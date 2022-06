Nothing Phone 1 : voici les premières photos de la version noire du smartphone transparent

Nothing s’apprête à lever le voile dans quelques jours sur son premier smartphone : le Nothing Phone (1). Avant même son lancement officiel, on sait désormais que l’appareil devrait arriver dans deux coloris : blanc et noir.

Hier, nous rapportions que nos confrères de RootmyGalaxy avaient non seulement dévoilé le prix et les caractéristiques techniques du Nothing Phone (1), mais ceux-ci avaient également publié un rendu du smartphone dans un nouveau coloris : noir. Nous pensions qu’il s’agissait d’un rendu fait par un fan, mais il semblerait finalement que ce rendu provienne du fabricant anglais lui-même.

En effet, le leaker Roland Quandt vient de dévoiler sur WinFuture le même rendu du Nothing Phone (1) en noir, mais il est cette fois accompagné d’autres images qui nous laissent apercevoir l’appareil sous toutes ses coutures. En plus d’une image où l’on peut voir les LED allumées à l’arrière, une autre nous montre à quoi il va ressembler quand les LED sont éteintes.

Le Nothing Phone 1 arrivera en noir, comme les Ear 1 avant lui

L’arrivée d’une version noire pour le Nothing Phone (1) n’est pas vraiment une surprise, puisque le fabricant anglais avait également décidé d’offrir à ses écouteurs Ear (1) une version noire quelque temps après la sortie de la version blanche. Cette fois-ci, nous ne savons pas exactement si les deux coloris seront disponibles au lancement, mais puisque les rendus ont été dévoilés en même temps, il y a fort à parier que Nothing laissera le choix aux consommateurs dès le début des ventes.

En plus des deux coloris, on sait que le Nothing Phone (1) sera commercialisé aux alentours de 399 euros en trois différentes configurations. La première utilisera 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage, une autre 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et Nothing proposera même une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Pour rappel, Nothing vient de confirmer que le smartphone sera propulsé par un processeur Snapdragon 778G+ de Qualcomm, que l’on retrouve déjà dans le Motorola Edge 30 que nous avons testé en vidéo. Le Nothing Phone (1) serait équipé d’un écran AMOLED FHD+ de 6,55 pouces 120 Hz alimenté par une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 45 W et sans fil 15 W. La partie photo serait assurée par un capteur principal de 50 MP et un capteur ultra grand-angle de 16 MP, et on retrouverait un capteur de 16 MP pour les selfies.

Source : WinFuture