Apple annonce la date de la WWDC 2026, on sait quand iOS 27 sera dévoilé

Comme à son habitude, Apple tiendra au mois de juin sa traditionnelle WWDC. iOS 27 sera présenté officiellement pour marquer le coup d'envoi de l'événement.

Apple vient de révéler quand se tiendra la WWDC (Worldwide Developers Conference) 2026. L'événement se tiendra du 8 au 12 juin 2026. La conférence d'ouverture du lundi 8 juin constituera le moment le plus important, puisque la firme californienne présentera ses nouvelles versions logicielles majeures : iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 et visionOS 27.

“Une semaine placée sous le signe de la technologie, de la créativité et de la communauté. Soyez présent pour la présentation des tout derniers outils, frameworks et fonctionnalités d'Apple. Apprenez à vous élever. Améliorez vos applications et vos jeux grâce à des sessions vidéo animées par des ingénieurs et des concepteurs Apple. Échangez avec des experts Apple dans des laboratoires et connectez-vous avec la communauté mondiale des développeurs. Le tout en ligne et gratuitement”, indique Apple, invitant les développeurs à participer pour anticiper les changements logiciels qui arrivent sur ses produits.

iOS 27 annoncé 3 mois avant la sortie des iPhone 18 Pro

Le logo des conférences Apple donne parfois une indication sur ce qui nous y attend. Dans ce cas, il est assez difficile à interpréter. On voit les lettres WW en haut, DC au milieu et 26 en bas, avec un effet de lumière qui part du bas vers le haut, s'estompant progressivement. L'année dernière, la grande attraction de la WWDC avait été Liquid Glass, le nouveau design intégré à tous les systèmes d'exploitation d'Apple.

Pour cette édition, on n'attend pas forcément une proposition aussi forte. Mais on peut tout de même s'attendre à deux grandes annonces :

Une interface iOS 27 optimisée et des fonctionnalités pour le grand écran pliable de l'iPhone Fold, le premier modèle de ce type chez Apple.

Des nouveautés pour rendre macOS 27 compatible avec la navigation tactile, un MacBook Pro avec écran OLED tactile étant attendu plus tard cette année.

Les versions préliminaires pour les développeurs seront déployées dans la foulée de la WWDC, puis suivront les versions en bêta publique pendant l'été, pour une disponibilité des versions stables en septembre, mois de sortie des iPhone 18 Pro.