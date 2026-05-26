Huawei Watch FIT 5 Series : on a passé en revue tout ce que les deux nouvelles montres savent faire et c’est costaud

La Watch FIT 5 Series de Huawei arrive avec un lot de nouveautés sur le sport, la santé et l'autonomie. Deux modèles, deux niveaux de finition et un code promo jusqu'au 22 juin pour en profiter à prix réduit.

Huawei vient de lancer la Watch FIT 5 et la Watch FIT 5 Pro, deux nouvelles montres connectées qui apportent leur lot de nouveautés : fonctionnalités sport et santé étoffées, design retravaillé, nouveaux matériaux. On fait le tour de ce que la série propose.

Et jusqu'au 22 juin inclus, les deux modèles profitent de 60 euros de réduction avec le code A60FIT5PA :

HUAWEI Watch FIT 5 à 139,99 € au lieu de 199,99 € avec le code A60FIT5PA

HUAWEI Watch FIT 5 Pro à 239,99 € au lieu de 299,99 € avec le code A60FIT5PA

FIT 5 Series vs génération précédente : le bond en avant est réel

Par rapport à la génération précédente, Huawei a travaillé sur plusieurs fronts. L'écran gagne en surface : la FIT 5 Pro passe à 1,92 pouce avec un ratio corps/écran de 83 % et une luminosité de pointe à 3 000 nits, la FIT 5 standard à 1,82 pouce avec 2 500 nits. Les matériaux montent aussi en gamme sur la Pro, avec une lunette en titane, un verre saphir 2,5D et une finition nanocéramique sur le modèle blanc.

Côté performance, la batterie à empilement silicium affiche une capacité améliorée de 18 % et une densité en hausse de 14 %. En usage normal, on passe à 10 jours d'autonomie, et jusqu'à 25 heures en mode trail. Le GPS Sunflower a également été optimisé pour une meilleure précision en terrain varié, le tout avec un poids identique à l’ancienne génération.

Sur les modes sport, cette génération introduit des fonctionnalités absentes jusqu'ici dans la gamme : trail avec navigation par étapes, cyclisme avec puissance et cadence virtuelles, suivi avancé du tennis et du padel. Les mini-entraînements guidés par un panda interactif font aussi leur apparition, une nouveauté qui n'existait pas sur les modèles précédents. Le système TruSense s'est également enrichi, avec notamment l'analyse de la fibrillation auriculaire et le suivi de la respiration nocturne.

Sport, santé, autonomie : le tour complet de la FIT 5 Series

La FIT 5 Series couvre un spectre large d'activités sportives. En outdoor, la FIT 5 Pro propose un suivi précis de tous ces sports et va même plus loin avec la plongée et des cartes de golf.. En sports urbains, le tennis, le padel et le badminton bénéficient d'un suivi détaillé des frappes.

Et pour ceux qui manquent de temps, les mini-entraînements permettent de rester actif au quotidien sans avoir à bloquer une heure dans son agenda. Au total, les deux modèles proposent plus de 100 modes sport.

Côté santé, le système TruSense surveille votre fréquence cardiaque, votre SpO2, votre ECG et votre respiration nocturne. Le suivi du sommeil analyse vos différentes phases de nuit, siestes comprises, et la montre identifie jusqu'à 12 états émotionnels avec des exercices de respiration guidés pour gérer le stress.

Les deux modèles tiennent 10 jours en usage modéré, la FIT 5 Pro tient la durée avec 25 heures d’autonomie en mode trail. Le paiement sans contact via Curve Pay est également disponible sur les deux modèles, pratique pour sortir sans portefeuille.

En bref, la Watch FIT 5 Series s'adresse aussi bien aux sportifs qui cherchent un suivi outdoor poussé qu'à ceux qui veulent garder un œil sur leur santé au quotidien. La FIT 5 couvre l'essentiel dans un format léger et coloré, la FIT 5 Pro va plus loin sur les capteurs, les matériaux et les modes sport avancés. Avec le code promo A60FIT5PA, profitez de 60€ de remise :

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N'oubliez pas que l'offre est valable jusqu'au 22 juin inclus, alors ne trainez pas.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.