MIUI 12.5 : Xiaomi assure qu’Android 11 est la mise à jour la plus difficile à personnaliser

Xiaomi affirme que la mise à jour Android 11 est la version d'Android la plus compliquée à adapter et à personnaliser. Pour mettre au point sa surcouche MIUI 12.5, le constructeur chinois s'est longuement concentré sur la stabilité du système et l'efficience énergétique. Selon Xiaomi, la quantité de travail nécessaire au développement de la surcouche basée sur Android 11 est bien supérieure à celle de ces dernières années.

Lors du lancement du Mi 11 en décembre dernier, Xiaomi a annoncé MIUI 12.5, une version intermédiaire de son interface Android. Basée sur Android 11, cette nouvelle itération comprend une kyrielle de nouveautés, dont MIUI+, une alternative à Samsung Dex, un presse-papier intelligent sécurisé ou encore MIUI Notes.

Mais, à la surprise générale, Xiaomi n'a pas intégré la mise à jour MIUI 12.5 sur les smartphones de la gamme Mi 11 dès leur sortie d'usine. C'est notamment le cas des flagships lancés plus récemment, les Mi 11 Pro / Mi 11 Ultra. Les smartphones tournent sous MIUI 12, la précédente version de la surcouche.

Xiaomi se concentre sur la stabilité de MIUI 12.5

Lors d'une séance de questions réponses avec sa communauté de fans sur Weibo, le constructeur a tenu à justifier ce choix, rapporte ITHome. D'après le cadre en charge du développement de Xiaomi, le développement d'une surcouche basée sur Android 11 est une tâche particulièrement ardue. “Android 11 apporte les plus grands défis d'adaptation de ces dernières années, y compris les problèmes de performances, de stabilité et d'adaptation des applications” explique Xiaomi. La marque souligne que “la quantité de travail a largement dépassé celle des années précédentes”.

Lors du développement de l'interface, que ce soit MIUI 12 ou MIUI 12.5, Xiaomi s'est focalisé sur la stabilité. “Nous voulons également demander à tout le monde de comprendre que la stabilité de la version est la chose la plus importante dans laquelle nous investissons actuellement”.

Même son de cloche du côté de l'efficience énergétique. Les équipes de Xiaomi ont beaucoup travaillé pour que les composants logiciels de MIUI ne drainent pas excessivement la batterie des smartphones. Dans ces conditions, Xiaomi n'a pas eu le temps d'inclure MIUI 12.5 dans ses téléphones Mi 11 dès l'assemblage dans ses usines. Le fabricant s'est engagé à accélérer la cadence afin d'éviter des délais analogues dans les années à venir.

