Nothing Phone 1 : la première prise en main dévoile tout du système LED

Alors que le lancement du Nothing Phone 1 n’est pas prévu avant le 12 juillet prochain, le youtubeur MKBHD a déjà eu l’occasion de passer une semaine avec le smartphone. Dans sa nouvelle vidéo, il nous dévoile tout du système LED à l’arrière.

Comme nous l’avions vu dans le premier rendu officiel du smartphone puis dans une vidéo lors du salon Art Basel 2022 en Suisse, le Nothing Phone 1 aura la particularité d’être équipé d’un système de bandes LED. Les bandes, que Nothing présente comme son “interface glyphe”, consistent en un peu plus de 900 LED individuelles intégrées à l'arrière du téléphone.

Il y a un petit motif en forme de C qui entoure l'appareil photo et un plus grand motif en forme de C qui entoure la bobine de recharge sans fil. Il y a également une forme qui ressemble à un point d'exclamation vers le bas et un trait dans le coin supérieur droit. Dans sa vidéo, MKBHD dévoile que toutes ont leur propre utilité.

À quoi servent les bandes LED à l’arrière du Nothing Phone 1 ?

D’après MKBHD, la matrice Glyph peut être utilisée comme “lumière d'appoint pour les caméras“, fournissant aux utilisateurs un peu de lumière supplémentaire quand ils en ont besoin. On retrouve même une LED rouge clignotante à l’arrière qui apparaît lorsque vous enregistrez une vidéo.

Cependant, le système Glyph semble surtout destiné aux notifications. Dans les paramètres du smartphone, vous pourrez choisir parmi 10 sonneries différentes dont les sons vont se synchroniser avec les bandes lumineuses pour faire briller le smartphone. Votre smartphone pourrait donc par exemple s’allumer de manière différente en fonction du contact qui vous envoie un message.

La vidéo dévoile également que l’anneau central s’allume lorsque vous rechargez votre smartphone sans fil ou lorsqu’il utilise la recharge sans fil inversée pour recharger un accessoire. La bande lumineuse du bas peut servir de barre de progression pour la recharge, il suffit de secouer son smartphone pour la faire apparaître lorsqu’il est branché.

Enfin, en plus de ce système Glyph qui différencie le smartphone de ses concurrents, MKBHD a dévoilé pour la première fois la face avant du smartphone. Comme promis par le fabricant, l’écran offre bien des bordures uniformes sans un gros « menton ». On sait aussi désormais que le poinçon est situé dans le coin supérieur gauche, et non au centre du smartphone. Nous en saurons davantage d’ici la présentation officielle du smartphone, prévue le 12 juillet prochain.