Xiaomi Mi 11 Pro officiel : un smartphone prometteur… qui n’arrivera jamais en France

Xiaomi a présenté ce lundi 29 mars 2021 sa nouvelle gamme de smartphones : les Xiaomi Mi 11. Parmi les quatre smartphones dévoilés, le Mi 11 Pro a retenu notre attention, lui qui compte s'imposer comme une version boostée du Mi 11. Problème, le smartphone est exclusivement réservé au marché chinois.

Comme vous le savez peut-être, l'actu Android ce lundi 29 mars 2021 était occupée par Xiaomi qui a tenu son “Xiaomi Mega Launch”. Durant cette évènement spécial, le constructeur chinois a présenté une pléthore de nouveaux produits, à commencer par quatre smartphones inédits de la famille Mi 11 : les Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11i et Mi 11 Lite.

Vous l'aurez compris, le Mi 11 Ultra va se démarquer de par ses performances musclées, matérialisées par cet ensemble photo de haute volée, son écran AMOLED incurvé en WQHD+ et 120 Hz, et son processeur Snapdragon 888. Le modèle Mi 11i s'imposer plutôt comme un modèle charnière entre le Mi 11 Pro et le Mi 11 classique, avec de bonnes performances au prix de l'absence de certaines fonctions premium.

Quant au Mi 11 Lite, il s'adressera avant tout aux budgets les plus modestes, en faisant quelques concessions sur la partie photo et sur l'écran par exemple (écran AMOLED 90 Hz seulement). Reste donc plus que le Mi 11 Pro, qui s'annonce comme une version boostée du Mi 11 présenté en décembre 2020. Mais qu'est-ce qui lui vaut d'avoir justement cette appellation Pro ? Faisons le point ensemble.

Mi 11 Pro : un Mi 11 surboosté

En premier lieu, disons-le tout de suite, le Mi 11 Pro a très peu de choses à envier au Mi 11 Ultra. Comme sur le dernier haut de gamme, on retrouve ici un écran incurvé AMOLED 6,81″ en définition WQHD+ (1440 x 3200 px), le tout doté d'une fréquence de rafraîchissement 120 Hz. La dalle affiche plus d'un milliard de couleurs et dispose d'une compatibilité HDR 10+ et Dolby Vision. En outre, on retrouve un verre de protection dernière génération Gorilla Glass Victus.

Sous le capot, on retrouve ici encore un Soc Snapdragon 888 gravé en 5 nm, accompagné de 8 à 12 Go de RAM et de 128 à 256 Go de mémoire interne selon les versions. Côté autonomie, le Mi 11 Pro devrait mieux s'en sortir que le M1 11. En effet, la batterie de 4600 mAh cède sa place au profit d'une batterie Li-Po plus imposante de 5000 mAh.

La recharge rapide filaire et sans fil profite également de quelques améliorations, passant de 55W sur le Mi 11 à 67W (100% en seulement 36 et 39 minutes de charge). La recharge inversée sans fil 10W est aussi de la partie. Notez qu'un dock de recharge sans fil 80W sera proposé par Xiaomi, ainsi qu'un plateau de recharge capable d'accueillir trois appareils.

Autre fonctionnalité absente du Mi 11, le Mi 11 Pro bénéficie d'une certification IP68. En l'occurrence, cela signifie que l'appareil est protégé contre la poussière et qu'il peut résister à une immersion pendant 30 minutes jusqu'à deux mètres de profondeur. On retrouve ensuite un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, un accéléromètre, un gyro et un capteur de proximité. Les haut-parleurs signés Harman Kardon sont présents eux aussi.

Continuons sur les exclusivités du Mi 11 Pro pour aborder la partie photo. Tout comme le Mi 11 Ultra, le Mi 1 Pro embarque un capteur Isocell GN2 dernier cri. Développé par Samsung, ce capteur ultra large (1/1,12) utilise le “Pixel Binning” pour combiner quatre pixels en un seul 2,8 µm, pour une luminosité accrue même de nuit. On retrouvera ensuite un téléobjectif de 8MP doté un zoom optique 5x, un autre capteur absent du Mi11. Le dernier capteur de ce trio n'est autre qu'un objectif ultra grand-angle (123°) de 13 MP.

Moins de coloris et pas de disponibilité annoncée en France

Seule ombre au tableau, il faudra composer avec un choix de coloris plus restreint que sur le Mi 11. Au revoir le bleu horizon, le blanc nuage, le gris minuit ou le doré, le Mi 11 Pro n'est disponible qu'en noir, vert ou violet. Côté tarifs, le Mi 11 Pro est sans surprise plus chère que le Mi 11 :

8 Go de RAM + 128 Go : 4999 yuans, soit 650 € HT environ

HT environ 8 Go de RAM + 256 Go : 5299 yuans, soit 685 € HT environ

HT environ 12 Go de RAM + 256 Go : 5699 yuans, soit 735 € HY environ

Comme dit plus haut et c'est regrettable pour les utilisateurs français, Xiaomi a choisi de réserver cette version Pro au marché chinois. Pour l'heure, impossible de savoir si cette décision est définitive ou si le Mi 11 Pro finira par se frayer un chemin jusqu'en France. Pour rappel, Xiaomi a également dévoilé durant la conférence le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro, un projecteur compatible HDR, Dolby Audio et DTS-HD à 999 €.