Nothing lance la bêta de son nouvel OS, voici comment l’essayer sur Android

Nothing vient d'annoncer ce jeudi 28 avril 2022 le lancement de la bêta publique de son nouvel OS. Disponible sur le Play Store, la bêta est accessible uniquement sur une poignée de smartphones, à savoir les Galaxy S21 et S22 et les Google Pixel 5 et Pixel 6. Des appareils OnePlus seront rajoutés ultérieurement.

Nothing fait partie des derniers arrivés sur le marché des smartphones. La marque créée par Carl Pei, le co-fondateur de OnePlus, a d'ailleurs présenté son premier appareil, le Phone (1), lors d'une conférence ce 23 mars 2022. Bon, il faut toutefois signaler que l'on avait vu mieux comme conférence, la faute à un contenu relativement vide.

En effet et pour des raisons encore inconnues, le jeune constructeur s'est gardé de montre le smartphone et ou d'évoquer ses caractéristiques technique dans le détail. On rajoute à cela les multiples problèmes techniques qui ont lieu avant le stream, décalant de plusieurs dizaines de minutes le début de la présentation en ligne. Néanmoins, le PDG Carl Pei avait toutefois profité de l'occasion pour dévoiler l'existence de Nothing OS, sa surcouche maison, qui reprend notamment l'identité visuelle de la marque.

Nothing OS lance sa bêta publique

Et justement, Nothing vient d'annoncer le lancement de la bêta publique de Nothing OS ce vendredi 28 avril 2022. “Aujourd'hui, nous sommes excités d'annoncer que le Launcher Nothing (Beta) est disponible en téléchargement sur le Google Play Store. Les utilisateurs Android pourront voir en avant-première les animations et l'interface de Nothing OS, unifiées par notre design unique”, explique le constructeur dans son communiqué officiel.

Notez toutefois qu'il faudra être possession d'un smartphone compatible pour en profiter. Pour l'instant, seuls les appareils de la gamme Galaxy S21 et S22 et les Google Pixel 5 et Pixel 6 sont éligibles. Des modèles de OnePlus seront ajoutés ultérieurement. Voici ce que proposera la bêta de Nothing OS :

Max Icons et Max Folders : Sur Nothing OS, vous aurez la possibilité d'agrandir les icônes de vos dossiers et de vos applications préférées pour les repérer plus facilement

: Sur Nothing OS, vous aurez la possibilité d'agrandir les icônes de vos dossiers et de vos applications préférées pour les repérer plus facilement Des widgets météo et horloge calibrés sur mesure pour l'utilisateur et qui exploitent la même police matricielle que le logo Nothing

calibrés sur mesure pour l'utilisateur et qui exploitent la même police matricielle que le logo Nothing Fonds d'écran et style Nothing : Personnalisez votre écran d'accueil avec les fonds d'écran Nothing et la palette de couleurs associée

Comment télécharger la bêta de Nothing OS

Pour télécharger la bêta de Nothing OS, il suffira de suivre les étapes suivantes :

Téléchargez le Nothing Launcher (Beta) depuis le Google Play Store

Rendez-vous dans vos Paramètres > Applications > Applications par défaut > Application d'accueil par défaut

Sélectionnez Nothing Launcher

Comme le précise le constructeur, après l'installation de Nothing OS, vous serez en mesure d'installer des fonds d'écran officiels supplémentaires ainsi que trois sonneries.