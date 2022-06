Nothing Phone 1 : la fiche technique de son écran se précise avant l’annonce officielle

Nothing s’apprête à dévoiler cette semaine la date de présentation de son premier smartphone, le Nothing Phone (1). Avant la présentation officielle, on en sait déjà plus sur les caractéristiques techniques de son écran.

Carl Pei, le co-fondateur de OnePlus, s’apprête à lancer son deuxième produit avec sa nouvelle entreprise Nothing : un smartphone. Après des écouteurs sans fil Ear 1 transparents qui ont su séduire les consommateurs en quête d’un produit atypique, le fabricant anglais s’apprête désormais à s’attaquer au marché des smartphones avec le Nothing Phone 1.

Alors que sa sortie n’est pas attendue avant plusieurs semaines, on sait que Nothing devrait dévoiler la date de lancement cette semaine, comme le fabricant l’a annoncé sur les réseaux sociaux. Carl Pei s’était précédemment moqué des fans en teasant une fausse date de sortie de 9 juin 2022, mais Nothing pourrait finalement peut-être annoncer une date de présentation jeudi prochain.

Lire également : Comment installer le Launcher de Nothing sur votre smartphone Android ?

L’écran du Nothing Phone 1 sera plus petit que la plupart de ses concurrents

Sur Twitter, le leaker TechDroider a publié de nouvelles informations concernant le Nothing Phone 1, et plus précisément à propos de son écran. En effet, on sait désormais que le smartphone devrait être équipé d’un écran de 6,55 pouces. C’est donc moins que la plupart des appareils qui adoptent généralement un format d’environ 6,7 pouces.

On apprend également que le Nothing Phone 1 profitera d’une définition FHD+ (1080 x 2400 pixels), et que l’écran ne sera pas incurvé. La meilleure nouvelle est probablement l’absence de « menton », cette épaisse bordure en bas des écrans que l’on retrouve sur la plupart des smartphones. Cela a d’ailleurs été confirmé par Nothing il y a quelques jours. Actuellement, peu de smartphones peuvent se vanter d’avoir des bordures uniformes de tous les côtés. C’est notamment le cas des iPhone 13, ou encore des Galaxy S22 et Galaxy S22+ de Samsung.

Quoi qu’il en soit, on devrait bientôt en savoir davantage au sujet du premier smartphone de Nothing. Il devrait s’agir d’un appareil de milieu de gamme, qui sera vraisemblablement alimenté par un processeur Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm que l’on retrouve déjà dans le récent Oppo Reno 8 Pro. Le Nothing Phone 1 pourrait être lancé dès le mois de juillet 2022.