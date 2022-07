Nothing se lance dans les NFT, mais pour quoi faire ?

Nothing vient d'annoncer le lancement de sa campagne de NFTs baptisés Black Dot. Ils sont réservés uniquement aux investisseurs et à ceux qui ont précommandé le Nothing Phone (1). Pour l'instant, le but de cette campagne reste floue.

Le Nothing Phone (1), le premier smartphone transparent de la jeune marque Nothing, doit être présenté officiellement le 12 juillet 2022. L'appareil sera évidemment la star de l'événement, même si le constructeur a confirmé qu'il comptait faire d'autres révélations.

Même si le Nothing Phone 1 n'a pas été dévoilé officiellement, on en sait déjà beaucoup sur lui grâce à de nombreuses fuites. On sait par exemple qu'il sera équipé d'un écran plat 6,55″ en définition Full HD+ tandis qu'on devrait retrouver sous le capot un Snapdragon 7 Gen 1, un processeur qui équipera notamment de nombreux smartphones de milieu de gamme à venir lors du second semestre 2022 comme l'Oppo Reno8 par exemple.

Concernant son prix, Amazon a malencontreusement vendu la mèche à la fin juin 2022. En effet, le Nothing Phone serait proposé en trois configurations distinctes, avec un prix de départ fixé à 469,99 € pour la version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La variante la plus chère serait quant à elle affichée à 549,99 €.

Nothing lance des NFT pour récompenser sa communauté

Or et attendant la tenue de cette conférence, Nothing vient d'annoncer sur Twitter le lancement d'un programme de NFT pour récompenser les investisseurs de la marque et les premiers acheteurs du Nothing Phone. “Nous sommes tous Nothing. Des points dans l'énorme schéma improbable de Nothing. Mais, laissez ces points apparemment petits et insignifiants se connecter. Alors quelque chose commence”, peut-on lire sur le réseau social.

Pour l'instant difficile de comprendre l'objectif de Nothing avec le lancement de ces NFT. D'après les premières théories émises par les utilisateurs, chaque investisseur ou pré-acheteur sera donc titulaire d'un Black Dot, un point noir, sous forme de NFT. Et visiblement, regrouper l'ensemble de ces Black Dot aboutira à quelque chose.

Notez que cette campagne était prévue de longue date, puisque il est notifié dans les conditions générales de ventes du Nothing Phone (1) qu'en cas de renvoi de l'appareil, les utilisateurs devront se séparer des actifs numériques offerts. Quoi qu'il en soit, le lancement de ces NFT a reçu un accueil mitigé de la part de la communauté, certains ayant même déclaré vouloir renoncer à leur précommande, jugeant qu'il s'agit d'une arnaque. Il faut dire que le très mauvais état de santé du marché des NFT, lié notamment à la chute du Bitcoin, n'est pas vraiment rassurant.