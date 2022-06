Nothing Phone 1 : le processeur dévoilé dans un 1er benchmark, on ne s’attendait pas à ça

Le Nothing Phone 1 sera lancé d’ici seulement quelques semaines, et avant son arrivée sur le marché, on sait déjà quel processeur va utiliser le smartphone. Le benchmark Geekbench a tout dévoilé de ses performances.

Alors que cela faisait maintenant plusieurs semaines que certains rapports indiquaient que le Nothing Phone (1) serait un smartphone de milieu de gamme, on sait désormais avec certitude que l’appareil n’embarquera pas de puce de dernière génération de Qualcomm. Le leaker Mukul Sharma a partagé sur les réseaux sociaux des captures d’écrans du premier passage du smartphone sur le benchmark Geekbench.

D’après les informations collectées par le benchmark, le Nothing Phone (1), nommé par son numéro de modèle « Nothing A063 » a obtenu un score sur un cœur de 797 points, et un score de 2803 points sur tous ses cœurs. On apprend également que le smartphone est équipé de 8 Go de RAM, et sera livré avec le dernier système d’exploitation de Google, Android 12.

Lire également – Nothing Phone 1 : la première prise en main dévoile tout du système LED

Le Nothing Phone 1 utilise un vieux processeur de Qualcomm

Contrairement à ce que nous pouvions attendre, le premier smartphone du fabricant anglais n’utilisera pas de processeur de dernière génération. Malgré son « partenariat avec Qualcomm », Nothing a visiblement préféré opter pour un processeur Snapdragon 778G+ plutôt que sur la dernière puce Snapdragon 7 Gen 1 du fondeur.

En effet, le benchmark dévoile que le processeur embarque une configuration CPU à 8 cœurs avec un cœur principal Cortex-A78 cadencé à 2,5 GHz, trois cœurs Cortex-A78 à 2,2 GHz et 4 cœurs économes Cortex-A55 à 1,9 GHz. La partie GPU est assurée par un Adreno 642L. Il pourrait être épaulé par de la mémoire RAM DDR5.

Nothing devra donc se contenter d’un processeur gravé en 6 nm par TSMC et de technologies qui datent de l’année dernière. Néanmoins, bien que les performances ne soient pas à la hauteur des attentes de tous les fans, ce choix va probablement contribuer à tirer le prix du smartphone vers le bas, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour certains.

Quoi qu’il en soit, nous en saurons davantage lors de la présentation officielle du smartphone le 12 juillet prochain. Dans une nouvelle vidéo, le fabricant anglais a d’ailleurs déjà confirmé que l’appareil utilisera un écran OLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, comme les smartphones haut de gamme. Il faudra également disposer d'une invitation si vous souhaitez l'acheter, comme c'était déjà le cas avec le premier smartphone de OnePlus.