iOS 27 : bouton « Ask Siri », application dédiée… voici le plan d’Apple pour enfin réinventer Siri

Siri : ce nom est synonyme de déceptions pour certains et d’espoirs pour d’autres. Attendue pour iOS 26.4, la nouvelle version de l’assistant d’Apple n’a toujours pas pointé le bout de son nez. Mais elle pourrait bientôt le faire sous une forme inédite : celle d’une application. Voici ce qu’Apple prévoirait.

Décidemment, Siri capte régulièrement l’attention ces derniers temps. Il faut dire qu’après les faux départs d’Apple en matière d’IA, la firme de Cupertino est attendue au tournant. Surtout, on attendait sa nouvelle version dopée à l’IA avec iOS 26.4, mais depuis le déploiement de la mise à jour, eh bien, on l’attend toujours – mais cette déconvenue n’était pas totalement une surprise : un rapport pessimiste de Bloomberg l’avait suggérée.

Qu’à cela ne tienne, le prochain rendez-vous charnière est le 8 juin 2026, date d’ouverture de la WWDC (Worldwide Developers Conference). On espère qu’elle marquera la sortie de la première version bêta d’iOS 27 et, avec elle, les premiers pas de ce nouveau Siri avec un cerveau personnalisé de Gemini (1,2 billion de paramètres) .

Mais cette refonte se présenterait sous la forme d’une application autonome disponible sur iPhone, iPad et Mac. On relayait déjà fin janvier cette possibilité qu’Apple transforme Siri en un puissant chatbot IA avec iOS 27, mais cette fois-ci, le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, apporte davantage de précisions sur son fonctionnement.

Le nouveau Siri pourrait finalement être un puissant chatbot IA

Cette application, référencée sous le nom de code Campos, centraliserait toutes les fonctions prises en charge par ce Siri 2.0. L’interface s’inspirerait de celle de l’application Messages, et permettrait ainsi d’échanger avec l’assistant via des prompts écrits ou oraux. L’invocation de l’assistant serait évidemment toujours possible via un appui prolongé sur le bouton de verrouillage, mais également via un nouveau bouton « Ask Siri ».

Ce nouveau Siri bénéficierait d’une meilleure compréhension du contexte, ce qui permettrait notamment aux utilisateurs de s’adresser à lui en langage naturel. De plus, l’assistant gagnerait la capacité d’agir directement au sein d’autres applications – comme Notes, Mails ou encore Photos. Il serait ainsi possible de lui demander : « À quelle heure commence le spectacle de fin d’année de Léo ? » ou encore « Envoie cette photo à Mamie par Messages ».

En résumé, au-delà du format application, Siri 2.0 profiterait ainsi d’une implémentation plus poussée à iOS – en témoigne son intégration à la Dynamic Island lorsqu’une tâche est en cours d’exécution.

Si d’aucuns évoquent une application inspirée du fonctionnement des chatbots IA, il s’agit aussi, quelque part, d’un retour aux sources – Siri ayant été lancé, à l’origine, comme une application tierce de l’App Store avant qu’Apple ne la rachète en 2010.

Mais quelle que soit la forme qu’il prendra, cela ne retirera pas à Siri son titre de vaporware le plus long de l’histoire de la firme de Cupertino – a fortiori si ces indiscrétions conduisent à une énième déception. Car tout cela reste, pour le moment, à l’état de spéculations. Pour en avoir le cœur net, il faudra attendre le WWDC : en matière de Siri, si une chose est sûre, c’est qu’il vaut mieux rester méfiant.