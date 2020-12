Xiaomi officialise MIUI 12.5 : personnalisation, sécurité, connectivité, découvrez les nouveautés

À l’occasion de la conférence organisée pour le lancement du Mi 11, Xiaomi a présenté la nouvelle version de sa ROM customisée, MIUI 12.5. Basée sur Android 11, elle offre de nombreuses améliorations, autant en termes de personnalisation que de sécurité. Elle intègre également une fonction appelée MIUI+ pour connecter le smartphone à un PC sous Windows, à l’image de Samsung DeX.

Le Mi 11, premier smartphone sous Snapdragon 888, a été officialisé aujourd’hui. Ce n’est pas une surprise, puisque Xiaomi avait officiellement annoncé la date du 28 décembre pour sa conférence organisée en Chine. Retrouvez d’ailleurs notre dossier complet sur le Mi 11, reprenant l’ensemble des informations au sujet de ce smartphone, notamment son bel écran AMOLED, son design, son équipement photographique, sa plate-forme et son partenariat avec Harman Kardon. En revanche, la firme n'est pas revenue sur l'absence annoncée de l'adaptateur secteur dans la boîte. Dommage.

Le Mi 11 ne fut pas la première annonce de cette conférence. Lei Jun, le patron de la marque, a d’abord laissé la place sur scène au responsable de l’interface. Celui-ci a dévoilé MIUI 12.5, la nouvelle version de la ROM customisée de Xiaomi. Celle-ci est basée sur Android 11, bien évidemment. Et elle sera disponible en version beta à partir du mois de janvier 2021. Du moins en Chine.

MIUI+ : Xiaomi s'inspire de Samsung DeX

Lors de cette présentation, de nombreuses nouveautés ont été présentées. Et certaines nous ont interpellées plus que d’autres. La plus importante est certainement MIUI+. Il ne s’agit pas d’un abonnement à un quelconque service en ligne, mais d’une application similaire à Samsung DeX. Le but de celle-ci est donc de créer une synergie entre le smartphone et un PC sous Windows. Vous pouvez ainsi accéder aux contenus de votre mobile sous MIUI 12.5 depuis un écran plus confortable.

Vous pouvez téléphoner et envoyer des messages, bien sûr. Vous accédez à vos documents comme s’ils étaient stockés sur un support de stockage, grâce à un explorateur de fichiers. Le système inclut également un copier-coller entre les appareils (ce qui se rapproche de l’expérience proposée par Apple entre un iPhone et un Mac). Vous ne pouvez pas encore accéder aux applications du téléphone. Mais le système sera évidemment amené à s’améliorer rapidement. En outre, Xiaomi ne précise pas quel type de connexion permet l'interaction entre le PC et le smartphone. Nous pensons que le WiFi ou un câble USB sont des options possibles. Mais nous ne savons pas si une connexion est envisageable (WiFi Direct par exemple).

Xiaomi met l'accent sur la sécurité

Autre nouveauté importante de MIUI 12.5 : la sécurité des données personnelles. Xiaomi a considérablement amélioré les outils de protection intégrés à sa ROM. Quatre ont été présentées. D’abord, le presse-papier intelligent qui protège les informations copiées dans le presse-papier. Il peut s’agir d’une adresse, d’un nom ou d’un mot de passe. L’outil empêche les applications d’accéder aux informations du presse-papier s’il considère que les données sont sensibles.

Ensuite, le bac à sable, pour isoler une application dans un environnement sécurisé, sans risque d’infection du système d’exploitation. Enfin, MIUI intègre des outils de protection des données personnelles et de la localisation géographique (fourniture d’une position approximative et non précise), avec les applications installées ou les services Web.

MIUI devient plus riche mais ne s'alourdit pas

La troisième nouveauté importante est MIUI Notes. Il s’agit d’une application système pour prendre des notes, mais pas uniquement. Elle intègre aussi des outils de dessin et de structure. Elle intègre une fonction d’importation et de partage. C’est un outil qui se veut plus puissant que Google Keep, par exemple.

Parmi les autres nouveautés de MIUI 12.5, notons l’apparition d’une multitude de nouveaux sons pour les notifications, de quelques papiers peints animés qui varient selon l’heure du jour ou d’autres paramètres, de nouvelles icônes pour les applications système ainsi que d’une amélioration du retour haptique pour un toucher annoncé plus naturel…

Malgré tous ces ajouts, Xiaomi affirme que MIUI 12.5 est 20 % plus légère en termes de stockage. L’utilisation de la RAM en arrière-plan a diminué de 35 % et la consommation d’énergie a été réduite de 25 % (pour les applications système). En outre, une grande partie des applications préinstallées peut désormais être supprimée définitivement.