Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro officiels : écran 90 Hz, capteur photo 108 MP et Snapdragon 865 à moins de 600€

Les Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 10 Pro sont enfin officiels. Les deux smartphones représentent le nec plus ultra de la marque chinoise. Il se distinguent en effet grâce à une solide fiche technique composée d’un Snapdragon 865, d’un capteur photo 108 MP et d’un écran 90 Hz. Fiche technique, date de sortie et prix….On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur les deux fleurons chinois.

Ce 13 février 2020, Xiaomi a levé le voile sur les Mi 10 et Mi 10 Pro lors d’une conférence en Chine. Initialement, Xiaomi devait annoncer l’arrivée en Europe des deux smartphones dès le 23 février 2020 dans le cadre du MWC 2020. Le salon ayant été annulé à cause de l’épidémie de coronavirus, on ignore encore quand Xiaomi va annoncer la sortie des Mi 10 à l’international.

Lire également : Xiaomi et plus de 300 firmes chinoises s’endettent pour endiguer le coronavirus

🛠 Quelle fiche technique pour les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro ?

Côté design, la firme mise sur une approche similaire à celle des Xiaomi Mi Note 10 lancés en fin 2019. On y retrouve ainsi l’écran marqué d’un poinçon pour y loger la caméra selfie et un appareil photo vertical au dos. Sans surprise, les bords de l’écran sont incurvés et particulièrement fins. La face arrière est visiblement recouverte de verre. Le Mi 10 Pro est proposé en blanc ou en bleu et le Mi 10 standard est disponible dans les coloris vert, rose ou noir.

Comme prévu, les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro sont recouverts d’un écran troué AMOLED FullHD+ de 6,67 pouces au taux de rafraichissement de 90 Hz. La firme chinoise évoque un taux d’échantillonnage à 180 Hz permettant d’améliorer encore plus la fluidité de la dalle. Plus une fréquence de rafraichissement est élevée, plus le nombre d’images qui s’affiche à l’écran en une seconde est important. La réactivité de l’écran est donc plus élevée que sur une dalle 60 Hz classique.

Les deux variantes sont alimentées par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm, le dernier chipset haut de gamme du fondeur américain. Le SoC est épaulé par 8 ou 12 Go de RAM. Contrairement aux rumeurs, le Mi 10 Pro n’est donc pas équipé de 16 Go de mémoire vive. Xiaomi propose 128 ou 256 Go de stockage interne sur le Mi 10. L’édition Pro est aussi disponible en version 512 Go pour contenter les utilisateurs les plus gourmands.

L’autonomie de la variante standard est confiée à une batterie de 4780 mAh compatible avec la recharge rapide 30W et la recharge sans fil 30W. De son côté, le Mi 10 Pro est équipé d’une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 45W et une charge sans fil à 30W. Les deux modèles sont compatibles avec la recharge sans fil inversée 10W permettant de recharger des accessoires en les déposant sur le dos en verre.

Xiaomi a aussi mis le paquet dans le domaine de la photographie. Le Xiaomi Mi 10 Pro tire son épingle du jeu grâce à son quadruple capteur photo composé d’un module principal de 108 mégapixels, un capteur grand angle et deux téléobjectifs. Sans surprise, l’appareil photo du Mi 10 est moins complet mais il est malgré tout doté du fameux capteur 108 mégapixels conçu en partenariat avec Samsung.

💸 Quelle date de sortie et quel prix ?

Comme prévu, Xiaomi négocie son virage vers le haut de gamme en augmentant le prix de ses smartphones premium. En Chine, les Mi 10 seront vendus entre 3999 yuans (soit 530€) et 5999 yuans (à peu près 800€). Le prix de départ du Xiaomi Mi 9 était de 2999 yuans sur le marché chinois. Voici la grille tarifaire complète :

Xiaomi Mi 10 128/8 Go : 3999 yuans – environ 530 euros

Xiaomi Mi 10 256/8 Go : 4299 yuans – environ 570 euros

Xiaomi Mi 10 256/12 Go : 4699 yuans – environ 620 euros

Xiaomi Mi 10 Pro 256/8 Go : 4999 yuans – environ 660 euros

Xiaomi Mi 10 Pro 256/12 Go : 5499 yuans – environ 725 euros

Xiaomi Mi 10 Pro 512/12 Go : 5999 yuans – environ 800 euros

Attention, les prix en vigueur sur le marché européen sont susceptibles de varier de plusieurs dizaines d’euros, notamment à cause des taxes. Xiaomi devrait lever le voile sur la date de sortie en Europe et sur les prix à la fin du mois de février 2020. On vous en dit plus dès que possible. On attend votre avis sur la gamme dans les commentaires ci-dessous.