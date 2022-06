Nothing Phone 1 : le premier exemplaire du smartphone s’arrache pour 2857€ aux enchères

Les 100 premiers exemplaires du premier smartphone du fabricant Nothing, le Phone 1, ont été vendus aux enchères sur la plateforme en ligne StockX, et le premier exemplaire a été remporté à un tarif exorbitant.

Cela faisait maintenant deux jours que Nothing organisait une vente aux enchères sur la plateforme StockX pour les 100 premiers exemplaires de son nouveau smartphone Phone 1, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les prix se sont envolés.

Ce n’était pas première fois que Nothing organisait ce genre d’événement pour un de ses produits. En effet, ses écouteurs sans fil Ear 1 s’étaient également arrachés jusqu’à 1029 euros lors de la première vente aux enchères, soit plus de 10 fois le prix de vente d’origine. Sans surprise, les 100 premiers exemplaires des Nothing Phone (1) ont aussi vu leurs prix exploser.

Le Nothing Phone 1 cartonne avant même son lancement

Le premier exemplaire du smartphone Phone 1 a aujourd'hui été adjugé à un acheteur anonyme pour 3005 dollars, soit environ 2857 euros. On ne connait pas encore exactement le prix définitif du Nothing Phone (1), mais il semble que cette enchère soit au moins 5 fois plus élevée que le tarif qu'évoquent certaines rumeurs. Le centième exemplaire a, lui, été adjugé à un peu plus de 700 dollars.

La vente aux enchères du Nothing Phone 1 intervient alors même que le fabricant anglais n’a pour l’instant révélé aucune spécification technique. En effet, les fans n’ont pour l’instant eu l’occasion d’apercevoir le design du smartphone qu’à travers le premier rendu officiel, puis lors d’une exposition au salon Art Basel 2022 en Suisse la semaine dernière.

Nothing a tout de même laissé le YouTubeur MKBHD dévoiler en vidéo le fonctionnement du système LED à l’arrière du smartphone, que le fabricant a nommé « Interface Glyphe ». Les bandes consistent en un peu plus de 900 LEDs individuelles, réparties en plusieurs motifs. Les lumières sont synchronisées pour clignoter dans des motifs uniques sur chaque sonnerie personnalisée, vous permettant ainsi de savoir qui appelle, les notifications, l'état de charge et plus encore. Nous en saurons davantage d’ici la présentation officielle du smartphone, prévue le 12 juillet prochain.