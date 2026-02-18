Apple préparerait 3 nouveaux accessoires dopés à l’IA : Meta et les autres n’ont qu’à bien se tenir ?

La firme de Cupertino a pour habitude de s’inspirer de la concurrence et de s’approprier ses innovations pour les transformer en succès made in Apple. Selon les rumeurs, elle pourrait recommencer avec un trio de nouveaux accessoires connectés dopés à l’IA et embarquant des caméras.

Meta-Ray-Ban-Display

Il semble qu’Apple se cherche de nouveaux moteurs de croissance en refaisant « une Apple ». La firme de Cupertino a la réputation de transformer des technologies éprouvées en succès commerciaux et elle pourrait bien réitérer. Cette position d’observateur aguerri lui permet de gommer certains défauts que peuvent comporter les produits de la concurrence, voire d’ajuster sa stratégie et son cœur de cible.

Même si le nouveau Siri propulsé par Gemini est aux abonnés absents de la première bêta d’iOS 26.4, iOS 27 devrait enfin permettre à Apple d’entrer véritablement dans l’ère de l’IA et le géant de la tech semble beaucoup miser sur cette technologie pour sa prochaine génération d’accessoires connectés. Voici les trois prochains wearables avec IA et caméras intégrées qui pourraient venir gonfler le catalogue d’Apple.

Apple plancherait sur un trio de nouveaux accessoires connectés dopés à l’IA

L’exploration de nouveaux formats d’objets connectés semble être un horizon partagé par différents grands acteurs de la tech. Alors que Samsung pourrait se tourner vers des boucles d’oreilles ou des colliers intelligents en parallèle de lunettes puisque « certaines personnes refusent d’en porter », Apple opterait pour une stratégie sensiblement différente.

D’après le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, relayé par TechRadar, le premier produit de ce trio d’appareils portables destinés à fournir des « informations contextuelles » au nouveau Siri serait justement des lunettes IA pour concurrencer Meta – le public étant déjà sensibilisé à ce concept. La firme de Cupertino pourrait miser sur un produit haut de gamme pensé comme un « compagnon IA » quotidien avec des montures conçues en interne et plusieurs caméras : l’une haute résolution pour prendre des photos de qualité, l’autre pour fournir du contexte à Siri.

Le deuxième appareil serait des AirPods, eux aussi dotés de caméras, et le troisième un pin IA qui pourrait intégrer un haut-parleur. Pour ce dernier, impossible de ne pas penser à l’expérience ratée d’Humane, mais justement : Apple pourrait se servir de cet échec pour le transformer en succès.

En effet, le but d’Apple ne semble pas de concevoir des « smartphone killers » mais bien de renforcer l’écosystème autour de l’iPhone, tout en permettant aux utilisateurs de moins le sortir de leur poche pour leur éviter d’être coupés trop souvent de leurs interactions sociales de la vie réelle. Selon les rumeurs, les premiers aperçus pourraient arriver en 2027.


