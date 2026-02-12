iPhone : la nouvelle Siri boostée à l’IA pourrait finalement ne pas arriver avec iOS 26.4, Apple n’arrive pas à corriger les bugs

Un récent rapport de Bloomberg jette un froid sur ceux qui attendent avec impatience la nouvelle version de Siri. Il semblerait en effet que les choses ne soient pas tout rose en interne, de nombreux problèmes et bugs empêchant le bon fonctionnement de l'assistant vocal boosté à l'IA.

Écoutes Siri : Apple présente ses excuses

Apple a beau avoir déployé iOS 26.3 au grand public hier soir, tout le monde ne parle que de la mise à jour qui suivra. Et pour cause : iOS 26.4 est annoncé comme la version du système d'exploitation qui embarquera la nouvelle mouture de Siri boostée à l'intelligence artificielle. Si tout se passe comme prévu, c'est au printemps prochain que tout le monde pourra mettre la main sur le nouvel assistant vocal. Si tout se passe comme prévu.

Ce qui n'est apparemment pas le cas, si l'on se fie au dernier rapport de Bloomberg, généralement bien informé sur la marque à la pomme, sur le sujet. Le média a en effet pu s'entretenir avec plusieurs employés d'Apple restés anonymes, qui pointent tous du doigt les nombreuses difficultés rencontrées par les développeurs. Selon eux, la nouvelle Siri n'est pas encore assez fonctionnelle pour un déploiement auprès du grand public, et l'on pourrait bien attendre encore plusieurs mois avant de pouvoir mettre la main dessus.

Sur le même sujet — iOS 26.4 : le nouveau Siri dopé à Gemini va vous faire gagner un temps fou avec l’application Notes

La nouvelle Siri boostée à l'IA ne serait pas prête pour iOS 26.4

D'après Bloomberg, Siri prendrait encore trop de temps à répondre aux demandes des utilisateurs et y répond encore trop souvent à côté, rendant l'opération très désagréable. Mais il pas question que d'une simple lenteur : certaines fonctionnalités ne seraient pas du tout en bon état de marche. Ce serait notamment le cas de la capacité de Siri à utiliser les données personnelles de l'utilisateur (messages, calendrier, notes, etc.) pour répondre à ses questions. Même constat pour les “intentions d'applications”, cette fonction qui permet d'interagir avec les applications à partir d'une commande vocale.

Enfin, certains employés rapportent que parmi les nombreux bugs à corriger, l'un d'entre eux pousse l'iPhone à utiliser plutôt ChatGPT que Siri pour exécuter les commandes, alors même que l'assistant vocal est théoriquement capable d'en faire de même. Bloomberg rapporte que les employés sont désormais appelés à tester toutes ces fonctionnalités dans une version preview d'iOS 26.5, suggérant qu'Apple prévoit plutôt de lancer son nouveau Siri avec cette mise à jour. En attendant, vous pouvez toujours installer la bêta d'iOS 26.4 pour voir par vous-mêmes.

Source : Bloomberg


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cette version piégée de 7-Zip fait de votre PC un outil pour des pirates

Une fausse version de 7-Zip piège les utilisateurs peu vigilants. Une fois installée, elle transforme discrètement l’ordinateur en proxy pour des inconnus. Le danger est réel, car tout semble fonctionner…

Xiaomi Tag : prix, compatibilité élargie… Les dernières fuites sur le traqueur qui veut concurrencer l’AirTag

Xiaomi s’apprête à entrer sur le marché des traqueurs d’objets. Et il semble que la marque chinoise ait élaboré un plan bien ficelé pour tenter de rivaliser avec les grands…

Vous pouvez animer votre photo de profil Facebook par IA, voici comment faire

Facebook donne la possibilité aux utilisateurs de personnaliser leur photo de profil, leurs Stories, leurs Souvenirs et leurs publications textuelles par IA. Facebook annonce le déploiement de nouvelles fonctions basées…

Vous pouvez installer iOS 26.3 sur votre iPhone, quelles nouveautés pour la mise à jour ?

Apple a déployé la version stable de la mise à jour iOS 26.3 pour l’iPhone. Celle-ci apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont certaines sont exclusives à l’Europe. Les propriétaires d’iPhone attendent…

La première bêta d’Android 17 est disponible, quels smartphones sont compatibles et comment la télécharger

La bêta 1 d’Android 17 est disponible sur de nombreux modèles de smartphones Pixel, on vous explique comment l’installer sur votre appareil. Google avait laissé entendre que la bêta 1…

Le destin mystérieux de C/2019 Y4 ATLAS ou comment une occasion manquée est transformée en chance pour la science

C/2019 Y4 ATLAS est une comète qui intrigue particulièrement les astronomes : elle n’a en rien répondu à leurs estimations. Alors qu’elle aurait dû offrir un spectacle céleste à l’œil nu…

La Chine va fixer les règles du jeu pour les batteries solides avec cette nouvelle norme

La Chine veut prendre de l’avance dans la course aux batteries solides. Elle s’apprête à publier une norme nationale pour encadrer leur développement. Ce choix stratégique pourrait accélérer leur arrivée…

L’iPhone 18 Pro compterait sur la 5G par satellite pour supprimer une fois pour toutes les zones blanches

Apple a érigé la connectivité par satellite comme priorité pour ses prochains iPhone. De nouvelles fonctionnalités arrivent, certaines permises par le nouveau modem C2. Apple a été le premier fabricant…

SFR va lancer une box WiFi 7 disponible pour tous, le chant du cygne de l’opérateur ?

SFR a annoncé relativement discrètement le lancement d’une nouvelle box Internet compatible avec le WiFi 7. Celle-ci fait suite à la SFR Box+, disponible uniquement aux abonnés Fibre Premium, mais…

DLSS 4.5 : pour se rendre compte du potentiel de la technologie de Nvidia, il faut l’activer sur des jeux non-compatibles

Il ne fait aucun doute que le DLSS n’a cessé de s’améliorer au fil des mises à jour, mais sa dernière version fait passer la technologie d’upscaling a un toute…