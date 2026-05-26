IPTV : NordVPN ne devra pas payer d’amende, LaLiga perd cette bataille

Un tribunal espagnol rejette la demande de LaLiga, qui exigeait une sanction financière à l'encontre de NordVPN concernant l'IPTV pirate. Une bataille de perdue, mais la guerre continue.

NordVPN LaLiga
Crédits : 123RF

Ce n'est un secret pour personne : les ayants droit vouent une haine profonde envers le piratage des rencontres sportives. En Europe, l'Italie et l'Espagne sont parmi les pays les plus actifs dans cette guerre quotidienne. LaLiga, l'équivalent de notre Ligue 1 de football, a d'ailleurs obtenu des droits importants en matière de blocage des sites illégaux. Mais ce n'est pas encore assez visiblement. Comme pour l'industrie audiovisuelle, l'organisme s'attaque aux intermédiaires du Web : fournisseur d'accès à Internet, réseaux et VPN pour ne citer que les principaux.

LaLiga a ainsi obtenu que ProtonVPN et NordVPN bloquent les services IPTV pirates en Espagne. L'ordonnance date de février 2026 et les entreprises concernées n'ont pas été entendues. Ces dernières ont protesté, rappelant qu'elles ne sont pas implantées dans l'Union européenne. LaLiga a rétorqué en accusant NordVPN de ne pas respecter la décision de justice et en réclamant des sanctions financières.

LaLiga ne parvient pas à faire sanctionner NordVPN

Le tribunal ayant émis l'ordonnance de février est le même qui rejette la demande de LaLiga. L'instance “a retenu les preuves techniques que [NordVPN a] présenté et a estimé qu'il ne pouvait être conclu que NordVPN avait délibérément et sans justification enfreint l'ordonnance“, lit-on dans un billet de blog. En revanche, cela ne conclu pas le débat de fond, et LaLiga est bien déterminée à continuer le combat.

Lire aussi – Le blocage des sites pirates va trop loin, les fournisseurs d’accès à Internet tirent la sonnette d’alarme

Si NordVPN brandit la menace d'un excès de blocages entraînant ceux de sites tout à fait légitimes, LaLiga rappelle que la décision prononcée écarte simplement l'idée d'amende. La question de la mise en application de l'ordonnance reste d'actualité et elle n'est pas encore tranchée à l'heure où nous écrivons ces lignes. Nous sommes encore loin de voir le bout du tunnel dans cette affaire qui promet de faire parler d'elle dans les prochains mois.


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