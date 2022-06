Nothing Phone 1 : les 100 premiers exemplaires seront numérotés et mis aux enchères

Alors la présentation du Nothing Phone 1 est prévue pour le 12 juillet prochain, le constructeur a annoncé par communiqué de presse une vente aux enchères qui aura du 21 au 23 juin. Les participants pourront remporter 100 exemplaires du nouveau smartphone ayant chacun un numéro unique, distribués ensuite en fonction des enchères proposées.

La présentation du Nothing Phone 1, premier smartphone du constructeur après le départ de son créateur Carl Pei de OnePlus, approche à grands pas. Ce sera donc le 12 juillet prochain que nous connaîtrons tout du téléphone lors d’une conférence qui se tiendra à 17 h, heure française. En attendant, la firme ne lésine pas sur la communication et a d’ores et déjà dévoilé le design peu conventionnel du smartphone, qui intègre notamment un système de LEDs sur sa coque arrière.

De plus, la compagnie a pensé à tous les impatients qui ne souhaitent pas attendre le 12 juillet prochain pour se procurer le Phone 1. Ainsi, dans un communiqué presse, cette dernière annonce une vente aux enchères qui aura lieu du 21 juin 14 h au 23 juin à 13 h 59, qui permettra aux participants d’obtenir une centaine d’exemplaires du smartphone. Ceux-ci se verront attribuer d’une petite particularité unique, puisqu’ils seront chacun numérotés.

Nothing place son premier smartphone aux enchères le 21 juin

Ainsi, chaque smartphone en vente sera marqué d’un numéro compris entre 1 et 100. Plus l’enchère proposée par les participants sera haute, plus le numéro obtenu se rapprochera de 1. Une manière comme une autre de créer l’engouement autour de sa sortie, à moins d’un mois du lancement officiel. L’événement aura lieu sur la plateforme en ligne StockX aux horaires indiqués.

Par ce biais, Nothing affiche sa volonté de faire du Phone 1 plus qu’un téléphone en le transformant en véritable œuvre d’art. « Depuis des années, j’avais la sensation que toute forme d’art avait quitté l’industrie de la tech », s’est notamment exprimé Carl Pei, PDG de l’entreprise. « En conséquence, il ne restait que des produits froids, sans intérêt et dénués d’originalité. Il était temps de se renouveler. »