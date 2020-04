Xiaomi Mi Note 10 Lite officiel : écran incurvé, capteur de 64 MP, prix de 349 €, il a tout pour plaire

Nouveau né dans la gamme des Mi Note, le Xiaomi Mi Note 10 Lite semble profiter d’un nombre conséquent d’atouts, à commencer par son prix. S’il est encore un peu pour se prononcer réellement sur ses capacités, voici un petit tour d’horizon de ses spécificités techniques, de son design et surtout de son prix, qui a de quoi mettre KO la concurrence.

Si Xiaomi vient de tenir une conférence pour présenter sa gamme Redmi Note 9, le constructeur chinois en a aussi profité pour dévoiler son tout nouveau Mi Note 10 Lite. Le smartphone, qui se place en tant que milieu de gamme, n’a finalement pas grand-chose à envier aux modèles qui se positionne à plus de 500 € (à part peut-être leur processeur, et encore !).

Un design habituellement réservé aux smartphones haut de gamme

Le Mi Note 10 Lite en a vraiment sous le coude. Côté design, cet appareil et son écran de 6,47″ profitent surtout de bords incurvés en face avant. Si cette technologie a longtemps été l’apanage des smartphones haut de gamme comme les Samsung S20+, S20 Ultra, OnePlus 8 Pro et autres Huawei P40 Pro, la tendance commence à se démocratiser comme le montre ce modèle. Et c’est plutôt une bonne chose que de voir des smartphones à écran incurvé enfin accessibles à toutes les bourses.

Autre bonne nouvelle, pour les amateurs de la prise Jack 3,5 mm, cette fois : celle-ci est bel et bien présente sur le Mi Note 10 Lite, et même s’il ne s’agit plus d’une connectique réellement indispensable de nous jours, il est toujours appréciable de ne pas devoir faire appel à un adaptateur quand on dispose d’un casque filaire.

Des performances qui devraient être au rendez-vous

En ce qui concerne les performances, il faudra se reposer sur un Snapdragon 730G, épaulé de 6 Go de RAM et de 64 ou 128 Go d’espace de stockage (en fonction de la version de l’appareil retenue). Pour mémoire, on retrouve ce SoC sur des smartphones comme le Poco X2, l’Oppo Reno 2, le Realme X2 ou le Galaxy A71.

Au coeur de l’appareil, on trouve une batterie de 5260 mAh et un chargeur 30W. Xiaomi annonce qu’il est possible de recharger totalement l’appareil en 64 minutes et de profiter d’une autonomie de plus de 2 jours. Selon le constructeur, il est même possible de tenir 23 heures d’affilée en lecture vidéo. Un point que nous nous empresserons de vérifier dès que nous parviendrons à mettre la main sur un exemplaire de l’appareil.

La partie photo est quant à elle assurée par un capteur principal de 64 MP (un Sony IMX686 de 1.6). L’appareil dispose à l’appareil de trois autres objectifs, un de 8 MP, un autre de 5 MP et un dernier de 2 MP.

Enfin, le smartphone repose sur MIUI 11, la surcouche ultra complète de Xiaomi, et qui a notamment gagné la navigation gestuelle il y a peu. Pas de MIUI 12 pour l’instant, il est encore trop tôt puisque le constructeur vient seulement d’en faire l’annonce officielle.

Un prix à faire pâlir d’envie la concurrence

Le smartphone est vendu dans les 3 coloris suivants : Nebula Purple, Glacier White et Midnight Black. Dans son édition en 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, le smartphone est commercialisé 349 €. La version en 128 Go (et toujours 6 Go de RAM) vaut quant à elle 399 €. Au vu des design, des performances du SoC et du prix, l’appareil s’annonce d’ores et déjà comme l’une des meilleures offres de l’année. Il faudra surtout à éprouver ses différents capteurs photo, désormais.

La disponibilité en France de l’appareil reste pour l’instant la grande inconnue. On ignore également si la gamme tarifaire annoncée par Xiaomi concerne l’ensemble du marché européen, ou s’il seront adaptés à chaque pays. Mais il n’y aura pas longtemps à attendre : une conférence est prévue prochainement pour annoncer l’arrivée en France de toute la nouvelle gamme Xiaomi. Nous n’hésiterons pas à vous tenir au courant dès que nous en serons davantage, c’est promis !