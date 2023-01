Nothing Phone 2 : un nouveau smartphone transparent « premium » arrive en 2023

Nothing travaillerait actuellement sur un second smartphone, et ce dernier pourrait sortir dès cette année. Dans une interview, Carl Pei, le PDG de Nothing, a donné quelques détails sur son prochain appareil.

Dans une interview accordée à Inverse, Carl Pei s’est confié sur un des projets en cours de Nothing pour 2023. Après un premier smartphone Phone (1) très réussi, puisque ce dernier a réussi à casser les codes du marché au niveau du design tout en étant compétitif, le fabricant souhaiterait désormais récidiver avec un second appareil.

Le PDG de Nothing a donc officiellement confirmé l’existence du Phone (2). Ce dernier ne serait pas vraiment un successeur direct au Phone (1) actuel, car d’après Carl Pei, il s’agira d’un appareil « plus premium ». En plus d’un nouveau smartphone, on s’attend également bientôt à de nouveaux écouteurs Ear 2, qui ont vu leur design fuiter il y a quelques mois.

Que sait-on du Nothing Phone (2) ?

Dans son interview, Carl Pei a exprimé un regain d'intérêt pour la concurrence sur le marché américain avec son prochain Phone (2) de deuxième génération. « Nous avons décidé de faire des États-Unis notre priorité numéro 1 en termes de marchés », a déclaré Pei. Le PDG insiste sur le fait que l'entreprise repose désormais sur des « bases plus solides » et qu'elle peut passer à la phase suivante de son activité.

L'effectif de Nothing compterait désormais environ 400 personnes, soit le double de ce qu'il était en 2021. « Nous avions les mains liées en construisant l'équipe comme nous construisions les produits. Maintenant que nous avons une base plus solide, nous pouvons faire un pas en avant », précise Pei.

Concernant le Phone (2), ce dernier devrait cette fois-ci être un smartphone haut de gamme, plutôt qu’un milieu de gamme comme l’était le Phone (2). « Nous développons un smartphone plus haut de gamme que le Nothing Phone (1) et le logiciel sera prioritaire pour nous », dit-il. « Notre équipe compte près de 100 personnes sur le logiciel, et j'ai fait appel à de nombreuses personnes avec lesquelles j'avais l'habitude de travailler auparavant dans ma vie antérieure ». Ce qu’il faut comprendre, c’est l’effectif de Nothing a dû accueillir de nombreuses personnes qui avaient précédemment travaillé sur OxygenOS, qui était à l’époque considérée comme l’une des meilleures surcouches sur Android.

