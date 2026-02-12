iPhone : la nouvelle Siri boostée à l’IA pourrait finalement ne pas arriver avec iOS 26.4, Apple n’arrive pas à corriger les bugs

Un récent rapport de Bloomberg jette un froid sur ceux qui attendent avec impatience la nouvelle version de Siri. Il semblerait en effet que les choses ne soient pas tout rose en interne, de nombreux problèmes et bugs empêchant le bon fonctionnement de l'assistant vocal boosté à l'IA.

Apple a beau avoir déployé iOS 26.3 au grand public hier soir, tout le monde ne parle que de la mise à jour qui suivra. Et pour cause : iOS 26.4 est annoncé comme la version du système d'exploitation qui embarquera la nouvelle mouture de Siri boostée à l'intelligence artificielle. Si tout se passe comme prévu, c'est au printemps prochain que tout le monde pourra mettre la main sur le nouvel assistant vocal. Si tout se passe comme prévu.

Ce qui n'est apparemment pas le cas, si l'on se fie au dernier rapport de Bloomberg, généralement bien informé sur la marque à la pomme, sur le sujet. Le média a en effet pu s'entretenir avec plusieurs employés d'Apple restés anonymes, qui pointent tous du doigt les nombreuses difficultés rencontrées par les développeurs. Selon eux, la nouvelle Siri n'est pas encore assez fonctionnelle pour un déploiement auprès du grand public, et l'on pourrait bien attendre encore plusieurs mois avant de pouvoir mettre la main dessus.

Sur le même sujet — iOS 26.4 : le nouveau Siri dopé à Gemini va vous faire gagner un temps fou avec l’application Notes

La nouvelle Siri boostée à l'IA ne serait pas prête pour iOS 26.4

D'après Bloomberg, Siri prendrait encore trop de temps à répondre aux demandes des utilisateurs et y répond encore trop souvent à côté, rendant l'opération très désagréable. Mais il pas question que d'une simple lenteur : certaines fonctionnalités ne seraient pas du tout en bon état de marche. Ce serait notamment le cas de la capacité de Siri à utiliser les données personnelles de l'utilisateur (messages, calendrier, notes, etc.) pour répondre à ses questions. Même constat pour les “intentions d'applications”, cette fonction qui permet d'interagir avec les applications à partir d'une commande vocale.

Enfin, certains employés rapportent que parmi les nombreux bugs à corriger, l'un d'entre eux pousse l'iPhone à utiliser plutôt ChatGPT que Siri pour exécuter les commandes, alors même que l'assistant vocal est théoriquement capable d'en faire de même. Bloomberg rapporte que les employés sont désormais appelés à tester toutes ces fonctionnalités dans une version preview d'iOS 26.5, suggérant qu'Apple prévoit plutôt de lancer son nouveau Siri avec cette mise à jour. En attendant, vous pouvez toujours installer la bêta d'iOS 26.4 pour voir par vous-mêmes.

Source : Bloomberg