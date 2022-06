Nothing Phone 1 : Amazon dévoile le prix du smartphone juste avant le lancement

Nothing va dévoiler le mois prochain son premier smartphone, et il semblerait qu’Amazon n’a pas attendu le lancement officiel pour dévoiler les prix de toutes les configurations qui seront disponibles.

Seulement un jour après que nous avons pu découvrir les premières photos de la version noire du smartphone transparent, nous savons désormais tout du prix du smartphone grâce à l’indiscrétion d’Amazon. Le géant américain a mis en ligne sur son site Internet les pages du Nothing Phone (1) un peu trop tôt, dévoilant au passage le prix de tous les modèles.

Cela fait maintenant de nombreuses semaines que de multiples rapports indiquaient que le Nothing Phone (1) allait être un smartphone de milieu de gamme, et qu’il serait commercialisé entre 400 et 500 euros. Il semble donc désormais que ces rapports ont vu juste.

Quels tarifs pour le Nothing Phone (1) ?

Comme l’a dévoilé Amazon Allemagne, le smartphone sera bien disponible en trois configurations différentes. Le prix de départ sera fixé à 469,99 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. De plus, il faudra débourser 499 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et 549 euros pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Amazon confirme d’ailleurs que le smartphone sera bien disponible en deux coloris dès le lancement : Blanc et Noir.

Le smartphone est donc positionné légèrement en dessous du Motorola Edge 30 à 499 euros que nous avions testé en vidéo, et qui est lui aussi propulsé par un processeur Snapdragon 778G+. Cependant, il reste moins abordable que d’autres excellents smartphones de milieu de gamme tels que le Poco F4, lancé il y a une semaine à partir de 399 euros seulement.

Nothing semble donc tout miser sur le design atypique de son smartphone transparent pour convaincre le public. Pour rappel, le smartphone est équipé de plusieurs bandes LED au dos avec 900 LEDs individuelles, que Nothing appelle « Interface Glyphe ». On sait également que le fabricant anglais promet 3 ans de mises à jour, soit un peu plus que la plupart de ses concurrents dans ce segment de prix. Le smartphone devrait donc recevoir la mise à jour Android 15 en 2024.