Nothing Phone 1 : découvrez le design étonnant du premier smartphone transparent

Après plusieurs mois de spéculations, Nothing vient enfin de lever le voile sur le design de son premier smartphone presque entièrement transparent, le Nothing Phone (1). Celui-ci nous en apprend beaucoup sur les caractéristiques du smartphone.

Alors que Nothing n’a toujours pas dévoilé officiellement toutes les caractéristiques de son smartphone, puisque la conférence est prévue le 12 juillet prochain, le fabricant anglais vient tout de même de dévoiler une image sur laquelle on peut découvrir l’intégralité du design du Phone (1).

Comme on pouvait s’y attendre, le smartphone tente bien de se démarquer de la concurrence en adoptant un design assez transparent au dos. On aperçoit notamment deux caméras disposées dans le coin supérieur gauche, mais également une énorme bobine au centre pour la recharge sans fil. Pour rappel, il s’agit d’une fonctionnalité que l’on ne retrouve habituellement que sur les smartphones haut de gamme.

Le Nothing Phone (1) pourrait utiliser un système de LEDs au dos

D’après la vidéo qu’a publiée Nothing dans la soirée de hier sur YouTube, on s’attend à ce que le smartphone soit équipé d’un système de LEDs au dos. Les lignes blanches que l’on voit autour du capteur photo, en haut à droite, autour de la bobine et en bas de l’appareil seraient capables de s’allumer.

On ne sait pas encore à quoi chacune pourrait servir, mais on imagine qu’elles pourraient par exemple s’allumer lorsqu’une notification arrive sur le smartphone. Enfin, on peut apercevoir plusieurs vis Torx, un flash LED de forme carrée pour la photo, mais également 7 antennes, deux en haut, deux en bas, deux à gauche et une à droite. Le logo de Nothing est également présent en bas à gauche, et les inscriptions réglementaires en bas à droite.

Il faudra patienter encore quelques semaines avant que Nothing ne lance officiellement son smartphone sur le marché, mais d’ici là, nous devrions en apprendre plus à son sujet. Le leaker TechDroider avait déjà partagé sur les réseaux sociaux que l’appareil serait équipé d’un écran FHD+ (1080 x 2400) de 6,55 pouces, et on sait que l’écran devrait avoir des bordures uniformes de tous les côtés. On suppose que le smartphone sera propulsé par le nouveau processeur de Qualcomm, le Snapdragon 7 Gen 1.