à différents endroits : une en forme de C entoure l'appareil photo et un plus grand motif en forme de C entoure la bobine de recharge sans fil. Il y a également une forme qui ressemble à un point d'exclamation vers le bas et un trait dans le coin supérieur droit.

Dans une vidéo prise en main, le YouTubeur MKBHD a finalement dévoilé en détail le fonctionnement du système LED, que Nothing appelle « Interface Glyphe ». Les bandes abritent un peu plus de 900 LEDs individuelles.

Les lumières sont synchronisées pour clignoter dans des motifs uniques sur chaque sonnerie personnalisée proposée par Nothing. Cela vous permet ainsi de savoir qui appelle, les notifications ou encore l'état de la charge en secouant le smartphone. Enfin, on sait que le smartphone n'utilise qu'une seule grille de haut-parleur sur la tranche inférieure, et la prise jack 3.5 mm manque à l'appel.

🔲 Quel écran pour le Nothing Phone (1) ?

Avant le lancement, un leaker a dévoilé que le smartphone allait être équipé d’un écran plat de 6,55 pouces avec une définition FHD+ (1080 x 2400 pixels). Il serait compatible avec la technologie HDR10+. Nothing a confirmé que la dalle est OLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

L’écran offre surtout des bordures uniformes sans « menton », l’épaisse bordure en bas des smartphones que l’on retrouve chez la plupart de ses concurrents. MKBHD a dévoilé dans sa vidéo un premier aperçu de l’écran, et a confirmé par la même occasion la présence d’un poinçon dans le coin supérieur gauche pour la caméra frontale.

🚀 Quelles performances pour le Nothing Phone (1) ?

Nothing n’a pour l’instant pas officiellement dévoilé quel processeur propulsera son Phone (1), mais le fabricant a noué un partenariat avec le fabricant de puces Qualcomm. Comme l'a dévoilé un benchmark sur Geekbench, on s’attend à ce que le Nothing Phone (1) utilise une puce de Qualcomm, le Snapdragon 778G+, que l’on retrouve déjà dans le Honor 70 ou le Motorola Edge 30. Les performances devraient donc être solides, sans pour autant dépasser les smartphones les plus véloces dans ce segment.

Gravé en 6 nm par TSMC, le SoC succède au Snapdragon 778G, et n’est finalement qu’une version un peu plus rapide de ce dernier. On retrouve une configuration CPU à 8 cœurs avec un cœur principal Cortex-A78 cadencé à 2,5 GHz, trois cœurs Cortex-A78 à 2,2 GHz et 4 cœurs économes Cortex-A55 à 1,9 GHz. La partie GPU est assurée par un Adreno 642L. Il pourrait être épaulé par de la mémoire RAM DDR5.

La partie réseau est prise en charge par un modem Snapdragon X53 5G compatible avec les bandes mmWave et sub-6 GHz. Il offre des vitesses de téléchargement théoriques jusqu’à 3.7 Gbps. Enfin, on peut noter la présence de Bluetooth 5.2, ou encore de Wi-Fi 6.

🔋 Batterie, autonomie et recharge du Nothing Phone (1)

Nothing n’a pour l’instant pas partagé d’informations concernant la batterie du Phone (1). Des certifications ont néanmoins dévoilé que le smartphone pourrait proposer la recharge rapide 45 W (USB PD 3.0/PPS). Le fabricant n'ayant pas encore développé sa propre recharge propriétaire, il pourrait se baser sur les standards ouverts.

Il sera possible de vérifier le niveau de charge en secouant le smartphone. La bande LED indiquera alors la progression de la recharge à la demande.

Contrairement à la plupart de ses concurrents sur ce segment, le Nothing Phone (1) aura l’avantage d’être compatible avec la recharge rapide sans fil Qi EPP 15 W, et proposera la recharge sans fil inversée Qi BPP 5 W. Les LEDs autour de la bobine sans fil s'allumeront durant la recharge. La puissance maximale n’a pour l’instant pas été indiquée.

📸 L’appareil photo du Nothing Phone (1)

Les premières images du smartphone dévoilent seulement deux caméras, ce qui indique que Nothing pourrait avoir privilégié la qualité à la quantité. On devrait donc retrouver un capteur principal grand-angle et un capteur ultra grand-angle, sans aucun autre capteur macro ou de profondeur dont l’utilité est souvent remise en question.

Le Nothing Phone 1 utilise une petite LED à l'arrière qui s'allumera en rouge lorsque le smartphone enregistrera une vidéo.

🤖 Quel OS pour le Nothing Phone (1) ?

Le Nothing Phone (1) sera lancé sur la dernière version du système d’exploitation de Google, Android 12. Le smartphone utilisera la nouvelle surcouche maison du fabricant anglais, nommée Nothing OS, qui reprend l’identité visuelle de la marque.

Plusieurs fonctionnalités propres à cet OS ont déjà été annoncées, dont notamment l’Interface Glyphe, qui permet de personnaliser les bandes LED à l’arrière. On retrouve également :

Max Icons et Max Folders : Pour agrandir les icônes de vos dossiers et de vos applications préférées pour les repérer plus facilement.

: Pour agrandir les icônes de vos dossiers et de vos applications préférées pour les repérer plus facilement. Des widgets météo et horloge calibrés sur mesure pour l'utilisateur et qui exploitent la même police matricielle que le logo Nothing.

calibrés sur mesure pour l'utilisateur et qui exploitent la même police matricielle que le logo Nothing. Des fonds d'écran et style Nothing : Pour personnaliser son écran d'accueil avec les fonds d'écran Nothing et la palette de couleurs associée.

La bêta du launcher Nothing OS est dès à présent disponible sur quelques smartphones Android depuis le Google Play Store. Pour l’installer, il suffit de suivre les étapes suivantes :

Téléchargez le Nothing Launcher (Beta) depuis le Google Play Store

Rendez-vous dans vos Paramètres > Applications > Applications par défaut > Application d'accueil par défaut

Sélectionnez Nothing Launcher

Pour ceux dont le smartphone Android n’est pas compatible, il est également possible pour vous d’essayer le launcher en installant l’APK.