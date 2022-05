Comment installer le Launcher de Nothing sur votre smartphone Android ?

Nothing propose depuis quelques jours aux utilisateurs d'essayer son launcher maison sur les derniers Galaxy de Samsung ainsi que les Google Pixel. Néanmoins, il est également possible de la tester sur les smartphones Huawei et Xiaomi en téléchargeant l'APK officielle. On vous explique comment procéder.

Comme vous le savez peut-être, Nothing a lancé ce 28 avril 2022 la bêta publique de Nothing OS, sa surcouche maison. On devrait notamment le retrouver sur le Phone (1), le premier smartphone de la marque. En réalité, les utilisateurs peuvent seulement essayer (pour l'instant) le launcher de Nothing. Comme l'a expliqué la jeune marque fondée par Carl Pei, co-fondateur de OnePlus, seuls quelques smartphones sont officiellement compatibles avec le launcher, à savoir les appareils Samsung de la gamme Galaxy S21 et S22 et les derniers Google Pixel 5 et Pixel 6.

Néanmoins, le constructeur propose également un fichier APK du launcher, téléchargeable sur le site APK Mirror. De fait, il est possible de le tester sur d'autres appareils, notamment des smartphones Huawei (à condition d'être sous EMUI 12), sur les smartphones Xiaomi (sous MIUI 12 et 13), mais aussi sur pléthore d'appareils comme le prouvent de nombreux post sur les réseaux sociaux.

En effet, plusieurs internautes ont démontré captures d'écran à l'appui que l'APK du launcher fonctionne également sur leur Aquos R6, leur Galaxy Z Flip 3, leur Sony Xperia 1 ou encore sur les Redmi Note 9S. En d'autres termes, et contrairement à ce qui est annoncé par la marque, le launcher Nothing fonctionne comme un charme sur de nombreux appareils. Voici la marche à suivre pour télécharger l'APK du launcher Nothing afin de l'essayer sur votre appareil.

À lire également : Nothing Ear 1 officiels – 36 h d’autonomie, réduction de bruit active, 99 €, voici les vrais tueurs d’AirPods

Comment télécharger l'APK du launcher Nothing

Tout d'abord, il faudra se rendre sur le site APK Mirror pour télécharger l'APK du Nothing Launcher (Beta) 1.0.0. Notez qu'il faudra peut-être autoriser l'installation d'applications issues de sources externes depuis l'onglet Sécurité dans les paramètres de votre smartphone. Attention toutefois, il conviendra de désactiver à nouveau cette option après l'installation pour garantir la sécurité de votre appareil, l'installation d'applications hors Google Play Store présentant toujours des risques.

Une fois le fichier APK téléchargé, allez le chercher dans l'onglet Téléchargements ou bien via un Explorateur de fichiers

ou bien via un Explorateur de fichiers Rendez-vous ensuite dans l'onglet Applications > Applications à utiliser par défaut

> Cliquez sur l'onglet Appli sur l'écran d'accueil

Choisissez Nothing Launcher

Le tour est joué !

Pour rappel, le launcher maison de Nothing propose quelques fonctionnalités exclusives comme la possibilité d'agrandir les icônes des applis et des dossiers, des widgets météo et horloge personnalisés et des fonds d'écrans et style Nothing.