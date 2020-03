Redmi Note 9S : Xiaomi adapte hors des frontières indiennes son Redmi Note 9 Pro

Xiaomi a officialisé en Chine un nouveau smartphone en Chine, le Redmi Note 9S. Il s’agit cependant de la version internationale du Redmi Note 9 Pro, smartphone présenté en Inde il y a dix jours. La configuration et le design y sont identiques. Reste encore à savoir le prix qui a été détaillé pour l’Asie, mais pas encore pour l’Europe.

Comme prévu, Xiaomi a organisé une conférence de presse à Beijing aujourd’hui. La marque y a présenté trois nouveaux produits : le Mi Smart Projector, un rétroprojecteur sous Android que nous avons déjà croisé précédemment, le Mi Handheld Vaccuum Cleaner 1C, une alternative aux aspirateurs-balais sur batterie de Dyson, et le Redmi Note 9S. C’est bien évidemment ce dernier qui nous intéresse le plus. D’autant que la gamme Redmi Note a su convaincre de nombreux consommateurs, aussi bien en Chine, en Inde ou en Europe.

Lire aussi : Xiaomi surpasse Huawei et devient numéro 3 du marché du smartphone

Redmi Note 9S est peut-être un nouveau nom dans le catalogue de la marque, mais le téléphone derrière cette dénomination n’est pas inédit. Il s’agit en effet de la version internationale d’un smartphone déjà croisé dans nos colonnes : le Redmi Note 9 Pro, que Xiaomi dévoilé le 12 mars dernier en Inde. Nous y retrouvons donc le même design, la même plate-forme, le même écran et tous les atouts d’une très belle phablette économique.

Une fiche technique identique

Nous retrouvons donc l’écran de 6,67 pouces Full HD+, le Snapdragon 720G de Qualcomm, la coque en verre minéral à l’avant et à l’arrière, le châssis en polycarbonate, la batterie de 5020 mAh avec charge rapide 18 watts, le quadruple capteur photo (48 MP + 8 MP grand-angles + 5 MP Macro + 2 MP), le capteur selfie 16 mégapixels, le lecteur d’empreinte digitale sur le côté et Android 10 servant de base à MIUI 11. Retrouvez la fiche technique complète du mobile (avec celle du Redmi Note 9 Pro Max) en fin de cet article.

Reste encore à connaître le prix du Redmi Note 9S. Durant la conférence, le montant demandé par Xiaomi a été détaillé pour l’Asie du Sud Est (Vietnam, Singapour, Malaisie, Thaïlande) en deux configurations possibles : 4+64 Go et 6+128 Go. En revanche, les prix européens n’ont pas été dévoilés à l’heure où nous écrivons ces lignes. Nous pensons que Xiaomi choisira de vendre le Redmi Note 9S au prix du Redmi Note 8T. Soit 200 euros environ.