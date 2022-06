Nothing Phone 1 : le smartphone se dévoile en vidéo avec des LEDs pour briller dans le noir

Nothing vient de dévoiler pour la première fois au public le design de son tout premier smartphone, le Nothing Phone 1. Ses particularités : son design transparent, mais également ses LEDs au dos qui le font briller dans le noir.

Seulement un jour après avoir dévoilé un premier rendu détaillé du Nothing Phone (1), le fabricant anglais s’est aujourd’hui rendu avec son smartphone au salon Art Basel 2022 en Suisse, une des foires d’art contemporain les plus grandes au monde. Parmi les autres œuvres d’art, les visiteurs ont pu apercevoir pour la première fois le deuxième produit de la société, qui arrivera après les excellents écouteurs Ear 1.

Le Nothing Phone (1) était protégé sous un cube de verre, les visiteurs du salon n’ont donc pas eu l’occasion de le prendre en main. Cependant, ils ont pu apercevoir une des premières fonctionnalités qui démarquera l’appareil de la concurrence. En effet, comme nous l’avions évoqué hier, le smartphone utilise bien des bandes lumineuses au dos.

Le Nothing Phone 1 est équipé de bandes LED au dos

Comme vous pourrez le voir sur la vidéo ci-dessous, le smartphone de Nothing dispose de plusieurs bandes LED au dos. On en retrouve une autour des capteurs photo, une en haut à droite, une autour de la bobine de recharge sans fil et la dernière en bas de l’appareil. Pour l’instant, on ne sait pas très bien à quoi chacune d’elles servira ni s’il sera possible de les activer à la demande, mais Nothing avait programmé un véritable spectacle lumineux pour le salon.

Le salon est aussi la première fois que nous pouvons voir les tranches plates du smartphone, puisque le rendu officiel ne le montrait que de dos. On sait désormais avec certitude que le Nothing Phone 1 utilisera bien 7 antennes, et que la mention « Phone (1) » est gravée en bas de l’appareil.

Pour l’instant, nous n’avons pas encore pu voir l’écran du smartphone, mais des fuites précédentes ont indiqué qu’il s’agirait d’un écran FHD+ AMOLED de 6,55 pouces, avec des bordures uniformes de tous les côtés. Il devrait donc beaucoup ressembler à un Galaxy S22 de face. Nous en saurons davantage d’ici la présentation officielle du smartphone, prévue le 12 juillet prochain.