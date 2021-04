MIUI 12.5 : Xiaomi déploie sa surcouche sur six smartphones supplémentaires

MIUI 12.5, la surcouche maison de Xiaomi basée sur Android 11, débarque sur six smartphones du constructeur. La totalité de la gamme des Mi 11 est concernée, ainsi que les Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra et le Mi 9 SE.

Comme vous le savez peut-être, Xiaomi a officiellement présenté MIUI 12.5, sa surcouche basée sur Android 11, en décembre 2020 aux côtés du Mi 11. De l'aveu même du constructeur, le développement de cette surcouche a été le plus difficile de tous, en raison des nombreux problèmes rencontrés pour garantir de bonnes performances, une stabilité et adapter les applications.

C'est d'ailleurs pour cette raison que la surcouche n'a pas été intégrée d'office sur les smartphones de la gamme Mi 11, à savoir le Mi 11, le Mi 11 Pro, et le Mi 11 Ultra. Début avril 2021, les propriétaires chinois de Mi 11 ont pu migrer vers la version stable de MIUI 12.5. Or et comme nous l'apprennent nos confrères du site GSM Arena, Xiaomi s'apprête à déployer la version stable de sa nouvelle surcouche sur six smartphones supplémentaires.

Ainsi, le Mi 11 Ultra et le Mi 11 Pro sont également éligibles à un passage sous MIUI 12.5, tout comme les Mi 10, le Mi 10 Pro, le Mi 10 Ultra et enfin le Mi 9 SE. Pour l'heure, cette migration vers MUI 12.5 concerne uniquement les utilisateurs chinois. Au départ, Xiaomi comptait déployer la version stable en Chine au 30 avril 2021, mais finalement les développeurs du constructeur sont parvenus à finaliser les derniers détails sur la version stable avant la date prévue.

D'abord la Chine, ensuite les autres marchés

Quoi qu'il en soit, le déploiement de la version stable de MIUI 12.5 en Chine est une bonne nouvelle pour les utilisateurs des autres territoires. En toute logique, Xiaomi devrait donc procéder à un déploiement global très prochainement, d'ici la fin avril ou début mai. Comme l'a précisé l'entreprise chinoise, la gamme des Mi 11, des Mi 10 et Mi 10T seront les premiers à en bénéficier. Dès le mois de juin, d'autres smartphones de la marque pourront prétendre à une migration sous MIUI 12.5. Ce sera notamment le cas du :

Source : GSM Arena