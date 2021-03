Xiaomi Mi 11 Ultra, 11i et 11 Lite officiels : découvrez les nouveaux smartphones !

Xiaomi vient d'officialiser trois nouveaux smartphones, les Mi 11 Ultra, 11i et 11 Lite. La marque répond avec beaucoup d'ambitions aux progrès photo d'autres flagship comme les Galaxy S21, tout en proposants d'autres points d'entrée meilleur marché pour atteindre le plus de monde possible.

Après avoir dévoilé le Xiaomi Mi 11 en décembre, la marque revient ce lundi 29 mars 2021 avec trois membres supplémentaires de la gamme Mi 11. Le flagship le plus perfectionné, le Mi 11 Ultra, embarque les capteurs photos les plus avancés sur un smartphone Xiaomi à ce jour. Le module photo à l'arrière est très imposant. Il embarque un triple capteur photo dont un capteur principal de 50 Mp (Samsung GN2) ultra large (1/1.12″).

Ce capteur peut combiner quatre pixels en un seul de 2,8 µm, pour des photos incroyablement lumineuses même de nuit. A cela s'ajoute un objectif périscopique à zoom optique 5x, ainsi que des zoom hybride 10x et zoom numérique 120x et un ultra grand angle 128° 48 Mp (Sony IMX586). L'ensemble permet, outre des photos exceptionnelles, l'enregistrement de vidéos 8K comme les meilleurs flagships concurrents du marché, notamment le S21.

L'écran (incurvé sur ce modèle) n'est pas en reste, puisque cette dalle AMOLED délivre 1,07 milliards de couleurs, avec à la fois la prise en charge des technologies HDR HDR10+ et Dolby Vision, le tout avec un taux de rafraichissement 120 Hz et la définition WQHD+. L'immense module photo arrière cache lui aussi un écran AMOLED 1,1″ qui se double d'un affichage permanent, d'une fenêtre de notification, d'un écran de prévisualisation pour les selfies et plus encore.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra embarque un Snapdragon 888, la dernière génération disponible, et l'ensemble est porté par une généreuse batterie 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 67W (100% en 36 minutes).

La petite surprise, c'est le nouveau modèle 11i. Si on ne sait pas encore vraiment si le “i” a la moindre signification, sur ce smartphone il est la marque de performances brutes équivalentes, tout en faisant l'impasse sur les fonctions trop premium. Une stratégie qui n'est pas sans rappeler la démarche du premier Pocophone, et ce pari permet à Xiaomi de rendre ce smartphone très intéressant pour un prix global à partir de 649 € seulement.

Là encore on a un Snapdragon 888, et un écran AMOLED (plat) d'exception à la fois 120 Hz et compatible HDR10+ et Dolby Vision. La partie photo/vidéo fait ce que Xiaomi pouvait faire de mieux un cran en-dessous. Plutôt que de proposer la 8K, l'ensemble de capteurs tire la définition des photos – et la prise de clichés en basse luminosité – vers le haut.

On a un capteur principal 108 Mp avec une technologie qui combine les pixels adjacents en un seul de 2,1 µm, le tout avec la technologie Dual Native ISO qui permet de discerner plus de détails dans les images contrastées. Ce capteur principal s'accompagne d'un grand angle 119°. Assez rare sur un smartphone Xiaomi, l'appareil propose des haut parleurs stereo compatibles Dolby Atmos.

L'ensemble embarque une généreuse batterie 4520 mAh compatible avec un système de charge rapide 33W (forcément un peu moins performant que sur le modèle Ultra).

Moins haut de gamme avec un prix international dès 369 € (version 5G) et 299 € (4G) les Mi 11 Lite 5G et Mi 11 Lite jouent sur un design plus fin et physiquement plus léger avec seulement 159g et 6,81 mm d'épaisseur. La partie photo est forcément un cran en-dessous, mais Xiaomi essaie là encore d'y mettre les meilleurs composants possibles. On a ainsi un capteur principal 64 Mp avec des “modes cinéma IA en un clic”.

Celui-ci est épaulé par un ultra grand angle 8 Mp, et un capteur télémacro 5 Mp qui risquent d'être un peu juste en comparaison de ce qui se fait sur le plus haut de gamme – mais qui devraient suffire à la plupart des utilisateurs. Côté écran, on a un capteur selfie de 20 mégapixels. L'écran reste AMOLED comme sur les autres modèles mais avec un taux de rafraichissement natif 90 Hz, et la seule compatibilité avec HDR10+. Pour autant le smartphone partage quelques caractéristiques intéressantes avec le Mi 11i.

Par exemple, il embarque lui aussi une paire de haut parleurs stéréo. Suite a cette annonce, on attend encore des infos spécifiques à la France, notamment le prix exact de tous les smartphones et variantes, ainsi que leur date de disponibilité. Quel est votre modèle préféré ? Partagez votre avis dans les commentaires !