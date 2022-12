Le Nothing Phone 1 reçoit enfin Android 13 en bêta, avec une surprise inattendue

Nothing a enfin commencé à déployer la bêta d’Android 13, la dernière version du système d’exploitation de Google, sur son smartphone Phone (1). On vous dit toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées.

Alors que les premiers smartphones ont commencé à recevoir la version stable d’Android 13 ces dernières semaines, Nothing vient à peine de déployer une version bêta sur son unique smartphone, le Phone (1). Cependant, l’attente a finalement été récompensée, puisque la mise à jour est arrivée avec une fonctionnalité inattendue.

En effet, en plus des fonctionnalités Android 13 habituelles, les utilisateurs ont eu la bonne surprise de découvrir que le Nothing Phone (1) hébergeait désormais la suite d’outils de sécurité personnelle d’Android 13. Cela en fait donc le premier smartphone en dehors des Google Pixel à recevoir ces Personal Safety Tools.

Le Nothing Phone (1) a droit aux outils de sécurité personnelle de Google

Sur la nouvelle version bêta d’Android 13, ou Nothing OS 1.5, les utilisateurs ont désormais accès à une suite d’outils de sécurité. Cette dernière inclut des fonctionnalités telles que les contacts d'urgence, les SOS, les alertes de crise et la détection des accidents de voiture. Malheureusement, toutes ces fonctionnalités ne sont pas disponibles, puisque le Nothing Phone (1) ne dispose pas du matériel nécessaire pour être compatible avec la détection des accidents de voiture.

Les propriétaires du Phone (1) pourront néanmoins désormais être alertés en cas de tremblement de terre, ajouter leurs informations médicales ou encore recevoir des alertes à propos des catastrophes qui se produisent dans leur région.

Le Nothing Phone (1) reçoit les fonctionnalités d’Android 13, mais pas que

En plus des Personal Safety Tools, on retrouve les autres fonctionnalités traditionnelles d’Android 13. Cela comprend par exemple plus de personnalisation avec Material You, le nouveau langage de design de Google. Les applications sont désormais traduites en davantage de langues, les textes copiés apparaissent désormais dans le presse-papiers dans le coin inférieur de l’écran, et le smartphone est désormais capable de détecter la parole sur votre appareil pour générer automatiquement des sous-titres.

Cependant, en dehors de ces fonctionnalités que l’on retrouve sur les smartphones des concurrents, Nothing a davantage personnalisé sa surcouche. Le fabricant anglais a par exemple ajouté un nouveau scanner de codes QR dans les paramètres rapides, ce qui le rend accessible à la vitesse de l’éclair. Le Media Control a également eu droit à un tout nouveau look. Les différents volumes des médias peuvent désormais être contrôlés sans déverrouiller l’écran. On retrouve également un mode jeu amélioré, qui prend en charge les captures d'écran, l'enregistrement d'écran, l'affichage des FPS et la fonction Ne pas déranger.

Enfin, on retrouve une nouvelle fonction d'autoréparation qui permet au téléphone (1) de fonctionner comme s'il était neuf, en effaçant le cache inutilisé et les vidages système expirés.

Pourquoi Nothing met-il si longtemps à déployer Android 13 ?

Au mois d’août dernier, Nothing annonçait qu’Android 13 n’arriverait pas avant 2023. Pourtant, Google avait commencé à déployer la nouvelle version sur ses Pixel dès la mi-août, tandis qu’il a fallu attendre la fin du mois d’octobre pour voir arriver Android 13 sur les Galaxy S22. Nothing a donc pris son temps, et Carl Pei, le PDG, a enfin expliqué pourquoi.

Chez nos confrères d’Android Autority, Carl Pei dévoile qu’à l’origine, le Phone (1) a été lancé avec un logiciel développé par une équipe externalisée d'un autre fabricant de téléphones Android, composée d'environ 400 ingénieurs. Cependant, maintenant que Nothing a des appuis solides dans l’industrie, l’entreprise a étoffé son équipe interne d’une centaine d’ingénieurs, qui s’occupe désormais elle-même des mises à jour de Nothing OS.

Ce changement a permis à Nothing d’utiliser son propre code interne pour Nothing OS, et ainsi d’optimiser davantage son smartphone. L'une des améliorations que Nothing annonce pour cette version est une vitesse de chargement des applications jusqu'à 50 % plus rapide. Le système est donc plus fluide et plus stable que jamais, et les premiers retours semblent effectivement corroborer ces affirmations. Les bugs ne seraient pas très nombreux. L'attente semble donc avoir valu le coup.

Pour l’instant, la bêta d’Android 13 n’est pas publique. Vous pouvez vous inscrire à la bêta en remplissant ce formulaire. Lorsque votre inscription sera acceptée, vous pourrez télécharger la version bêta d'Android 13 au cours des prochains jours en suivant le chemin habituel sous Paramètres -> Système -> Mise à jour du système. La version stable sera déployée pour tous au début de 2023.