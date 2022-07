Nothing officialise le Phone 1, un smartphone qui veut révolutionner le marché de la téléphonie

Nothing a enfin officialisé son Phone (1), son tout premier smartphone. Il s’agit d’un terminal milieu de gamme “plus” qui veut proposer le meilleur à moins de 500 euros et qui a un objectif : secouer le marché de la téléphonie. Pour ça, il mise sur son design hors du commun et sur certaines fonctionnalités intrigantes.

Nothing est une marque sur laquelle il va falloir compter dans le futur. Après avoir séduit en 2021 avec les Ear (1), elle revient avec un tout nouveau produit. Il s'agit d'un smartphone, sobrement nommé Phone (1). La philosophie reste la même : proposer un rapport qualité/prix imbattable et un design original.

Le Phone (1) mise sur son design pour séduire. Il dispose d’une coque transparente en verre (Gorilla Glass 5) par laquelle nous pouvons admirer l’intérieur. Toutefois, il n’est nulle question de montrer « bêtement » les composants. Chaque élément visible a été soigneusement réfléchi pour donner un résultat agréable à l'œil.

Le Nothing Phone (1) mise sur son design étonnant

Pour proposer ce design marquant, Nothing a pris soin d’opter pour une nuance de blanc différent pour chaque pièce, afin de créer une sorte de fouillis organisé. Le produit existe aussi en noir, mais de notre avis, il a moins de personnalité.

Cette coque transparente a plus d’un tour dans son sac, puisqu’elle est dotée de plusieurs Leds incrustées un peu partout sur la coque (900 microleds au total). Via un sous-menu dans les options, il est possible de personnaliser ces lumières en optant pour des animations différentes pour chaque action… Une Led simule même le niveau de batterie pendant la charge.

Pour le reste, nous avons des tranches en aluminium qui veulent donner un côté chic au produit et une façade soignée, la marque ayant veillé à ce que les bords d’écrans soient tous égaux. Nous avons eu la chance de pouvoir manipuler le Phone (1) et nous avons ici un produit qui serait presque digne d’être un haut de gamme au niveau de la finition. Bref, un smartphone qui mise énormément sur son design, mais qui ne veut pas non plus négliger sa partie technique.

Le Phone (1) est équipé d’une dalle OLED de 6,55 pouces en 1080p avec un taux de rafraîchissement adaptatif (60-120Hz). À l’intérieur, nous avons un processeur Qualcomm Snapdragon 778G+ avec 8 ou 12 Go de RAM. Côté photographie, le produit dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels ainsi que d’un grand angle de 50 mégapixels également. Intéressant. Pour sa part, la batterie est de 4500 mAh et aucun chargeur ne sera fourni dans la boîte.

Prix et date de disponibilité

Enfin, le smartphone sera doté d’Android 12 avec la surcouche Nothing OS. Celle-ci se veut très proche de l’expérience Android Stock et n’apporte que peu de modifications, celles-ci sont essentiellement visuelles. Donnée importante : elle n’inclut aucune implication préinstallée mis à part la suite logicielle de Google. Une excellente chose.

Le Nothing Phone (1) sera disponible à partir du 21 juillet prochain à un prix qui semble respectable :

8 Go de RAM/128 Go de stockage : 469 euros

8 Go de RAM/256 Go de stockage : 499 euros

12 Go de RAM/256 Go de stockage : 549 euros

Bien entendu, nous allons tester très rapidement ce tout nouveau téléphone pour voir ce qu’il vaut réellement.

