Nothing Phone 1 : le capteur d’empreintes digitales se trouvera bien sous l’écran OLED

Alors que la fiche technique du Nothing Phone 1 est presque entièrement connue, on sait désormais que le smartphone va utiliser un capteur d’empreintes digitales placé sous la dalle OLED, plutôt que sur la tranche.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que les caractéristiques techniques du prochain Nothing Phone 1 fuitent chacune à leur tour sur la toile, mais nous ne savions jusqu’à présent pas avec certitude où se trouvait le capteur d’empreintes digitales. Alors que certains imaginaient que le smartphone allait utiliser un capteur placé sur la tranche, comme c’est souvent le cas sur ce segment de prix, Nothing a finalement confirmé le contraire.

Dans la troisième vidéo de sa série « Making Phone (1) », le fabricant anglais dévoile à 4 minutes à 18 secondes que l’écran met en évidence une zone où placer son pouce pour le déverrouiller. Nothing a ensuite publié une vidéo sur TikTok où il montre clairement comment fonctionne son capteur d’empreintes digitales placé sous l’écran.

Le Nothing Phone 1 utilise bien un capteur d’empreintes digitales sous la dalle

Dans la vidéo TikTok, on constate que le capteur est très réactif, contrairement à celui du Pixel 6 à sa sortie. On ne sait pas exactement quel type de technologie utilise Nothing, mais on imagine qu’il s’agit d’un simple capteur optique, et non du capteur ultrasonique haut de gamme que l’on retrouve dans le Galaxy S22 Ultra.

Voir Nothing utiliser un capteur d’empreintes digitales sous l’écran est une bonne nouvelle, surtout dans ce segment de prix. Pour rappel, Amazon avait dévoilé il y a quelques jours que la version de base du smartphone allait être commercialisée à 469 euros. C’est donc un peu plus cher que le Poco F4 à 399 euros, mais ce dernier n’utilise qu’un capteur d’empreintes digitales placé sur la tranche.

Quoi qu’il en soit, nous devrions bientôt en savoir davantage à propos du nouveau smartphone Nothing Phone 1, puisque la présentation officielle aura lieu dans seulement quelques jours, le 12 juillet prochain. En attendant, le fabricant anglais vient d’annoncer le lancement de sa campagne de NFTs baptisés Black Dot, réservée uniquement aux investisseurs et à ceux qui ont précommandé le Nothing Phone (1).